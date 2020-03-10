香港蘇富比春拍新戰略 張嘉珍：我們把亞洲現代藝術夜拍移至紐約

進入2020年，春季所有的藝術活動早已經排排站好，等待日期的招喚，但是，新冠狀肺炎的疫情擴延速度超乎常規；一個城市一個城市相繼失守，基於健康安全因素，一個個藝術活動紛紛宣布延期或取消。面對打亂的棋局，拍賣公司或藝術單位都在尋思如何讓亂了套的棋局能扳正。截至目前為止，只有香港蘇富比力排眾議，堅決春季拍賣如常。但怎樣如常呢？卻也遲遲沒有多做說明。直到2月24日下午4點蘇富比正式發給媒體新聞稿提出說明，以大家最關切的現代藝術夜間拍賣、當代藝術晚間及日間拍賣來講，這個最具牽動亞洲現當代藝術市場風向的專場；有了最歷史意涵的改變，也就是原訂在香港舉行的現代藝術晚間拍賣，將首度移師到紐約舉行。

由於亞洲與紐約的時間差正好12個小時。因此，這個場次會在紐約時間4月16日上午9點30分開拍；這個時間也正好是亞洲的晚間4月16日21點30分。空間改變、時間並不會造成誤差，也都正好吻合兩地的生活作息，蘇富比以極為超越常規的智慧解除了因為新冠狀肺炎疫情所造成市場困擾，讓媒體對於這個解決方案大表驚訝，不僅解除危機同時也贏得賣家對於蘇富比的信賴。此舉，更是對蘇富比來講是個具有跨歷史的意義。因為，20世紀現代亞洲藝術第一次站到紐約的拍賣舞台！根據《亞洲藝術新聞》的了解，事實上，蘇富比定調了這個解套方法之後，也分別向賣家致電表示，這個方法也同時得到賣家的讚賞；更是截至目前為止，提出最令眾人振奮/期待新戰略的拍賣公司，顯現事在人為是成功致勝不二法門。

換個方向思考 棋局徹底改觀

《亞洲藝術新聞》於蘇富比亞洲地區行政總裁程壽康發給媒體正式信函的同時，在第一時間就找到了在香港已經進行一個月home office閉關工作的蘇富比現代亞洲藝術部門主管張嘉珍，這位向來在工作表現上衝力十足又相當具有未來思考性；也是這次提出「日程正常但跨時區」進行春拍的關鍵人。張嘉珍說「我想，大家一定都陷入區域的膠著狀態底下，也就是說；原定在香港舉行的地區，現在確實不太適合舉行，但可能都沒有轉個方向想，因為當轉個方向去想的時候，也就等於下棋的棋局就會改變了」。「我當初提出這個想法，用意也在於我所負責的項目，正可以拿來作為拆開進行，且不會造成整盤棋的布局。因為我有夜拍與日拍兩個大塊，因此在4月16日紐約時間早上；如常推出夜拍的39件拍品。4月16日紐約的晚間7點是原訂香港舉行的當代藝術夜拍，紐約時間8點30分是進行原訂香港舉行的當代日拍」。「另外在現代藝術日拍、現當代東南亞藝術、中國藝術品…等等項目方面，則都訂於7月初回到香港舉行。我們思考7月回歸到香港舉行的主要原因是，如果今年春季許多拍賣或活動都移至5、6月來進行，那勢必會與原定倫敦、紐約的西洋藝術品項的大拍衝撞到，這對於各個場次的拍賣都不會是個好時機。因此，延至7月初來舉行，也正好能分流整個市場的活動秩序」。「另外，我個人覺得比較有意義的是，這是亞洲現代藝術第一次在紐約舉拍，這是一個相當不同的歷史一頁。我們可以在紐約讓更多的人能夠欣賞到亞洲現代藝術的作品，在精神意義上，我真覺得是相當不同的」。

香港與台北預展 夜拍作品悉數展出

再者，張嘉珍也特別提到，循例在拍賣之前的預展，也會有很不同的做法。「在3月27、28日香港的春拍預展、台北4月4、5日預展（敬請預約），夜拍的作品都會完全展出，這也是我們這一次很大的不同思考方式，我們希望能夠讓大家有機會很完整先欣賞到拍品，對比過去我們多數無法全部展出的方式，這回則做了改變」。