4月16日移師紐約舉行的 香港蘇富比現代藝術晚拍呈獻

朱德群〈水調歌頭〉書法、龎均〈莫內花園〉、張淑芬〈希望之源〉拍賣收益捐助 兩岸三地新型冠狀病毒肺炎抗疫工作

作為全球拍賣領袖企業，蘇富比一直致力肩負企業社會責任。自年初以來，新型冠狀病毒肺炎肆虐全球，兩岸三地所遭受的影響尤其巨大。每天的疫情發展，無不牽動我們內心與關懷——對於不幸染病的患者，我們深切問候；對於捨身忘己的醫護人員，我們崇高致敬；對於身邊的摯愛親友，我們更懂得珍惜彼此。面對疫情，蘇富比希望能貢獻自身力量，通過我們的專業與影響力，為更多有需要的人提供幫助。4月16日移師紐約舉行的蘇富比香港現代藝術晚間拍賣，將會呈獻三幅慈善拍賣作品，包括朱德群〈水調歌頭〉書法、龎均〈莫內花園〉，以及張淑芬〈希望之源〉。當中，〈水調歌頭〉書法及〈希望之源〉將以無底價方式起拍，以鼓勵藏家踴躍競投；此三幅作品的部份拍賣收益將捐作慈善用途，以支持抗疫工作。

新型冠狀病毒肺炎對於兩岸三地影響甚鉅，本次拍賣所得善款亦將支持兩岸三地的不同機構：朱德群〈水調歌頭〉書法所籌得之善款，將撥捐韓紅愛心慈善基金會「韓紅愛心馳援武漢」項目，支援中國內地疫情最前線地區；龎均〈莫內花園〉所籌得之善款，將撥捐香港大學李嘉誠醫學院有關新型冠狀病毒肺炎之研究工作；張淑芬〈希望之源〉所籌得之善款，將撥捐台灣衛生福利部疾病管制署，為第一線檢疫工作人員及相關檢疫醫療單位，購買必需補給及營養品。

此次慈善拍賣得以進行，蘇富比特別感謝朱德群夫人董景昭女士聯同Nelombos畫廊捐出朱德群書法作品〈水調歌頭〉，以及龎均〈莫內花園〉與張淑芬〈希望之源〉的兩位委託人。〈水調歌頭〉乃北宋文豪蘇東坡名作，當中「但願人長久，千里共嬋娟」一句，更是家喻戶曉的美好祝願；憑詞寄意，蘇富比祈望疫情早息，每個家庭與個人都能平安健康、美滿和諧。