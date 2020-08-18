危機就是轉機！疫情讓拍賣人找到了線上拍賣的活路

2020年初農曆年前，就在中國新冠疫情爆發的前期，本人在北京曾與趙旭先生有過一場談話，對剛剛開始的新冠疫情做了藝術市場的預測。趙旭認為：2020年雖然有新冠疫情危機，但疫情終將過去，今年會是充滿機遇的一年。

但截至目前為止，年初爆發的新冠病毒至今繼續肆虐整個世界，大大打亂了拍賣人對今年的計畫與期許。時序已來到8月，疫情似乎沒完沒了，此時趙旭再次接受CANS傳媒家族另一本雜誌《亞洲藝術新聞》的專訪。他說：「這一次與2003年非典後的情況雖然有些不同，但市場規律將會再次引領藝術品市場登上新的臺階，我仍然深信2020年會是一個千載難逢的機遇年。」

這次疫情 讓拍賣人不得不擁抱線上拍賣運營

就趙旭觀察：2020年與2003年兩次疫情對藝術市場的影響，其中最大的不同，就是這次疫情加速了互聯網電商的發展，一定程度上將人們的注意力轉移到線上拍賣，讓藝術品線上交易的增長曲線一下子拉高了許多。

的確，疫情爆發以來所有的拍賣公司都朝向線上拍賣運作發展，例如趙旭領航的永樂拍賣反應迅速的與「藝典」平臺合作，持續推出「永樂藝術季」線上拍賣會活動，半年就結拍50餘場，成交總額近2億人民幣。不過大部份的網拍幾乎與便宜貨劃上等號，所以「永樂拍賣」也嘗試金額比較大的網路直播拍賣，籌劃「永樂夜場——現當代藝術季」專場，創造出「藝典中國」成立8年來，單場740.487萬人民幣的成交紀錄。同時，嘉德公司舉辦了今年北京第一場線上拍賣，成交額也創下五年來的嘉德季拍的新高。

「網拍」似乎已成為疫情中拍賣公司運作的新常態，只是運作拍品價位的不同。例如佳士得和蘇富比上個月在香港疫情再次爆發前，兩家都推出重量級拍品，在極少數買家到達現場的情況下，總成交額竟然都創下新高，並屢破單項成交紀錄。結論是「線上+實體」，透過現場視訊是可以進行高單價拍賣的。

錢是有的 也一定會流向藝術市場 只是用什麼方法去接住它

疫情打破了大家所熟悉的正常生活，但各國政府在擔心經濟的下滑，都採取不斷印鈔的救市動作，因此市場上並不缺錢；相反的有更多浮濫的資金在找尋能夠保值的標的物，而藝術品無疑便是這些新資金的避風港。錢是有的，也一定會流向藝術市場，只是用什麼方法接住它。疫情，讓拍賣公司找到了線上拍賣的活路。

長達半年的疫情，讓拍賣人有充足的時間，對藝術市場的變化進行分析和調試，甚至不得不選擇線上拍賣尋找出路。從網拍綜合成交來看，現當代藝術、茅臺酒、茶葉、近現代書畫的成交比重較大；而古董、古代書畫這類需要親自上手、親眼品觀的傳統藝術品，線上交易存在資訊的缺失所帶來的局限性，不容易運作高價標的拍品，古代藝術品成交能在200萬人民幣就已是不錯的成績。現當代藝術等不存在真偽年代判定的品類成交不錯，但古代藝術品成交就平平。

「永樂拍賣」終於明確的要在8月中旬份舉辦「LE PRÉLUDE 前奏」夏季拍賣會

這個定位在中拍規格的拍賣會是為即將到來的11月永樂大拍所做的前奏

雖然「LE PRÉLUDE 前奏」夏季拍賣會定位在中拍規模，但卻是一場全品類的精品拍賣會將呈現中國現當代藝術、中國近現代書畫、古代書畫、古董珍玩、珠寶尚品、茶酒養生、潮流藝術專場。尤其是中國現當代藝術精選有60餘件拍品，「大貨」林立，多為現當代藝術家的代表作。無疑的，趙旭這次更看重「現當代藝術」等不存在真偽年代判定的品類，加大了運營的力度。

不管實體，還是線上拍賣。趙旭認為，拍賣特別注重人與人的交流，缺少場次的延續性，就缺少了凝聚性，拍賣公司一定得強調品牌價值。在拍賣這個相對狹窄的賽道上，他有全新的感悟，認為蘇富比、佳士得的道路是正確的，只有「精」、「稀罕」、「代表作」的藝術品，才會受到藏家的關注。的確，我們看到了二家國際拍賣公司無畏的在線上運作高價品拍賣，具有向上提升的企圖，這正是中國第一線拍賣公司所應該有的格局與企圖。

中國境內的拍賣公司加油吧！疫情不會一下子就結束，結束後也不會回到當初的那個樣子，所以如何利用疫情的阻力，翻越大山走出一條不一樣的拍賣之路，這或許就是年初面對疫情爆發時，趙旭所說的：「危機就是轉機，今年會是機遇的一年。」