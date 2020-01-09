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藍營凱道造勢號召力震撼！韓國瑜合體李佳芬宣布破100萬人

現場／藍營凱道造勢號召力震撼 景福門「5路全擠爆」

2020年 是充滿危機與轉機的一年

2020-01-09 15:24CANS藝術新聞

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回顧2019年，全球政經局勢動盪不安，在中美貿易戰和香港反送中波及下，中國藝術市場終於在不滿意但可接受的寒冬中度過。展望2020年，貿易戰持續對峙，香港抗爭或將轉至議會而稍稍緩和？面對處處艱困，2020年依然充滿不確定性。

不過新的2020年，北京中貿聖佳拍賣將迎接25週年慶。1995年，劉亭董事長親自到美國拜訪著名收藏家安思遠，促成了中貿聖佳首次拍賣便推出安思遠收藏專場。本期「封面故事」將帶領讀者一同回顧，中貿聖佳自中國藝術拍賣市場萌芽之初創立至今這25年的歷程。於2015年加入中貿聖佳的總經理薛世清先生表示：「儘管這幾年藝術品行業並不樂觀，中貿聖佳依然保持著很好的上升勢頭，成為中國拍賣企業中發展最迅速的一家，並根據市場情況不斷增加新部門，追求全板塊發展。」

2020年，亦是保利拍賣成立15周年大慶。本期「精采人物」專訪到甫於2019年接下總經理的王蔚女士。財務出身的她，亦是在保利集團工作了二十多年的保利人，未來她會帶來哪些變革？她對中國藝術拍賣行業有何看法？本期「精采人物」有完整獨家專訪。

今年春節後，古陶瓷收藏團體「佳趣雅集」將於2月在新落成的「中貿聖佳藝術空間」舉辦【東瀛遺珠－山中商會及日本舊藏名窯瓷器·工藝品】特展，展出包括山中商會曾收錄在日本及歐美展覽圖錄中的古陶瓷精品，其中不乏恭王府舊藏，展覽還有多件來自繭山龍泉堂、壺中居等日本百年老店的經手器物，以及近百幅山中商會委託山本照相館所拍攝的器物照片，名品重器目不暇接！為此《CANS藝術新聞》特別採訪到策展人金立言先生，並為讀者回顧山中商會的歷史，與介紹「佳趣雅集」的由來。

除重要展覽外，本期還報導由中國國家博物館主辦的【中國古代佛造像】專題展覽，265件展品共同勾勒出中國古代佛造像的發展歷程；美國舊金山亞洲藝術博物館推出的【張大千：得心應手】特展，則聚焦探索大千與加州的聯繫；以及台灣故宮南院呈獻的【皇帝的多寶格】特展，一次展出619件多寶格珍玩，讓觀眾得以飽覽清代皇帝鍾愛的古玩奇珍。

從中貿聖佳25周年慶、北京保利15周年慶，再到山中商會舊藏等重要主題特展，這看似危機四伏的2020年，不也是充滿轉機的一年？

2020年1月號.No.264
2020年1月號.No.264
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《CANS藝術新聞》創刊於1997年，是以古美術為定調的專業藝術月刊，嘗試用新聞速度的節奏、深入淺出的文字來剖析藝術產業種種現況，豐富多元的資訊；廣闊的視角，充份、及時地提供給世界各地關心華人藝術的每位讀者。

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