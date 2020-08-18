8月1日 故宮推出 【呼畢勒罕—清代活佛文物大展】巡迴特展

嘉義故宮南院將於8月1日推出【呼畢勒罕—清代活佛文物大展】，呈現236組（423件）文物，包含故宮南北院典藏及外部公私單位收藏，展至11月1日止。待南院特展結束，此展將接力於11月28日在台北故宮開展，內容將稍有不同，展至明年3月1日止。

西藏佛教雖大部承襲印度後期大乘佛教（Mahāyāna Buddhism）特色，亦吸收相當程度的漢傳佛教內容，再融入當地原始宗教習俗，而發展成為今日的獨特信仰體系。藏傳佛教各宗派皆形成「轉世化身（藏語Tulku）」的傳承世系，漢人稱之為「活佛」。

此項傳統未見於印度或中國，在西藏也是漸進發展而成。無論七至九世紀的「前弘期」佛教或十世紀末復興的「後弘期」佛教，藏區佛寺的領導承繼皆採師徒或家族制。十三世紀，噶瑪噶舉（Karma Kagyu）派為決定教派領袖，首先採用轉世（Reincarnation）制度。十五世紀，活佛體制已漸為各派採納，迄今仍係藏傳佛教領袖的主要傳承方式。宗喀巴（Tsongkhapa, 1357-1419）於十五世紀創建格魯（Gelug）派，初期發展採師徒傳承，後亦兼納轉世體制。十六世紀末，蒙古諸部陸續接受格魯派為主要佛教信仰，並將藏語Tulku譯為蒙語「呼畢勒罕（Khubilghan）」。

滿族入關前，因蒙古部落影響而接觸藏傳佛教，入關後更扶植格魯派為滿、蒙、藏三族共同信仰。對於呼畢勒罕的承續，清廷曾建立完整的官方認證體制，透過正式冊封與定期納貢，由格魯派掌理蒙藏地區政教事務。

本特展以清代活佛相關文物為佈陳內容，一以介紹清廷與各重要活佛間的互動，一以說明清宮藏傳佛教藝術的特色。亮點展品首推一尊格魯派創立者宗喀巴大師之造像，製作於乾隆46年，以西藏進貢作品為型「照式笵金」。金屬色澤鮮亮，背光為菩隄樹嵌飾珠寶玉石，藏傳佛教勝樂金剛、空行母與天女等尊像點綴其間，相當華麗。