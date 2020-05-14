明代鬥彩瓷器 歷年重要精彩拍品賞析

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成化雞缸盃代言的明代鬥彩瓷器傳奇

在中國歷代瓷器珍品中，精美的明代成化鬥彩在過去五百餘年間，一直受到藏家追捧。甚至在與成化相距僅百年的16世紀晚期，明成化鬥彩在大藏家間換手時價值已達十萬兩白銀。在明成化本朝製作這些彩瓷時，其珍貴程度已不可小覷。瓷器由手藝精良之工匠以上等原材料製作，同時其獨特裝飾工藝也極易產生大量廢品從而使得成本極高。據說鬥彩瓷器的燒製是受到成化帝寵妃萬貴妃的影響，但其風格由成化帝直接決定的說法則更為可信；這麼說不僅因為成化帝本人對御窯廠燒造非常關注，還尤其鍾情於與以鬥彩為代表器型的小巧精緻瓷器。

成化窯為中國陶瓷史上一段最精彩的傳奇，鑄就一個不可取代的美學典範，為世人所推崇，歷代藏家皆視之為拱璧。此間（1465-1487）御器廠所出御瓷，質精秀雅，世無倫匹。其胎釉瑩潤，造型秀奇，青花五彩皆淡雅幽靜，上承永宣雄健精萃，下啟嘉萬彩繪風尚，影響至為深遠。其中，青花呈色淺淡柔和，典雅宜人，紋飾採取雙線勾勒填色繪製技法，畫工規整，筆觸秀麗，疏密有致，線條優美自然，給人清新悅目、幽雅脫俗之感，一改永宣以來雄健豪放的風格，而以玲瓏秀奇、端巧工細獨步一時，為世所珍，引得後世追仿無數。底部多署青花雙圈「大明成化年製」大字楷體款識，中鋒運筆，藏鋒寫出，筆劃遒勁挺拔，正合《陶雅》「成化楷法峭勁，姿態飛動」之說。

其中成窯鬥彩雞缸杯乃曠世奇珍，乾隆皇帝曾賦詩《詠雞缸杯》贊曰：「朱明去此弗甚遙，宣成雅具時猶見。寒芒秀采總稱珍，就中雞缸最為冠。」詩中回顧了中國陶瓷史，對成化雞缸杯評價極高，將其列為朱明瓷器之冠。自成化之後，世人絕少能得見其真容，一直深藏內府，流散於外者絕少，目前以台北故宮典藏最豐。

2014年，當著名收藏家劉益謙以逾2.81億港元在香港蘇富比競得明成化〈鬥彩雞缸杯〉，並就勢用雞缸杯喝了一口普洱茶後，雞缸杯瞬間在網路爆紅，成為最為當代世人熟知的中國古董瓷器。那麼，明代鬥彩瓷器的市場形態目前究竟如何？本期《CANS藝術新聞》與《拍賣年鑑》合作，精選呈現歷年拍賣市場上成交的明代鬥彩瓷器，並採訪了蘇富比亞洲區高級董事暨中國藝術品部資深專家沈恩文、邦瀚斯香港中國瓷器及工藝品部門主管王晰博、中國嘉德國際拍賣瓷器及古董珍玩部總經理劉暘、北京保利國際拍賣中國古董珍玩部總經理李移舟等資深專家，為我們這期「明代鬥彩專輯」提供深入的剖析與見解，回顧拍賣市場脈絡，並分享他們珍貴的拍賣經驗談。

蘇富比亞洲區高級董事暨中國藝術品部資深專家 沈恩文 Sam Shum

一般講到明代瓷器，青花瓷可說是最具代表性的板塊，然而本次討論的明代鬥彩瓷器，實則在整個中國瓷器史上亦佔有不可抹滅的重要地位。基本上，成化以後的加彩瓷器是建立在鬥彩的基礎上發展而來，尤其雍正帝對成化鬥彩的喜好與專注，大大影響了清官窯瓷器的發展潮流。

早期自中東輸入的青花料，發色不好控制，一旦高溫燒造顏色就容易模糊，尤其小面積燒造又更難掌握。後來明成化帝欲發展小件賞玩器，投入大量心血研發物料及工藝技術，最終得以生產青花發色清晰，並可燒出多色釉料的瓷器，就算是小小的雞缸杯也能表現出清晰的線條和豐富的色彩。比如「玫茵堂」舊藏雞缸杯上，光紅色就有三、四種，單看雄雞，從牠的身體、雞毛、雞冠等不同部位都是不同的紅色，造成了明顯的陰影立體效果。

由於燒造成本過高且篩選標準嚴格，現存成化鬥彩瓷器極少，萬曆雖然多一點但還是不多；整體而言，明代鬥彩的數量比清代鬥彩少了許多，所以可上手學習的例子有限。鑑定明代鬥彩瓷器實則與其他陶瓷鑑定無異，最重要的是依各朝代表現特徵來判斷；例如嘉靖、萬曆朝的燒造工藝一般不如成化精緻，可能會有小黑點、爆釉等特點。當然也有例外，像是我們香港蘇富比在2004年賣過一支嘉靖〈鬥彩如意紋盤〉，98萬港元成交，無論顏色或胎質都非常好，如果不看款還會以為是成化瓷器。

以亞洲地區來講，早期港台藏家便非常重視鬥彩此一品項，大約在80年代末清三代鬥彩達到一個價格高峰，直到90年代才安靜下來。那時的中國內地藏家不是那麼關注鬥彩，但隨著各方面研究愈來愈多，大家對器物的歷史背景、技術條件等知識了解愈深入以後，也逐漸認識到明代鬥彩在中國瓷器工藝發展史上的重要性，所以一旦市場上出現具代表性、品相好的重器，藏家皆會爭相購藏。

香港蘇富比對於推動鬥彩市場有很大的貢獻，重要成交紀錄幾乎都在此誕生，就此，我感到相當榮幸。回想經手過特別好的鬥彩，不得不提2011到2014年間推出的共五場「玫茵堂珍藏」系列拍賣，其中一件明萬曆〈鬥彩八吉祥蓮花紋碗〉，在2012年由張宗憲先生以602萬港元購得。此前英國鐵路養老基金會在1989年釋出這件收藏時就賣了176萬港元，在當時已是鬥彩瓷器的高價成交紀錄。

而2014年的最後一場「玫茵堂」專拍，劉益謙先生以281,240,000港元購得明成化〈鬥彩雞缸杯〉，至今還是全世界收藏圈議論的話題，於我個人而言也是相當難忘的職涯經歷。這只雞缸杯先後在1999、2014年於香港蘇富比上拍，第一次出現是日本骨董商坂本五郎先生釋出的藏品，那時是1999上半年，整個大環境還處在金融風暴低潮中，大家對景氣依然不太有信心，所以當我們接到這項委託時，一方面感到極其幸運，卻也覺得很具挑戰性。當時我和日本同事去拜訪坂本先生欲取回雞缸杯時，他說：「自買了杯子後，幾乎每年除夕我都會和母親一起用雞缸杯喝清酒慶祝。現在我想用此杯再喝一次，作為道別。」想不到，他喝了一口之後，竟然邀請我們也用雞缸杯喝清酒！當下我只怕碰壞了杯子，非常地緊張，至於喝進去的酒究竟是什麼滋味已全然不記得了！後來雞缸杯在香港順利拍出2917萬港元成交，刷新當時明代鬥彩的世界紀錄；直到2014年這支杯子再次上拍蘇富比時，才又打破了自己的紀錄，並成為市場上唯一破億成交的明代鬥彩瓷器。

此外，香港蘇富比在1980、1981年也曾分別以528萬港元、418萬港元售出兩支雞缸杯，這兩隻都是著名古董商仇炎之舊藏，也皆由香港藏家競得，在當時都是破紀錄的天價。其中1981年售出的那件雞缸杯，後來於1998年這位香港藏家在英國皇家藝術學院舉辦的私人珍藏官窯特展中也有展出，而他在1980年香港蘇富比「太倉仇氏抗希齋曾藏珍品」瓷器專場以462萬港元買的明成化〈鬥彩花鳥紋高足杯〉也在那次展覽中亮相。當時是由香港蘇富比亞洲區主席朱湯生先生（Julian Thompson）協助這位藏家籌辦展覽，我還記得藏家千叮嚀萬囑咐，務必在現場圍欄杆，畢竟包括雞缸杯、高足杯及其他碗盤在內，此展的成化重器密度太高了！

提到了朱湯生先生，其實他生前有個未完成的心願。他作為開闢亞洲藝術拍賣市場的傳奇人物，不單單是蘇富比的領導者和拍賣官，也是很出名的成化瓷器專家，他曾安排景德鎮出土成化瓷片來香港和不同地方舉辦展覽，也邀請了中國陶瓷考古專家劉新園先生在1997到1999年間擔任香港蘇富比顧問。多年來，朱湯生先生一直在準備撰寫一本明成化瓷器的專書，記載全世界現存成化瓷器，從鬥彩到青花，他希望整理出所藏機構，收藏件數、器型、品相等詳盡資訊。直到他在2011年離世以前，也未曾停下研究的腳步，可惜這本專著最終仍無緣出版問世。

香港邦瀚斯中國古董藝術部主管 王晰博 Xibo Wang

明代並無「鬥彩」之名，首先應用「鬥彩」這個名稱的是成書於清雍正年間的《南窯筆記》，但鬥彩裝飾技藝萌發於宣德、在空白期得到醞釀，最後在成化時期發展成為一個完全獨立的品種。在宣德以前，釉下青花和釉上彩的工藝雖然都已成熟，但卻是單獨存在，宣德時期才出現結合釉下青花和釉上彩的品種。成化以後，多有後朝再對鬥彩加以仿製，其中以康雍時期御窯廠仿製品最為出名，可見明代鬥彩在中國瓷器彩瓷裝飾技藝發展中具有劃時代的藝術地位和重要性。

明代鬥彩的傳世品中以成化鬥彩為最，以其紋飾優雅、色彩艷麗而聞名於世，它代表了景德鎮明代彩瓷的時代水平。瓷器鑑定和鑑賞需多方面進行，明代鬥彩亦是如此，應綜合器物痕跡、釉面、彩料、成型工藝、裝飾紋樣以及底款書法各方面進行判斷。明代御器廠燒造瓷器，釉面溫潤如玉、肥如堆脂，專家多比喻如豬油板一樣的光滑和油脂感，這種特點，尤以成化釉面最為典型，這是因為成化一朝燒造瓷器所採用的坯、釉土原料為優質的「御土」，且淘洗精細，釉中助熔劑鉀、鈣、鈉含量較高。

成化鬥彩瓷器，釉上彩的色彩特徵極其鮮明：鮮紅則色如血且厚薄不均；油紅則色中豔麗而有光；鵝黃則色嬌嫩、透明而閃微綠；杏黃則色閃微紅；密蠟黃則色稍透明；薑黃則色濃光弱；水綠、葉子綠則色透明而閃微黃；松綠則色深濃而閃青；孔雀綠則淺翠透明；孔雀藍則色沉；葡萄紫則色如熟葡萄而透明；赭紫則色暗；奼紫則色濃而無光。真品釉上彩與真品古瓷釉面的共同特徵是一致的：老氣、溫潤、光滑、光澤柔和無燥光，需要仔細對比這些特徵與後世「作舊」而產生的痕跡的區別。

明代鬥彩瓷器傳世完整品數量極少，大部分都由公立博物館機構收藏，很難有機會親自經手，在我的職業生涯中，很幸運能上手一件曾為英國巴頓約翰．華特．李察臣（John Walter Richardson）舊藏的明成化〈鬥彩蓮塘紋罐〉，雖然有過修補，但仍是目前已知唯一存世的成化〈鬥彩蓮塘紋罐〉，最終以440,500英鎊成交。此器從胎釉、色彩、成型各方面，對我來說猶如鮮活教科書，只有上手反覆觀察，才能體會到清人所謂成化彩瓷「精雅絕倫」的含義。

相比清代御用瓷器，明代鬥彩瓷器中的名品在市場出現的數量並不算多，加上當時燒造成本很高，產量不大，近年在景德鎮相關底層中出土了一些可能屬於正統、景泰、天順時期的鬥彩殘片，但成化時期的鬥彩碎片比較少，傳世完整器更是寥寥無幾，其稀缺性可想而知。總體來說，儘管明代瓷器、尤其是彩瓷在日本和西方很早就受到重視，但目前明代御用瓷器的市場成交價格仍略低於清三代御窯，不過隨著內地學者對明代彩瓷的討論增加及藏家的認知提高，每當明代鬥彩傳世名品出現在拍賣市場，以數倍成交也在情理之中。明代鬥彩會繼續受到世人推崇，這一點無庸置疑。

北京保利國際拍賣中國古董珍玩部總經理 李移舟

「鬥彩」是晚清以下的用詞，強調釉下青花勾勒邊線、釉上填彩的特點。在明清文獻和清宮檔案中，成化鬥彩皆稱為「成窯五彩」。明代成化鬥彩御窯器物的陶瓷史定位和市場頂尖價位則毋需多言，自晚明、乾隆、民國、當代都是在高端位置，可遇不可求，多數都進入各大博物館，藝術市場上可流通者寥若晨星。如乾隆就頗珍視成窯，將一對成化鬥彩雞缸杯重新配置雙層紫檀鏤空匣，陳設於養心殿多寶格中便於時時觀賞，並賦《成窯雞缸歌》御製詩，以金銀絲臥嵌於匣上。

孫瀛洲與耿寶昌二位先生的著作，將成化瓷器依據目鑒和經驗的角度以及清代與民國仿品都做了清楚的介紹，另一方面景德鎮御窯廠曾挖掘了成千上萬片成化官窯的殘次品標本，這些標本做過多次展覽出版，古玩市場偶爾也能買到鬥彩瓷片，所以現在內地藏家瞭解成化鬥彩的機會比從前深入多了。

然而，中國內地市場多年皆無帶成化官款的完整鬥彩器物入市，我在拍賣交易也只經手過成化鬥彩殘器和修復器。如未來有完整器物入市，必創高價，和一般市場規律及藏家喜好變化無關，因為太過稀缺。雖然目前保利尚未經手過成窯鬥彩完整器，但我們曾拍賣過多件繼承了成化鬥彩的明代鬥彩官窯，且價格不高，這可說是瓷器收藏的一個盲點和價值窪地。

比如明嘉靖鬥彩，和明成化一脈相承，中間相差明弘治、明正德兩朝30多年的時間，但是明嘉靖早期在其胎釉特徵、品質、藝術水準皆和明成化差不多。市場中偶遇明嘉靖鬥彩，如北京保利2018年曾拍過一件玫茵堂舊藏的明嘉靖〈鬥彩如意雲紋折腰盤〉，成交價195.5萬人民幣，對比之下成窯可能就要2000萬人民幣，明嘉靖鬥彩價格的確很低。

又比如明萬曆早期瓷器也學習了成化的風格特點，明嘉靖和明萬曆的鬥彩瓷器都有一種方欄款楷書，和明成化的特徵一樣。明萬曆鬥彩瓷器中有一種八吉祥大碗，行情低時只有200多萬人民幣，但若是成窯大碗則可能拍到三、四千萬人民幣。而早在1980、90年代，香港敏求精舍老藏家在明成化和明萬曆鬥彩的認識是成正比的，所以一件有名的明萬曆〈鬥彩八吉祥蓮花紋碗〉在1989年香港蘇富比上拍時就能賣到176萬港元，相比北京保利在2011年拍過的明萬曆〈鬥彩八吉祥碗〉以2,932,500人民幣成交，足見內地市場對明萬曆與明成化鬥彩的認識產生了割裂。亦即，一般明萬曆瓷器行情確實在一、兩百萬人民幣區間，而目前市場價格還未體現出明代鬥彩的特殊性。

又例如，我曾在2006年經手一件重要日本收藏的明嘉靖〈鬥彩靈芝紋盤〉，尺寸僅14.7公分，起價3萬人民幣，當時賣得很好，以38.5萬人民幣成交。那是在官窯的風格圖案上都學習成化的小碟子，雖說同類型尺寸的器物，現在漲幅約有五至八倍，但如果是一支成化碟子，那就是兩千萬人民幣的級別了。

當拍賣市場可能幾十年都沒有一件明成化鬥彩完整器的情況下，藏家不妨關注明嘉靖、萬曆朝的鬥彩瓷器。

中國嘉德國際拍賣瓷器及古董珍玩部總經理 劉暘

明代鬥彩在明清彩瓷發展史上佔有開創性的重要地位。從工藝角度來講，鬥彩開創了景德鎮御窯以釉下彩、釉上彩共同裝飾瓷器作品的新局面。釉下青花藍彩和釉上各色彩料搭配起來，極大地豐富了作品的顏色，改變了以往瓷器裝飾色彩單一的型態。從藝術角度來講，成化鬥彩無疑是中國陶瓷史上最閃亮的明星，雞缸杯、三秋杯這些曠世名品，以新的工藝搭配新的紋樣，品質精絕、顏色豐富又清新脫俗，在明代晚期「一雙已值錢十萬」，此後更是受歷代藏家所追捧。

明代鬥彩瓷的鑒定，也是遵循陶瓷鑒定的各個要點，造型、胎、釉、釉下青花、釉上彩、畫法各個方面缺一不可。其中造型、胎釉、青花脫離不開作品所處時代的總體特徵，這些是鑒定的基礎。而釉上彩、畫工的鑒定則具有鬥彩瓷的獨特性，例如「濃而無光」的姹紫色，「成窯一件衣」的人物畫法等等，這些特徵是在上述造型等基礎之上進一步鑒定時所要注意的。

明代鬥彩瓷數量極為稀少，市場上流通的就更為罕見。目前拍賣市場的明代鬥彩大致可分兩類，一是成化鬥彩，這類作品在陶瓷史上佔有極高的歷史地位，工藝精湛，數量鳳毛麟角，因而屢創天價，是少數最高端收藏家才能參與的作品。另一則是晚明對成化鬥彩的追慕仿製，這類作品相對於其他明代瓷器，數量也很稀少，且品質也高於同時期其他品種，因此近年來的價格也有上升趨勢，但還處於廣大藏家可以接受的區間，值得關注。

嘉德香港曾上拍過一件嘉靖〈鬥彩鴛鴦蓮荷紋盤〉，此為嘉靖官窯對成化作品的忠實仿作，紋飾分毫不差，但胎釉、彩料卻極富嘉靖本朝特徵，而且在嘉靖瓷器中，可以說品質卓絕，讓人眼前一亮，拍品有衝線還是拍出了近百萬港元的價格。此即是前述值得廣大藏家關注的晚明鬥彩作品。

明代鬥彩無論成化作品還是晚明作品均不多見，因此很難形成獨立的收藏群體。但市場上一旦有明代鬥彩作品出現，必然取得很好的拍賣成績，這與近年來明代瓷器並不堅挺的整體行情相悖，這說明明代鬥彩在市場前景上仍是十分值得期待的。