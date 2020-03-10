盤點台灣拍賣公司2020春拍行程
受新冠肺炎影響，藝術圈也陷入停擺危機，紐約、香港、日本等拍場已陸續在2月傳出延期或取消的新聞，向來較晚開始進行春拍的台灣拍賣公司，在日程上也有部分調整，依序分別為：
「帝圖藝術」將在4月19日推出「古董珍玩」、「現代與當代藝術」、「近現代書畫」三場拍賣。
「富博斯」除了在4月25日呈現「宮廷、瓷雜、曉芳窯、繡片、當代藝術及潮玩專場」，也會在3月12日下午2時於LiveAuctioneers、藝狐在線、易拍全球三個平台推出線上拍賣「玉器、刺繡、瓷器、中國書畫、文房雜項專場」。
「藝珍拍賣」暫定於5月10日舉行拍賣。
「宇珍」預計於5月中舉行拍賣，具體日期未定。
「東京中央沐春堂」原定5月10日拍賣將改至5月24日舉行。
「允臧齋」預計於6月初舉行拍賣，具體日期未定。
「羅芙奧」暫定於6月6日呈現「翰墨丹青－中國書畫專場」，但古文物專場則尚無確認。
「景薰樓」春拍暫定維持在6月，並同樣推出固定拍賣「亞洲華人現當代藝術、中國書畫」，具體日期未定。
「京騰龍」原定5月9日拍賣將改至7月26日，推出「諦觀妙相～觀音名品匯珍專場」、「宮廷珍玩暨古董藝術專場」。
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