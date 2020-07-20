疫情 已對全球藝術市場帶來革命性改變

相信關心藝術市場的朋友，透過網路都看到了紐約時間6月29日晚間登場的拍賣，本次拍賣為蘇富比第一次嘗試全球連線，由Oliver Barker於倫敦擔任拍賣官以網上直播形式進行拍賣。雖然估價超過千萬拍品僅有5件，但成交率高達96.7%的「當代藝術晚拍」，一件培根〈啟發自艾斯奇勒斯「奧瑞斯提亞」之三聯作〉以8,460,000美元成交，這也創下了自網路拍賣有史以來最高價的記錄。

從疫情開始以來 全世界拍賣公司無不在尋找一個不受影響可以繼續執行的拍賣辦法

不管是網上拍賣、網上+實體現場拍賣、還是網上書面投標拍賣，疫情這段期間全世界的拍賣公司為了生存，嘗試了所有不受影響可以繼續執行的拍賣辦法。至於成效如何？各家拍賣公司也都發佈了高成交率來傳達網上拍賣取得的豐碩成果；但到底網上拍賣成績如何？我們還是無法真實的一窺全貌。即便是剛剛結束，最具權威規模的紐約蘇富比拍賣，市場對其公佈的數據還是抱持保留的態度。如果此網拍模式能被認同，那麼疫情後就不再需要回歸實體拍賣了！

但是否真是如此？ 對此個人還是持保留的態度

就像喜歡賭錢的人，因為疫情管制無法前往澳門、拉斯維加斯等地賭場，只能在網上下注，但難道這些人從此滿足在網上賭博，不再去賭場了嗎？而人們參與藝術品拍賣也是如此。藏家們不可能放棄可以到拍賣會現場的機會，因為在拍賣場上可以讓腎上線素充滿大腦高舉號牌的手，讓拍賣官及全場觀眾目視到您的存在，讚嘆您的熱情、眼光和勇氣，還有在得標時給予鼓舞的掌聲。這也是過去二百多年來，藏家們為何喜歡到拍賣場上兢標的原因，說穿了⋯⋯拍賣現場就是一個提供表現慾，證明自己對所屬拍品的眼光、競拍膽識與魄力的競技場，這正是網上拍賣所沒有的。

至於網上拍賣可不可行？

答案是：當然可行，而且非常重要，疫情讓人們開始習慣適應了網上拍賣，未來網拍模式會成為藝術品拍賣市場的常態，尤其這段時間透過諸家拍賣公司的努力已經體現這個事實。相信疫情後，人們對網上拍賣的依賴成為常態，而拍賣公司也已駕輕就熟。

所以可以預見的是，疫情後拍賣運作將朝兩端發展。ㄧ端是高價位稀有藝術品的拍賣、一端則是中低價位常態性拍賣。前者必然需要透過上流社會晚宴式拍賣進行、後者將被網上拍賣所取代。而成本低廉且無時空限制的網上拍賣，隨時可以進行、並符合網路新世代對於網路的信任與熟悉，ㄧ般拍品的網拍化，已是疫情後不可逆轉的趨勢。

香港蘇富比將在7月8日開拍

相較於紐約 相信會有更多到現場參與

很遺憾的，香港未能在蘇富比即將在7月8日開拍時，對入境香港旅客必需隔離的解封，所以這回前往香港參與拍賣的外地人不會太多；但香港境內管制已沒那麼嚴格，預期到現場參與拍賣的本地人應該會比紐約要多出許多。再說，香港蘇富比拍賣是屬綜合性，有珠寶、骨董、書畫、油畫，種類數量都比紐約繁多，所以到現場參與的人ㄧ定會比紐約多而且會很熱鬧，這將呈現作為亞洲藝術品交易中心的香港，相對於紐約的活力。

至於疫情下的香港首場蘇富比拍賣會現場是什麼樣的局面？本人跟各位讀者同感好奇，但因疫情管制無法前往香港現場參與下，只能透過視頻在網上投以熱情的關注了！