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7/24-8/30 浙江省博物館 【古物影－黃賓虹書法收藏展】
1955年，黃賓虹逝世後，夫人宋若嬰及子女秉承其遺志，將其遺作遺物全捐獻國家，由浙江省博物館整體保存。在其捐贈古物中，除了他自己創作的書畫作品外，古近名畫有上千件，古璽印約900方，另有銅器、玉器、瓷器、書籍、碑帖、拓片，共計5000多件。
浙江省博物館於7月24日推出的【古物影－黃賓虹書法收藏展】，即來自黃賓虹舊藏書法作品。本展分為晉唐寫經、明清翰墨、鄉賢手跡、贗本等4大單元，精選共66件展品，重要展品包括晉《寫經卷》、明祝允明、文徵明《四體千字文卷》、明清《手劄冊》（34開）、黃賓虹藏舊拓漢《張遷碑》拓本冊等，展至8月30日止。在浙博舉辦過的黃賓虹展覽中，大多是聚焦呈現其書畫創作，很少有以其私人收藏為主題的展覽，故而本展可說是首個系統性展出黃賓虹收藏的重要特展。
浙博策展人劉丛並表示：「此展將是一系列黃賓虹收藏展的開始，後續我們還將推出繪畫、古璽印的收藏展，以期全面地展現他的收藏情況。」他認為，面對黃賓虹的收藏，不能單純以收藏家的標準去評判。「黃賓虹的身份是多重的，他是書畫家、美術史學者，也是古玩鋪經營者。他在上海30年所做的美術史研究整理，他對於書畫的潛心磨煉，都促成了他的收藏背景、心態和所得。所以看他的藏品也不能是僅看名頭、真贗等，而要看他藏品的大結構，然後揣摩黃賓虹從這些藏品當中學習借鑒了什麼，又與他的書畫成就有怎樣的關係。
例如本次我們特設了「贗本」板塊，展出8件黃賓虹收藏的贗本，便是希望引導觀眾從他收藏的假貨去發掘一些資訊，去試著還原解讀他的收藏觀。」
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