快訊

全台首起三倍券詐騙 男私下收購匯款萬元後遭封鎖

2020下半年 台北故宮迎來多檔全新特展

聯合新聞網 / CANS藝術新聞

伴隨著2020年暑假來臨，台北故宮將首先結束【實幻之間—院藏戰國至漢代玉器特展】及【紫砂風潮—傳世器及其他】二檔特展，並分別於7月31日、8月18日推出【士拿乎—清宮鼻煙壺的時尚風潮】、【風格故事—康熙御製琺瑯彩瓷特展】。

鼻煙（snuff）源自西方，早期翻譯成「士拿乎」，在康熙皇帝時已傳入，將發酵煙葉細末調香而成，服用時將粉末直接吸入鼻中，有通嚏輕揚之效。將鼻煙翻譯為「士拿乎」或可反映當時鼻煙稀少珍貴，僅於宮廷與王公貴族間，屬於士大夫以上階層流通。不同於西洋用盒盛裝粉末，清代宮廷將其改成小口、廣腹帶匙蓋的鼻煙壺，成為當時的時尚風潮。從早期各色玻璃到套玻璃，還有各種礦石牙角的雕刻，再到金屬胎琺瑯及極難燒製的玻璃胎琺瑯，或是瓷器、甚至葫蘆工藝，到後來為裝鼻煙而發明的內繪玻璃，幾乎囊括當時各種製作工藝於方寸間的小瓶。台北故宮收藏大量清宮製作最精美的鼻煙壺，本次【士拿乎—清宮鼻煙壺的時尚風潮】選展各種材質之鼻煙壺，從雕刻、燒製、琢磨等工藝角度理解其時代特色，且以珍藏、日常到賞賜等不同目的，看到清宮微型藝術之精典。

風格指一段時間內出現且開始流行，具鮮明可識別特徵的藝術形式。以【風格故事—康熙御製琺瑯彩瓷特展】而言，理應包含作品的裝飾技法、紋樣與顏色。那麼琺瑯彩瓷係屬畫琺瑯工藝下的一類，簡而言之，乃以瓷胎做為基底素材，再使用琺瑯色料於器表彩繪紋樣，經二次燒成的作品。尤其因此項工藝創發於清康熙時期，成品多半以「御製」款為記，在「御」字富含帝王尊稱下，而能呼應皇帝授意製作的背景，進一步凸顯康熙御製琺瑯彩瓷蘊含的帝王審美意趣。展覽從作品的樣式風格著眼，透過發佈一批原來收納於紫禁城景陽宮的試繪品，重新觀察康熙御製琺瑯彩瓷從草創至發展成熟的轉變，並以「皇家標記」、「山花野菊」和「宮廷潮色」三個敘事單元，建構康熙皇帝致力於研發畫琺瑯器的經過，甚至發掘隱含其中的故事。

秋季則將開啟一檔以女性為主題的【她—女性形象與才藝】書畫特展，自10月6日展至12月27日止。本次特展按照主題及年代，一共選展71組件書畫精品，內容分成「群芳競秀」與「女史流芳」二大單元。前者是以宏觀的角度，依序展陳自五代迄於近現代的書畫精品，具體勾勒歷代女性所扮演的多元角色與風格面向。後者則為女性書畫家的作品，儘管青史曾留名的女性藝術家，與男性相比，數目差距極為懸殊，但其中絕不乏筆墨清麗且風格獨具的佳構，而台北故宮典藏數量豐富，且藝術價值極高，為本次展覽增色不少。本單元展出的書畫，適足以反映女性在不同的工作場域中，所曾經展露過的才藝。

年底，展間203室的【適於心—明代永樂皇帝的瓷器】及304室【天香茄楠—香玩文化特展】則將於10月25日落幕，並同時於12月1日分別展開【百花獻瑞—乾隆朝琺瑯彩瓷特展】以及【尋古記—乾隆皇帝的青銅器與圖錄特展】。

2020年7月號,No.270
2020年7月號,No.270

延伸閱讀

傳承百年歷史遺產 精巧工藝韻心傳世主題酒店

頂級限量珠寶腕表抵台 Harry Winston展雙重工藝底蘊

再創巔峰：卡地亞傳奇美洲豹 非凡工藝超卓演進

國父紀念館收藏價值千萬書畫彰化開展　不看太可惜

相關新聞

疫情 已對全球藝術市場帶來革命性改變

相信關心藝術市場的朋友，透過網路都看到了紐約時間6月29日晚間登場的拍賣，本次拍賣為蘇富比第一次嘗試全球連線，由Oliver Barker於倫敦擔任拍賣官以網上直播形式進行拍賣。

2020下半年 台北故宮迎來多檔全新特展

伴隨著2020年暑假來臨，台北故宮將首先結束【實幻之間—院藏戰國至漢代玉器特展】及【紫砂風潮—傳世器及其他】二檔特展，並分別於7月31日、8月18日推出【士拿乎—清宮鼻煙壺的時尚風潮】、【風格故事—康熙御製琺瑯彩瓷特展】。

「中國古典供石」專輯

上海博物館於今年4月29日至6月28日舉辦的【高齋雋友：胡可敏捐贈文房供石展】，這是中國大型公立博物館首次以傳統賞石實物為主題的展覽，讓收藏歷史由來已久、但相對不被重視的賞石文化再次浮上了檯面，引起收藏圈子的討論。

華藝國際正式進駐北京 將推出2020首場北京拍賣

「華藝國際」成立於1993年，前身為廣州嘉德，於2011年更名為「廣州華藝國際拍賣有限公司」，2018年入駐香港，並在2019年適逢華藝國際成立25週年之際迎來首次香港拍賣。

疫情後在各國大力印鈔下 什麼可以作為資產保值標的

在長達近四個月的全球新冠病毒大流行下，各國政府莫不加大力度挽救處於疲弱的經濟，採取大規模的貨幣寬鬆印鈔政策，成了各國政府都在做的救市動作。

6/2-11/8 大阪市立東洋陶瓷美術館【天目－中國黑釉之美】

來自南宋的〈建窯油滴天目〉，其表面有如油滴，黑釉上全是密密麻麻的銀色斑紋，並含有青、金等色，口緣處嵌有到了日本後才添加的高純度金覆輪，此展品曾由關白豐臣秀次所藏，後由西本願寺、京都三井家、若狹酒井家遞藏，可說是傳世天目的最高傑作。

「何創時書法藝術基金會」喜迎25週年 《明清民國高僧作品集》即將問世

今年適逢「何創時書法藝術基金會」成立25週年，該基金會於1995年由台灣收藏家何國慶先生創辦，長年致力於書藝的推廣，舉辦過主題各異的展覽活動百餘檔，包括「蘭亭序國際學術研討會」（1999）、【中國近代名人書法大展】（2002）、【萬曆萬象－文化璀璨大師輩出的時代】（2014）、【大器磅礡－于右任碑派書法與民國風華】（2017）、「愛河書寫《蘭亭序》」（2019）等等。

疫情逐漸和緩 重回獨立出刊

2020上半年受新冠疫情影響，全球藝術圈幾乎陷入停擺，先是三月開始的博物館機構休館潮，接著就是各大拍賣的延期通知。

明代鬥彩瓷器 歷年重要精彩拍品賞析

在中國歷代瓷器珍品中，精美的明代成化鬥彩在過去五百餘年間，一直受到藏家追捧。甚至在與成化相距僅百年的16世紀晚期，明成化鬥彩在大藏家間換手時價值已達十萬兩白銀。在明成化本朝製作這些彩瓷時，其珍貴程度已不可小覷。

蘇富比原訂4/16紐約舉行現代藝術晚拍 移回7月香港舉行

由於新型冠狀病毒疫情的全球迅速蔓延，香港蘇富比於3月25日再度發布春拍時間調整的消息。原計劃於4月16日移師到紐約舉辦的蘇富比香港春拍部分專場，包括「現代藝術夜拍」、「當代藝術夜拍與日拍」，將延後到今年7月第二個禮拜，並重回香港會展中心舉行。

瑞士巴塞爾藝術展會延期至九月開展

由於冠狀病毒病大流行及其前所未有的影響全球，巴塞爾藝術展決定將6月的瑞士巴塞爾展會延期。 2020年的巴塞爾藝術展巴塞爾展會將於2020年9月17日至9月20日在巴塞爾展覽中心（Messe Basel）舉行，並於2020年9月15日至9月16日進行預展。

新冠疫情下的2020春拍 何去何從？ 日本、台灣篇

面對新型冠狀病毒疫情的全球大流行，世界各地的金融經濟皆受衝擊，藝術古玩圈也無法倖免，上半年度各大中國藝術品拍賣、展覽、藝博會，紛紛宣布延期或取消。

熱門新聞

當下與嚮往世界的共合：華建强的空谷幽蘭

2020下半年 台北故宮迎來多檔全新特展

無知帶來的自大 才是最該防疫的病毒

疫情 已對全球藝術市場帶來革命性改變

後疫情時代 龐畢度中心大展重新規整

策展訓練從學校開始打基礎 專訪台南美術館代理展覽企劃部主任莊東橋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。