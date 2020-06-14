華藝國際正式進駐北京 將推出2020首場北京拍賣

來自南宋的〈建窯油滴天目〉，其表面有如油滴，黑釉上全是密密麻麻的銀色斑紋，並含有青、金等色，口緣處嵌有到了日本後才添加的高純度金覆輪，此展品曾由關白豐臣秀次所藏，後由西本願寺、京都三井家、若狹酒井家遞藏，可說是傳世天目的最高傑作。

2020-06-10 16:13