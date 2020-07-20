快訊

全台首起三倍券詐騙 男私下收購匯款萬元後遭封鎖

疫情 已對全球藝術市場帶來革命性改變

聯合新聞網 / CANS藝術新聞

相信關心藝術市場的朋友，透過網路都看到了紐約時間6月29日晚間登場的拍賣，本次拍賣為蘇富比第一次嘗試全球連線，由Oliver Barker於倫敦擔任拍賣官以網上直播形式進行拍賣。雖然估價超過千萬拍品僅有5件，但成交率高達96.7%的「當代藝術晚拍」，一件培根〈啟發自艾斯奇勒斯「奧瑞斯提亞」之三聯作〉以8,460,000美元成交，這也創下了自網路拍賣有史以來最高價的記錄。

從疫情開始以來 全世界拍賣公司無不在尋找一個不受影響可以繼續執行的拍賣辦法

不管是網上拍賣、網上+實體現場拍賣、還是網上書面投標拍賣，疫情這段期間全世界的拍賣公司為了生存，嘗試了所有不受影響可以繼續執行的拍賣辦法。至於成效如何？各家拍賣公司也都發佈了高成交率來傳達網上拍賣取得的豐碩成果；但到底網上拍賣成績如何？我們還是無法真實的一窺全貌。即便是剛剛結束，最具權威規模的紐約蘇富比拍賣，市場對其公佈的數據還是抱持保留的態度。如果此網拍模式能被認同，那麼疫情後就不再需要回歸實體拍賣了！

但是否真是如此？ 對此個人還是持保留的態度

就像喜歡賭錢的人，因為疫情管制無法前往澳門、拉斯維加斯等地賭場，只能在網上下注，但難道這些人從此滿足在網上賭博，不再去賭場了嗎？而人們參與藝術品拍賣也是如此。藏家們不可能放棄可以到拍賣會現場的機會，因為在拍賣場上可以讓腎上線素充滿大腦高舉號牌的手，讓拍賣官及全場觀眾目視到您的存在，讚嘆您的熱情、眼光和勇氣，還有在得標時給予鼓舞的掌聲。這也是過去二百多年來，藏家們為何喜歡到拍賣場上兢標的原因，說穿了⋯⋯拍賣現場就是一個提供表現慾，證明自己對所屬拍品的眼光、競拍膽識與魄力的競技場，這正是網上拍賣所沒有的。

至於網上拍賣可不可行？

答案是：當然可行，而且非常重要，疫情讓人們開始習慣適應了網上拍賣，未來網拍模式會成為藝術品拍賣市場的常態，尤其這段時間透過諸家拍賣公司的努力已經體現這個事實。相信疫情後，人們對網上拍賣的依賴成為常態，而拍賣公司也已駕輕就熟。

所以可以預見的是，疫情後拍賣運作將朝兩端發展。ㄧ端是高價位稀有藝術品的拍賣、一端則是中低價位常態性拍賣。前者必然需要透過上流社會晚宴式拍賣進行、後者將被網上拍賣所取代。而成本低廉且無時空限制的網上拍賣，隨時可以進行、並符合網路新世代對於網路的信任與熟悉，ㄧ般拍品的網拍化，已是疫情後不可逆轉的趨勢。

香港蘇富比將在7月8日開拍

相較於紐約 相信會有更多到現場參與

很遺憾的，香港未能在蘇富比即將在7月8日開拍時，對入境香港旅客必需隔離的解封，所以這回前往香港參與拍賣的外地人不會太多；但香港境內管制已沒那麼嚴格，預期到現場參與拍賣的本地人應該會比紐約要多出許多。再說，香港蘇富比拍賣是屬綜合性，有珠寶、骨董、書畫、油畫，種類數量都比紐約繁多，所以到現場參與的人ㄧ定會比紐約多而且會很熱鬧，這將呈現作為亞洲藝術品交易中心的香港，相對於紐約的活力。

至於疫情下的香港首場蘇富比拍賣會現場是什麼樣的局面？本人跟各位讀者同感好奇，但因疫情管制無法前往香港現場參與下，只能透過視頻在網上投以熱情的關注了！

2020年7月號,No.270
2020年7月號,No.270

延伸閱讀

港單日破百確診 學者：若持續惡化 須考慮「禁足令」

香港負壓床位緊張 「確診者要等5小時」

香港8小時108人染疫 公僕在家上班1周 恐頒「禁足令」

史上第一次…香港中學文憑試「網上放榜」

相關新聞

疫情 已對全球藝術市場帶來革命性改變

相信關心藝術市場的朋友，透過網路都看到了紐約時間6月29日晚間登場的拍賣，本次拍賣為蘇富比第一次嘗試全球連線，由Oliver Barker於倫敦擔任拍賣官以網上直播形式進行拍賣。

2020下半年 台北故宮迎來多檔全新特展

伴隨著2020年暑假來臨，台北故宮將首先結束【實幻之間—院藏戰國至漢代玉器特展】及【紫砂風潮—傳世器及其他】二檔特展，並分別於7月31日、8月18日推出【士拿乎—清宮鼻煙壺的時尚風潮】、【風格故事—康熙御製琺瑯彩瓷特展】。

「中國古典供石」專輯

上海博物館於今年4月29日至6月28日舉辦的【高齋雋友：胡可敏捐贈文房供石展】，這是中國大型公立博物館首次以傳統賞石實物為主題的展覽，讓收藏歷史由來已久、但相對不被重視的賞石文化再次浮上了檯面，引起收藏圈子的討論。

華藝國際正式進駐北京 將推出2020首場北京拍賣

「華藝國際」成立於1993年，前身為廣州嘉德，於2011年更名為「廣州華藝國際拍賣有限公司」，2018年入駐香港，並在2019年適逢華藝國際成立25週年之際迎來首次香港拍賣。

疫情後在各國大力印鈔下 什麼可以作為資產保值標的

在長達近四個月的全球新冠病毒大流行下，各國政府莫不加大力度挽救處於疲弱的經濟，採取大規模的貨幣寬鬆印鈔政策，成了各國政府都在做的救市動作。

6/2-11/8 大阪市立東洋陶瓷美術館【天目－中國黑釉之美】

來自南宋的〈建窯油滴天目〉，其表面有如油滴，黑釉上全是密密麻麻的銀色斑紋，並含有青、金等色，口緣處嵌有到了日本後才添加的高純度金覆輪，此展品曾由關白豐臣秀次所藏，後由西本願寺、京都三井家、若狹酒井家遞藏，可說是傳世天目的最高傑作。

「何創時書法藝術基金會」喜迎25週年 《明清民國高僧作品集》即將問世

今年適逢「何創時書法藝術基金會」成立25週年，該基金會於1995年由台灣收藏家何國慶先生創辦，長年致力於書藝的推廣，舉辦過主題各異的展覽活動百餘檔，包括「蘭亭序國際學術研討會」（1999）、【中國近代名人書法大展】（2002）、【萬曆萬象－文化璀璨大師輩出的時代】（2014）、【大器磅礡－于右任碑派書法與民國風華】（2017）、「愛河書寫《蘭亭序》」（2019）等等。

疫情逐漸和緩 重回獨立出刊

2020上半年受新冠疫情影響，全球藝術圈幾乎陷入停擺，先是三月開始的博物館機構休館潮，接著就是各大拍賣的延期通知。

明代鬥彩瓷器 歷年重要精彩拍品賞析

在中國歷代瓷器珍品中，精美的明代成化鬥彩在過去五百餘年間，一直受到藏家追捧。甚至在與成化相距僅百年的16世紀晚期，明成化鬥彩在大藏家間換手時價值已達十萬兩白銀。在明成化本朝製作這些彩瓷時，其珍貴程度已不可小覷。

蘇富比原訂4/16紐約舉行現代藝術晚拍 移回7月香港舉行

由於新型冠狀病毒疫情的全球迅速蔓延，香港蘇富比於3月25日再度發布春拍時間調整的消息。原計劃於4月16日移師到紐約舉辦的蘇富比香港春拍部分專場，包括「現代藝術夜拍」、「當代藝術夜拍與日拍」，將延後到今年7月第二個禮拜，並重回香港會展中心舉行。

瑞士巴塞爾藝術展會延期至九月開展

由於冠狀病毒病大流行及其前所未有的影響全球，巴塞爾藝術展決定將6月的瑞士巴塞爾展會延期。 2020年的巴塞爾藝術展巴塞爾展會將於2020年9月17日至9月20日在巴塞爾展覽中心（Messe Basel）舉行，並於2020年9月15日至9月16日進行預展。

新冠疫情下的2020春拍 何去何從？ 日本、台灣篇

面對新型冠狀病毒疫情的全球大流行，世界各地的金融經濟皆受衝擊，藝術古玩圈也無法倖免，上半年度各大中國藝術品拍賣、展覽、藝博會，紛紛宣布延期或取消。

熱門新聞

當下與嚮往世界的共合：華建强的空谷幽蘭

2020下半年 台北故宮迎來多檔全新特展

無知帶來的自大 才是最該防疫的病毒

疫情 已對全球藝術市場帶來革命性改變

後疫情時代 龐畢度中心大展重新規整

策展訓練從學校開始打基礎 專訪台南美術館代理展覽企劃部主任莊東橋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。