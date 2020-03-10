3/18-24 英國BADA推出全新藝博會品牌 Open Art Fair

每年三月於倫敦約克公爵廣場（Duke of York Square）舉辦的「BADA古董藝博會」（BADA Antiques Fine Art Fair），是英國古董經銷商協會（BADA）一年一度的盛會。

今年，「巨匠臻藏藝博會」（Masterpiece Fair）買下BADA古董藝博會，並將之打造成另一個融合古董與當代藝術的全新品牌「Open Art Fair」。

藝博會總監Thomas Woodham-Smith表示：「Open Art Fair還是會透過BADA進行展商審查，地點也同樣選在約克公爵廣場舉行，但是有別於以往27年來較傳統的古董藝博會形式，我們將著重呈現藝術的多元樣貌。首屆Open Art Fair雲集了93間古董及當代藝廊，囊括來自全球的藝術品、家具、珠寶鐘錶、紡織品等各式精品。收藏家看展時，可以恣意從中國藝術品、歐洲古董家具，再逛到達米恩·赫斯特、翠西·艾敏等英國當代藝術家作品，驚喜不斷！」