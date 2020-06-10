6/2-11/8 大阪市立東洋陶瓷美術館【天目－中國黑釉之美】

【天目－中國黑釉之美】

作為日本美術館、博物館第一波「解封」的單位機構之一，大阪市立東洋陶瓷美術館於6月2日盛大推出【天目－中國黑釉之美】，由被列為日本國寶的〈建窯油滴天目〉及重要文化財〈吉州窯木葉天目〉領銜，聚焦呈現一系列精采的中國黑釉陶瓷作品共24件，年代從唐代至宋金時期，多數是來自住友集團寄贈／安宅收藏品，含金量極高！展至11月8日止。

來自南宋的〈建窯油滴天目〉，其表面有如油滴，黑釉上全是密密麻麻的銀色斑紋，並含有青、金等色，口緣處嵌有到了日本後才添加的高純度金覆輪，此展品曾由關白豐臣秀次所藏，後由西本願寺、京都三井家、若狹酒井家遞藏，可說是傳世天目的最高傑作。