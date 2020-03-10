盤點台灣拍賣公司2020春拍行程

我一直認為，喬丹是巨人；是一個逼近神的巨人。但是，那天在柯比的追思會上，喬丹滿臉止不住的眼淚與鼻涕，卻依舊堅持緩述著他對柯比離世的不捨與想念。他那句『When Kobe Bryant died , a piece of me died』(當柯比去世後，我心裡的一部分也跟著死去)，同時也把所有成千上上萬人的心跟著糾結在一起。

2020-03-10 14:14