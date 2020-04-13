蘇富比原訂4/16紐約舉行現代藝術晚拍 移回7月香港舉行

由於新型冠狀病毒疫情的全球迅速蔓延，香港蘇富比於3月25日再度發布春拍時間調整的消息。原計劃於4月16日移師到紐約舉辦的蘇富比香港春拍部分專場，包括「現代藝術夜拍」、「當代藝術夜拍與日拍」，將延後到今年7月第二個禮拜，並重回香港會展中心舉行。

蘇富比亞洲區行政總裁程壽康表示：「在修訂拍賣日程時，我們考慮到各政府及衛生部門所發出的建議、客戶之需求，以及物流與營運上的可行性。隨著亞洲疫情趨緩，現當代藝術三場拍賣移師回香港上拍，將會為委託方及買家提供最理想的拍賣環境。」 除現場拍賣外，蘇富比將繼續提供不同銷售模式及平台，包括私人洽購及網上拍賣，在這段時期以更具彈性的服務來滿足客戶的需求。 蘇富比將陸續公佈於4月至6月在香港舉行的其他銷售計劃，涵蓋多個渠道，以滿足市場對不同板塊的收藏需求。目前，蘇富比關閉了紐約、米蘭、巴黎、杜拜、日內瓦等地的辦公室，香港和倫敦的分部僅接受預約來訪。