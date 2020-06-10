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疫情後在各國大力印鈔下 什麼可以作為資產保值標的

聯合新聞網 / CANS藝術新聞

在長達近四個月的全球新冠病毒大流行下，各國政府莫不加大力度挽救處於疲弱的經濟，採取大規模的貨幣寬鬆印鈔政策，成了各國政府都在做的救市動作。但大量印鈔的結果，讓全世界貨幣泛濫，存款利率大幅調降甚至來到零利率，錢不值錢的窘境。因此把錢放在保值的資產上，便成了當下投資的新顯學。

優質藝術品 從來沒有低價這回事

談到保值的資產或是價值儲存的工具，無非就是房地產、黃金、畫作、骨董、珠寶等稀有性的藝術品。當然在此基於個人是藝術品的愛好者，我們一向支持藝術品的收藏與投資之道，尤其市場向下修正之際，我們更認為是執著專業者可以抄底承接的好時機。

不過，優質的藝術品縱使在經濟下滑景氣低迷，要撿到便宜也很難。因為藝術市場只有景氣不好才會有不釋出的作品流入市面，此時手持現金想要據為己有的藏家們早已虎視眈眈。因此只要有優質藝術品流入市場，不管景氣好壞與否，最後成交價從來就不會太低，反而會逆勢創下新高價。

不過，當代藝術作品卻在這波快速下滑景氣中飽受打擊。作為當代藝術推動者，全球最具影響力的高古軒畫廊說過：「沒有人真的需要一幅畫」。因為在許多人眼中，今天的「藝術」都是關於錢，就像買一只熱門股票，買的人希望它的價格一路飆升，卻不關心這是哪家公司的股票。所以當代藝術市場最大的問題還是量化，就跟印鈔一樣，出名的藝術家無限制的量化自己的作品，終將引來市場供過於求和價格爆跌，最後慘遭下市被人們遺忘。

黃金、房地產 一直是人們信任的價值儲存工具

人類對黃金稀缺性的信任來自於對自然的了解，因為地球上黃金的供應量非常稀缺的。黃金擁有完美的易識別、易衡量、易驗證的資產屬性，因此黃金取代了之前的貨幣種類而成為全球通用貨幣標準。包括各國央行一定要擁有黃金，一旦貨幣貶值，黃金便成為互補的對沖工具。不過，1970 年代初隨著美元與黃金的脫鉤，黃金作為全球通用貨幣的標準地位也大大被美元弱化了！

至於房地產就不用說了！中國人「有土斯有財」的傳統觀念，直到現在房地產還是大部份人納入財產的首要選擇，擁有房地產絕對是資產保值的最重要選擇。

比特幣 成了新型的投資保值工具 可作為數字黃金看待

每當政府碰到經濟問題，似乎都採取了量化寬鬆印鈔的政策，但就在2008年金融海嘯中卻誕生了比特幣。這是劃時代的開啟，所謂「數字貨幣」時代的來到！它「去中心化」的創意與各國發行的法制貨幣有明顯的不同。

從2008年比特幣理念誕生開始；進化至2009年系統運行；到現實世界第一次使用（一枚比特幣價格不到1美元 / 2010年）；截至 2020年5月逐步發展到一枚比特幣價格超過8000美元、總市值超過1500億美元；如今比特幣又重新站上一枚比特幣要價1萬美元的高價。

作為全新的去中心化貨幣資產概念的比特幣為何重要？因為它有類似黃金的稀缺性和類似貨幣的本質，同時又擁有現代貨幣的數字可轉移性，比特幣與黃金相較更是強勝。任意金額的比特幣都可以儲存在一個U盤中，或者在幾分鐘時間通過數字手段傳遞至全球任何地方；與攜帶實物很麻煩的黃金相比，數字貨幣的比特幣儲存成本更便宜並且更容易轉移。

再來，比特幣與藝術品還有相當類似之處。雖然它跟骨董、畫作相較不完全是絕對稀少，但只有近2100萬枚封頂的供應量，卻有點類似限量的藝術品或是知名大師的版畫。「物以稀為貴」成了比特幣類似限量藝術品的特色，只要它的量得以控制不要超發，它的市場價值便能逐步上漲墊高。

雖然至今比特幣依然相對稚嫩，但憑借其固有的特色，它絕對會是未來的價值儲存工具。如您是個思想開明的比特幣懷疑論者，在這波疫情後，或許可以開始考慮比特幣作為新的資產保值工具了！

2020年6月號,No.269
2020年6月號,No.269

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