聽新聞
test
0:00 / 0:00
6/2-11/8 大阪市立東洋陶瓷美術館【天目－中國黑釉之美】
【天目－中國黑釉之美】
作為日本美術館、博物館第一波「解封」的單位機構之一，大阪市立東洋陶瓷美術館於6月2日盛大推出【天目－中國黑釉之美】，由被列為日本國寶的〈建窯油滴天目〉及重要文化財〈吉州窯木葉天目〉領銜，聚焦呈現一系列精采的中國黑釉陶瓷作品共24件，年代從唐代至宋金時期，多數是來自住友集團寄贈／安宅收藏品，含金量極高！展至11月8日止。
來自南宋的〈建窯油滴天目〉，其表面有如油滴，黑釉上全是密密麻麻的銀色斑紋，並含有青、金等色，口緣處嵌有到了日本後才添加的高純度金覆輪，此展品曾由關白豐臣秀次所藏，後由西本願寺、京都三井家、若狹酒井家遞藏，可說是傳世天目的最高傑作。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言