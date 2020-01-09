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2019/12/7-2020/2/23 上海博物館【金石簣簹－金西厓竹刻藝術特展】

2020-01-09 15:23CANS藝術新聞

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2019年是金西厓先生逝世40周年，2020年則是其誕辰130周年，為紀念這位傑出的竹刻藝術家、理論家，上海博物館特別舉辦了這次跨年展覽【金石簣簹－金西厓竹刻藝術特展】，自去年12月6日展至今年2月23日，共呈獻163件（套），以竹刻作品為主，還包括木雕、繪畫、印章、拓本、名家題跋、檔案資料等相關文物，全面展示一代竹刻大家的藝術成就。

金西厓作為後期文人竹刻集大成者，繼承了清代中期以來浙派文人竹刻的傳統，重視作品格調的書卷氣和講求刀法上的金石味；長年寓居滬上，與海派書畫篆印諸大家時相過從，沾溉極深，又使他成為海派竹刻的中流砥柱。他除了留下數百件竹刻精品供後人欣賞和學習外，還撰寫了史上第一部竹刻論述著作《刻竹小言》，奠定了研究竹刻藝術及歷史的學科基礎，堪稱是二十世紀最傑出的竹刻藝術家和最重要的竹刻藝術理論家。

展覽分為兩大板塊：「清風珍一握：西厓所刻扇骨」共85件作品，扇骨材質以竹為主，作品年代自1920年至1960年代中期不等，雕刻形式多樣，無論陰文、陽文、留青，或則深刻、淺刻、毛雕，皆達到很高水準。另一板塊「與世相媚玩：西厓所鐫文玩雜器」，則包括了臂擱、筆筒、手杖、印規、印章和象生小件共57件作品，材質涵蓋竹、木、石等。這些作品或為自用自賞，或以饋贈友朋，雖然總數不多，但無不浸透著作者的心血。

上海博物館與金西厓有著深厚淵源，1950年代開始，金西厓即向成立之初的上海博物館捐贈竹刻作品，後來有許多作品也陸續為上博購藏。2001年和2008年，金西厓女兒金允藏女士又先後兩次向上博捐贈了金西厓部分遺作和遺物。

目前上海博物館是金西厓藝術作品最為重要的收藏機構。

2020年1月號 No.264
2020年1月號 No.264
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