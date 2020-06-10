疫情逐漸和緩 重回獨立出刊

「清代鬥彩瓷器拍賣專輯」「後浪」新欄目有看頭

2020上半年受新冠疫情影響，全球藝術圈幾乎陷入停擺，先是三月開始的博物館機構休館潮，接著就是各大拍賣的延期通知。《CANS藝術新聞》也受到衝擊的與《亞洲藝術新聞》合併出刊了三個月。然而，實體活動的限制，卻也加速了線上拍賣、線上展覽等網路平台的蓬勃發展，我們的微信公眾號「罐子藝術網」及 Instagram 官方帳號 @chineseartnews 亦成了與讀者們交流的重要管道。

隨著疫情的逐漸和緩及華人藝術圈的回春生機，本期《CANS藝術新聞》也恢復了常態獨立出刊，並且接續上期廣受好評的「明代鬥彩瓷器專輯」，推出「清代鬥彩瓷器專輯」詳列了歷年重要精彩清代鬥彩拍品。本專輯並邀請到資深收藏家張宗憲先生、雲中居主人張偉華先生、北京保利拍賣古董珍玩部高級業務經理李嘉偉先生、中國嘉德拍賣瓷器及古董珍玩部總經理劉暘先生、香港邦瀚斯中國古董藝術部主管王晰博先生，一同回顧清代鬥彩瓷器的市場脈絡。

有鑑於今年五四在中國內地興起一股對年輕一代「後浪」的期許，本期我們特此開闢一個全新的「後浪」欄目，聚焦探索古董書畫圈的後起之秀，同屬年輕後輩的我，對此欄目的開啟不免有些同齡人的興奮！

首篇「後浪」新專欄，專訪到「台北允臧齋藝術拍賣」共同創辦人張詔韋、任昭信、童俊偉。這三位「80後」年輕人在2019年成立「允臧齋藝術」，經營項目包括亞洲文物和中國藝術品，囊括佛像、青銅器、家具、陶瓷器、字畫、雜項等等。採訪中他們特別提到了「要把這間拍賣公司當成志業來做，而不只是賺錢」的創辦理念，並強調「古董生活化」及培養年輕人喜歡骨董書畫的重要性，可見後浪們對骨董書畫傳承收藏的重要性。當然我們也希望藉此專欄，挖掘古董書畫圈更多的新一代年輕人，看看他們以怎樣的視野與做法，塑造中國藝術品市場傳承的未來和無限可能。

本期精彩內容還有：「精采人物」專訪到「何創時書法藝術基金會」創辦人何國慶董事長及吳國豪主任。「何創時書法藝術基金會」成立於1995年，迄今所舉辦主題各異的書法展已逾百場，系統梳理並出版明代、民國、近代書畫系列叢書，屢獲海內外書壇好評。

2020上半年受疫情衝擊，一向活躍的基金會活動雖也暫時停擺，但其藏品線上化以及出版工作仍在夜以繼日進行中。

本期我們很高興拜訪何國慶先生及吳國豪先生，與我們分享基金會成立25年來在書藝推廣教育上的心得感想。