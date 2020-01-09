2019/12/21-2020/3/15 蘇州博物館【須靜觀止－清代蘇州潘氏的收藏】

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繼「清代蘇州藏家」系列學術特展【煙雲四合】、【梅景傳家】、【攀古奕世】之後，蘇州博物館於12月21日隆重推出【須靜觀止－清代蘇州潘氏的收藏】，展至今年3月15日止，為此系列展劃下完美句點。除了蘇博館藏，本展囊括了故宮博物院、中國國家圖書館、上海博物館、南京博物院、天津博物館、常熟博物館、東京國立博物館等海內外機構之館藏，共約70件（套）作品，回蘇聚首，甚為難得。

清朝期間，蘇州有「富潘」和「貴潘」兩個世家。鼎盛之時，兩個潘家占了半個蘇州城！「貴潘」享有「晚清第一收藏家」之名，其中很多藏品已成為國家博物館和上海博物館的鎮館之寶。潘奕雋是「貴潘」家族出的第一位進士，其子潘世璜繼承父志，以探花及第。「須靜」為潘奕雋齋號，是其收藏書畫碑帖的地方。潘奕雋辭官歸裡後，四方文人以古今書畫、圖籍、碑版向潘奕雋一一探討，潘世璜則隨伺一旁，將所見所聞一併謹記，題為《須靜齋書畫過眼錄》。

須靜齋所藏書畫碑帖、古籍善本，自清乾嘉以降，綿延四世，經道咸同光而不衰。潘遵祁上承父、祖之蔭，營造香雪草堂，別構四梅閣，以儲外祖陸恭舊存宋揚補之《四梅圖》卷。

中經庚申之亂，三松折其一，四梅閣亦隳，晚年遂將所藏陸續讓售，其中歸於顧氏者頗不少，按之《過雲樓書畫記》，歷歷可數。