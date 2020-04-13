瑞士巴塞爾藝術展會延期至九月開展

由於冠狀病毒病大流行及其前所未有的影響全球，巴塞爾藝術展決定將6月的瑞士巴塞爾展會延期。

2020年的巴塞爾藝術展巴塞爾展會將於2020年9月17日至9月20日在巴塞爾展覽中心（Messe Basel）舉行，並於2020年9月15日至9月16日進行預展。全球總監Marc Spiegler表示：「我們希望情況能迅速改善，我們將與參展藝廊緊密合作以於9月舉辦一個成功的展會。我們的參展藝廊、合作夥伴、訪客及團隊的健康及安全繼續是我們的優先考慮，我們將根據形勢發展調整我們的規劃。」與此同時，巴塞爾藝術展將繼續投資並加強全新數位項目——網上展廳，作為在這個充滿挑戰的時期支持藝廊的一種方式。

在3月的巴塞爾藝術展首個「線上展廳」圓滿落幕，期間吸引了全球超過25萬人次的訪問，也是當下產業重新找到平衡的權宜之計。

藝文看板

‧原訂於5月1日至3日舉辦的第十六屆柏林畫廊週（Gallery Weekend Berlin）延期至9月11至13日舉行。

‧原訂於4月23日至26日在德國科隆國際會展中心推出的科隆藝術展會（Art Cologne）延期至11月19日至22日舉行。

‧由Paris Photo和AIPAD，攜手推出的首屆攝影展會Paris Photo New York，原訂於4月2日至 4月5日在曼哈頓第12大道711號94號碼頭舉行，詳情將於近日公布。本次展會參展畫廊與出版商共超過173家，另外有100多個合作媒體、藝術機構與藝術家共襄盛舉。

‧往年於4至8月舉行的巴西聖保羅雙年展（Sao Paulo Art Biennial），本次第43屆展會因新冠狀疫情延期至10月3日開幕、12月13日閉幕。

‧第十五屆藝術北京博覽會將於6月24日至6月27日在北京全國農業展覽館開幕。6月24日為VIP預展、6月25日至27日為公眾開放日。此前，藝術北京公布的舉辦日期為4月30日至5月3日。

‧臺北市立美術館自3月28日至6月14日隆重推出【江賢二：回顧展】，本次展覽回溯藝術家55年的創作歷程，展出超過200件作品，堪稱江賢二最集大成的一次展出。

‧北京永樂拍賣於3月27日至4月1日推出【永樂·現當代藝術季】線上拍賣，共十三個專場，超過300件拍品，以三場【現當代藝術夜場】為主。