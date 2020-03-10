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低頭不是認輸 是要看清自己的路

聯合新聞網 / CANS藝術新聞

我一直認為，喬丹是巨人；是一個逼近神的巨人。但是，那天在柯比的追思會上，喬丹滿臉止不住的眼淚與鼻涕，卻依舊堅持緩述著他對柯比離世的不捨與想念。他那句『When Kobe Bryant died , a piece of me died』(當柯比去世後，我心裡的一部分也跟著死去)，同時也把所有成千上上萬人的心跟著糾結在一起。而這句話，也成為當天整個社群媒體最經典的金句。尤其又搭配著喬丹那張涕泗橫流的臉！再沒有比這張畫面更令人動容的了。

人，總會習慣對自己在現實中無法企達的某個對象懷抱崇拜與景仰，甚至覺得這個對象是心理無法被挪動或改變的英雄象徵。但，我們似乎也都忘記一個事實；這個時代早已經沒有所謂的英雄。英雄，其實也是人，跟著你我一樣有七情六慾、會犯錯、會發脾氣、會喜歡吃冰淇淋、偶而來塊蛋糕；也不賴。但或許能被稱得上英雄或被你我視為英雄的人，可能差別在於；英雄，能勇於面對犯錯，也能從錯誤中爬起來，而不是一昧耽溺在討拍與自憐情境。一個人能戰勝和修正自己，進而能帶給旁邊的人力量，這樣的英雄也才更令人喜愛。

喬丹與柯比，在自己的運動生涯中，怎可能不遭遇過挫折，只是，挫折；換個方式想，不也是在考驗自己如何能從中再戰勝自己嗎？一位被我或許多的人視為逼近神的喬丹，毫不遮掩以一張哭得死去活來的臉示人，只為了想念他的兄弟-柯比。這樣的真愛，反而更讓人看到一位英雄的不平凡，反而更令人看到一位英雄能承認自己情感的柔軟；非軟弱。我想，就算喬丹不再於球場奔馳、柯比也已經永遠離場，可是，這樣的人、精神與作為的某個部分，依舊會佔據你我的心。

我很喜歡柯比講過的一段話『低頭不是認輸，是要看清自己的路。仰頭不是驕傲，是要看見自己的天空』。今天再讀，這話多合適套在因新冠狀肺炎而整個失了套藝術產業上。

農曆春節的假期早已經結束，但是到現在有多少人都還無法回到自己原來的生活常規！新冠狀肺炎(COVID-19)讓一個城市又一個城市淪陷，再沒有比所謂的疫情更能檢測出人性！當我們用一種很簡單分類把疫情的責任丟給源頭時，難道就意味自己就免疫了嗎？人類似乎忘記自己在疫情前面，根本渺小到無足稱重，怪責；絕對無法減低疫情擴延。所以，因為疫情更可以看出人對於自身與整體的檢視和重新確認價值應變高度深淺。

許許多多原訂排在春季的藝術活動一個個宣布取消、延期，這樣的作為是一種必然，可是在必然的後面，也相對能看出企業或個人有沒有準備好接下來真正得面對的市場衝擊。當春季的各式活動都先暫時挪至到5、6月間，有沒有想過我們到底有多少能耐能「吃」得下如此龐大的活動量呢？如果以一個籠統計算方式，一個月充塞著10場各式大小拍賣或藝術活動，有多少空間能吞得下活動的規格？客戶吃得消嗎？企業又是否真正能有所獲益呢？讓工作暫停、讓業務暫時往後挪動，表面上這樣的決策都沒有錯。但真實世界裡，公司基本管銷不會消失不見！嚴重一點，因為營運管銷沉重開始實行裁減人事，這些因疫情而被迫丟了工作的人；能有地方去嗎？

藝術市場的分眾，其實相當嚴格。比如說，高單價的藝術品，您覺得採取視訊直播真正的效益會有多高？傳統高單價藝術品市場，屢屢是建立在人與人之間的互動與對作品的眼見，視訊在這個交易模組上，確實就會讓買家感到不真實。香港巴塞爾取消今年的活動，接著又祭出視訊展覽廳構想，這樣的方式有經驗的畫廊很早就在做，何需像巴塞爾這樣的規格來提出、張羅呢？萬般收費高、姿態也高，卻能有如此之瞎的想法，也真的是夠了。

『低頭不是認輸，是要看清自己的路』。首要的先低頭，想想；想想自己眼前的路該如何走，而不是認輸就算了事。

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