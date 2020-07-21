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7月26日 台北京騰龍2020春拍 多件觀音名品即將亮相
京騰龍拍賣公司將再度登場台北富邦國際會議中心舉行2020年春季拍賣會，預展時間為7月25至26日，拍賣則將於26日下午3點準時舉槌。
本季特別籌辦三個專場「諦觀妙相：觀音名品匯珍專場」、「宮廷珍玩專場」以及「古董藝術專場」。
本次呈現多件媲美博物館級的觀音造像拍品，卓具非同凡響的重要收藏指標意義。例如，封面拍品〈十七世紀白玉數珠觀音〉，傳承有序，出自1959年Parke-Bernet Galleries；而另一件〈唐代半跏鎏金銅觀音〉，體現唐代盛世貴族的絕世女神化身，較諸日本MOA美術館或甘肅古浪博物館典藏的半跏式鎏金銅觀音名品，精美絕倫工藝，不遑多讓。
本次拍賣亦將上拍多件珍罕精緻的宮廷文物，其中又以玉器為一大亮點，如〈清嘉慶白玉碗一對〉、〈清乾隆碧玉爐〉、〈十七/十八世紀黃玉胡人洗象〉等重點拍品。
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