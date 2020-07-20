2020下半年 台北故宮迎來多檔全新特展

伴隨著2020年暑假來臨，台北故宮將首先結束【實幻之間—院藏戰國至漢代玉器特展】及【紫砂風潮—傳世器及其他】二檔特展，並分別於7月31日、8月18日推出【士拿乎—清宮鼻煙壺的時尚風潮】、【風格故事—康熙御製琺瑯彩瓷特展】。

鼻煙（snuff）源自西方，早期翻譯成「士拿乎」，在康熙皇帝時已傳入，將發酵煙葉細末調香而成，服用時將粉末直接吸入鼻中，有通嚏輕揚之效。將鼻煙翻譯為「士拿乎」或可反映當時鼻煙稀少珍貴，僅於宮廷與王公貴族間，屬於士大夫以上階層流通。不同於西洋用盒盛裝粉末，清代宮廷將其改成小口、廣腹帶匙蓋的鼻煙壺，成為當時的時尚風潮。從早期各色玻璃到套玻璃，還有各種礦石牙角的雕刻，再到金屬胎琺瑯及極難燒製的玻璃胎琺瑯，或是瓷器、甚至葫蘆工藝，到後來為裝鼻煙而發明的內繪玻璃，幾乎囊括當時各種製作工藝於方寸間的小瓶。台北故宮收藏大量清宮製作最精美的鼻煙壺，本次【士拿乎—清宮鼻煙壺的時尚風潮】選展各種材質之鼻煙壺，從雕刻、燒製、琢磨等工藝角度理解其時代特色，且以珍藏、日常到賞賜等不同目的，看到清宮微型藝術之精典。

風格指一段時間內出現且開始流行，具鮮明可識別特徵的藝術形式。以【風格故事—康熙御製琺瑯彩瓷特展】而言，理應包含作品的裝飾技法、紋樣與顏色。那麼琺瑯彩瓷係屬畫琺瑯工藝下的一類，簡而言之，乃以瓷胎做為基底素材，再使用琺瑯色料於器表彩繪紋樣，經二次燒成的作品。尤其因此項工藝創發於清康熙時期，成品多半以「御製」款為記，在「御」字富含帝王尊稱下，而能呼應皇帝授意製作的背景，進一步凸顯康熙御製琺瑯彩瓷蘊含的帝王審美意趣。展覽從作品的樣式風格著眼，透過發佈一批原來收納於紫禁城景陽宮的試繪品，重新觀察康熙御製琺瑯彩瓷從草創至發展成熟的轉變，並以「皇家標記」、「山花野菊」和「宮廷潮色」三個敘事單元，建構康熙皇帝致力於研發畫琺瑯器的經過，甚至發掘隱含其中的故事。

秋季則將開啟一檔以女性為主題的【她—女性形象與才藝】書畫特展，自10月6日展至12月27日止。本次特展按照主題及年代，一共選展71組件書畫精品，內容分成「群芳競秀」與「女史流芳」二大單元。前者是以宏觀的角度，依序展陳自五代迄於近現代的書畫精品，具體勾勒歷代女性所扮演的多元角色與風格面向。後者則為女性書畫家的作品，儘管青史曾留名的女性藝術家，與男性相比，數目差距極為懸殊，但其中絕不乏筆墨清麗且風格獨具的佳構，而台北故宮典藏數量豐富，且藝術價值極高，為本次展覽增色不少。本單元展出的書畫，適足以反映女性在不同的工作場域中，所曾經展露過的才藝。

年底，展間203室的【適於心—明代永樂皇帝的瓷器】及304室【天香茄楠—香玩文化特展】則將於10月25日落幕，並同時於12月1日分別展開【百花獻瑞—乾隆朝琺瑯彩瓷特展】以及【尋古記—乾隆皇帝的青銅器與圖錄特展】。