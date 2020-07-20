上海博物館於今年4月29日至6月28日舉辦的【高齋雋友：胡可敏捐贈文房供石展】，這是中國大型公立博物館首次以傳統賞石實物為主題的展覽，讓收藏歷史由來已久、但相對不被重視的賞石文化再次浮上了檯面，引起收藏圈子的討論。

本期《CANS藝術新聞》特別製作

「中國古典供石」專輯，這是繼2008年7月的「供石」專輯之後，睽違12年再度盤點歷年供石重要拍品。為此，編輯部亦登門拜訪中國文房收藏翹楚 「翦淞閣」主人黃玄龍先生，請教他近年賞石市場的脈絡。

黃玄龍首先強調，因市面新式石頭的充斥，讓供石市場出現新舊難分的混亂局面，為避免論述不清，他建議本次專輯就定為「中國古典供石」，以歷代流傳下來的古典供石為探討範疇，免去新式供石的困擾，他甚至強調：本專輯更可作為探討「中國古典供石」的鑑賞參照本。

從上世紀80年代末至今，黃玄龍不只閱「石」無數，他更是帶動古典供石拍賣的重要推手。近十餘年在蘇富比、保利、嘉德等拍賣公司推出了共9場「翦淞閣專拍」，屢屢刷新文房清供拍賣紀錄。單就供石而言，又以2008年4月香港蘇富比「道法自然：翦淞閣重要賞石收藏」這場專拍最具指標性，其中有4件供石逾百萬港元成交，最高價者為一方3,847,500港元成交的元代「玉山璞」黑靈璧石，可說為世人認知的中國古典供石市場行情打下新基礎。

黃玄龍則說：「其實私下交易的上品石頭，從來就不便宜！」除了此篇供石專輯，本期還有兩篇精彩的人物專訪。「精采人物」專訪到「叠璧山房」翁聖豐先生，分享了他自80年代末入行以來歷經市場的大起大落，對骨董行業及玉器市場的見解與體悟，以及身為資深行家在骨董經營模式與心態上的轉變。「後浪」則採訪到「逸居空間」張修哲先生，儘管年輕、入行卻有20餘年的他，認為古董收藏雖存在斷層，但真正的藝術品消費時代可能將要到來，且看他對未來的古玩收藏與經營有何觀察。