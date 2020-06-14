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華藝國際正式進駐北京 將推出2020首場北京拍賣
「華藝國際」成立於1993年，前身為廣州嘉德，於2011年更名為「廣州華藝國際拍賣有限公司」，2018年入駐香港，並在2019年適逢華藝國際成立25週年之際迎來首次香港拍賣。
華藝國際打鐵趁熱，於今年5月正式宣布再闢新戰場，進駐北京798藝術區，未來將推出各式展覽、VIP沙龍、論壇及講座等活動，並計畫於7月底或8月初推出首場拍賣。
據了解，華藝國際往後將以一年三地（廣州、香港、北京）各一場大拍的形式舉行拍賣：在廣州繼續經營珠三角市場，鞏固華南藝術拍賣第一品牌；香港定位則是重質減量、創新、國際化；而北京身處古董書畫交易中心，則將提供尖貨拍品以服務高端市場藏家為主。
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