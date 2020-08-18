2021/6/30-9/12 【三菱至寶展：紀念三菱創業150周年】

坐落在東京丸之內鬧區，成立於2010年的三菱一號館美術館，是一棟設計建造於1894年的西式建築物，在此每年會舉辦三次與原建築相同時代、主要聚焦於19世紀後半的西洋藝術展。最著名的常設展亮點之一是畫商莫里斯·喬懷安（Maurice Joyant）收藏的亨利·土魯斯-羅特列克作品，共200餘件。

然而，不僅是西洋藝術的推廣，以創立者岩崎彌太郎為首的三菱集團四任社長都十分重視文化財產，世家多與學者及藝術家交流，並懷著貢獻社會的眼界進行收藏，目前他們的畢生收藏大多保存於靜嘉堂與東洋文庫。

為了紀念三菱創業150周年，三菱一號館美術館原訂於今年暑假開展的【三菱至寶展】，因受疫情影響而延後至明年6月30日至9月12日展出，屆時將呈現靜嘉堂和東洋文庫收藏的100多件美術工藝品、古籍等珍貴文物，其中便包含了12件國寶及31件重要文化財，如南宋《建窯曜變天目》、傳馬遠《風雨山水圖》、唐初《毛獅》、趙孟頫《與中峰明本尺牘》等重要展品都將公開展出。

部分展品將分前後期展出（前期7/8-8/16／後期8/18-9/22）。