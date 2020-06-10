「何創時書法藝術基金會」喜迎25週年 《明清民國高僧作品集》即將問世

今年適逢「何創時書法藝術基金會」成立25週年，該基金會於1995年由台灣收藏家何國慶先生創辦，長年致力於書藝的推廣，舉辦過主題各異的展覽活動百餘檔，包括「蘭亭序國際學術研討會」（1999）、【中國近代名人書法大展】（2002）、【萬曆萬象－文化璀璨大師輩出的時代】（2014）、【大器磅礡－于右任碑派書法與民國風華】（2017）、「愛河書寫《蘭亭序》」（2019）等等。而自1999年舉辦第一屆「傳統與實驗」書藝雙年展以來，基金會在培育鼓勵當代書家及翔實紀錄當代書藝的多元風貌上，啟到了至關重要的作用。

除了舉辦展覽及各式活動，基金會也不遺餘力製作具有學術研究價值的精美圖錄。隨著基金會於1995年成立而推出的第一檔【明清近代高僧書法展】，當時出版的《明清近代高僧書法展》一書早已絕版。去年，由中研院廖肇亨教授主持，基金會聯合主辦的「近世東亞佛教文化：明清與江戶」國際學術研討會暨書畫展，原定展期僅9月27日一天的【明代高僧作品展】，由於展出的48件作品有許多都是首次公開亮相，因此本身是虔誠佛教徒的何國慶董事長，特決定將展期拉長為二周，分享給喜愛高僧書法的朋友前來參觀。

此展雖已落幕，基金會精心編輯的《明清民國高僧作品集》，收錄了憨山德清、雪浪洪恩、密雲圓悟、蕅益智旭等八十餘位高僧書蹟，預計於2020年下半年面世，是難得的一次明清民國高僧書蹟法語的呈現。