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藍營凱道造勢號召力震撼！韓國瑜合體李佳芬宣布破100萬人

現場／藍營凱道造勢號召力震撼 景福門「5路全擠爆」

回顧拍賣人生及面對2020年新機遇的趙旭

2020-01-09 15:21CANS藝術新聞

近來網上，關於趙旭口述拍賣回顧文章：「我是如何做藝術交易的（一）（二）（三）」在微信朋友圈被轉傳洗版。趙旭說這是二年前的口述歷史，主要講述從2005年以來，他所參與的每一幕關於保利拍賣的故事。趙旭對於拍賣的熱情，就如同他在文章中提到的：雖然做拍賣特別累，但所有的付出都是值得的，因為每一件拍品的價格都超出了我的期待。每回拍賣結束後，我總會在慶功宴上，唱出我最喜歡的那首歌《神話》。

趙旭說：想起來15年前保利拍賣成立，才13人的公司，當時真的是摸著石頭過河。但2005年那場拍賣會，卻奠定保利拍賣的高起點，5億3千萬的成交，已排在國內拍賣前三名。

由於2003一05年書畫市場異常活躍，導致2006年市場買力不足。但紐約的一場中國當代藝術拍賣會，使熱點急轉到中國當代藝術並瞬間吹遍全球。中國當代藝術從2006年開始風靡全球，2007年達到鼎盛，保利拍賣見風轉了舵的趕上了這股熱浪。

從2008年底開始，因保利古代書畫主管離開，趙旭勇於接起古畫業務，從此開啟他與保利古代書畫傳奇的一頁。因為就在那個時候，尤倫斯男爵收藏項目猶如上帝眷顧般的向他招了手。趙旭回顧：2009年正值國際金融危機，但我們從2008年底開始接觸尤倫斯，到2009年初拿到男爵的藏品。眾所周知，尤倫斯男爵的收藏以當代藝術為主，雖然量很大，但他最重要最精最好的藏品是中國古代書畫。接洽後，男爵同意給我們四件藏品：宋徽宗《寫生珍禽圖》、陳逸飛《踱步》、張曉剛《大家庭》，還有劉小東《陽光普照》。這四件藏品在當時國內藝術品市場需要超大數字的保證金（男爵此前曾在媒體上透露），其他三家正是因為這個保證金問題才沒有達成協議。在第一次與男爵接觸時，男爵就答應我們希望再把他收藏的吳彬、曾鞏等30件古代書畫加在一起送拍的願望。最後男爵簽約，整個保利拍賣團隊都極其興奮！

參與尤倫斯夜場拍賣的國內外客人多到讓所有人震驚！油畫開場，在中國當代藝術退溫到谷底時，這次油畫數量是20多件，但因尤倫斯男爵提供的陳逸飛、劉小東、張曉剛作品備受矚目，大大提振了夜場的油畫板塊。經過激烈競爭《踱步》以近5000萬的成交額創下國內中國油畫的新紀錄。男爵藏品宋徽宗《寫生珍禽圖》當屬其王，創下這件中國拍賣史上的世界紀錄是國內藏家劉益謙，在經濟低谷期他以6171.2萬人民幣買到。從此中國藝術品交易中心移到了北京！北京保利拍賣也開始引領中國藝術品市場。

2009年 中國書畫億元時代來臨

劉益謙在拍完《寫生珍禽圖》時跟我講：「市場變了啊！趙旭，你小子要注意。這次的拍賣讓你搞成這樣，聚了這麼多人，全世界的人都來北京了啊！市場會在你想像不到中起來，會有一個歷史性的變化。」

趙旭承認： 2009年秋季的拍賣，是從事拍賣行業以來，所經歷的最為震撼的拍賣會，其中最為難忘的是齊白石《可惜無聲》。這件作品在齊白石的傳世花鳥草蟲冊頁中當屬第一。從3000萬起拍，當拍到1億的時候，全場轟動，因為中國藝術品億元時代來到了！全場掌聲持續了一分多鐘，當價格不斷攀升來到一億五正要落槌時，一直沒動靜的劉益謙突然對拍賣師說：「我加一百萬」。最後，這張畫以一億五千一百萬落槌，加傭金近一億七千萬成交！哇！全場震驚了，新的紀錄誕生了！這是當時全球最貴的中國近現代書畫作品。

對於拍賣行業 趙旭有自己獨到的看法 就像金庸先生筆下的江湖

拍賣行業內有些不成文的行規、義氣，且特別認人、認歷史、認名聲交情。好藝術品就是寶物、武功秘籍；藝術品行業的武功就是他的眼力、記憶力、魄力。而拍賣公司就是擂台，各公司管理方就好比各方台主，都在看台主的品德修養做人做事；來到場內的客人都是各路俠客；場內的人、物、價格、事件層出不窮，一切隨時轉變。藝術品交易是世界上最難做、風險最大的生意；做藝術品交易的心得，就三個字：人為本。

2019年歲末，趙旭發送「我是如何做藝術交易（二）」一文的同時，他還在朋友圈說：歷史就是這麼巧合，2009和2019的經驗有很多相似的地方。2009藝術品市場爆發，十年後，2019藝術品市場的精品，依然可以幾億成交，藝術品有它獨特的魅力。

或許趙旭想說的是：回首2008年末正值金融危機的冰點，他曾在公司業務會議上與大家分享的「經濟越差，機會越多。因為這個時候還有一大批企業家沒有投資方向；同時，肯定有藏家缺大錢要賣東西。拍賣是平台，要認真聯繫每一位客人，等待尋找創造機會，一旦有就要握住。」

面對2020年，一般人看到的都是大環境不佳和市場的艱難，但趙旭卻認為「經濟越差，機會越多」。展望新的一年，對於拍賣這行熟悉的趙旭，他所看到的是千載難逢的又一次機會；就在他回顧拍賣人生的過往及面對2020新年的同時，我們更期盼聽到《神話》的歌聲再一次的從趙旭口中唱出，進而揚起中國藝術品拍賣行業的又一齣大戲。

2020年1月號 No.264
2020年1月號 No.264
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《CANS藝術新聞》創刊於1997年，是以古美術為定調的專業藝術月刊，嘗試用新聞速度的節奏、深入淺出的文字來剖析藝術產業種種現況，豐富多元的資訊；廣闊的視角，充份、及時地提供給世界各地關心華人藝術的每位讀者。

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