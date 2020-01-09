2019/12/02 北京保利夜場

李可染史詩級巨作〈萬水千山圖〉 以2.07億人民幣成交再創紀錄

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2019年12月2日北京保利近現代夜拍

最引人注目的一件拍品莫過於李可染史詩級巨作〈萬水千山圖〉

這張題識為「萬水千山圖。紅軍不怕遠征難，萬水千山只等閒。五嶺逶迤騰細浪，烏蒙磅礡走泥丸。金沙水拍雲崖暖，大渡橋橫鐵索寒。更喜岷山千里雪，三軍過後儘開顏。一九六四年寫毛主席長征詩意，可染。」的大型作品，記載著1935年9月18日，紅軍翻過了常年積雪不化的天險岷山，進入了甘肅省南部小鎮哈達鋪。至此中央紅軍甩開了國民黨幾十萬大軍的圍追堵截，走出了雪山草地，因此全軍上下充滿了勝利的喜悅之情。李可染的紅色山水風貌獨運，在美術史上有了獨特的成就和地位。李小可說：「我父親在1962-1964年大量創作，不僅僅是紅色題材。在創作中不單是包含了情感和思想，實際上是對中國水墨語言新的可能性探索，怎麼把『萬山千山』的意境表現出來。〈萬水千山〉和〈萬山紅遍〉兩幅作品同樣創作於1964年，同樣取材於毛主席的詩詞，也同樣在嘗試中國山水畫中紅色的大面積使用，是同等重要的，都是博物館級的殿堂之作。」李小可首次自寫此作感受：「〈萬水千山〉更可稱是李氏『李家山水』、『紅色經典』中的的代表之作，是李可染先生生前最想追回的作品。」多年來致力於研究李家山水的王魯湘先生認為，「李可染先生的〈萬水千山〉，是李可染山水畫革新終成正果的一個表達，他所走過的山水疊加了紅軍長征的萬水千山，兩個意境加在一起，某種意義上既是畫紅軍長征，也是畫自己。」

夜拍場上正如火如荼熱烈競投時，上海著名收藏家劉益謙與保利拍賣董事趙旭一同坐在後方委託席上共同參與了李可染〈萬水千山圖〉拍賣 分享 facebook

當進行到李可染〈萬水千山圖〉拍賣時，劉益謙笑著拉起趙旭的手臂高舉8593號牌，趙旭則直接叫價1億人民幣，加入了競拍行列。拍賣進行緊張而緩慢，每加一口都很謹慎，這件北京保利秋拍最重要的一件拍品，究竟能締造何種光輝紀錄？當時委託席上共有3支牌競逐，在1.5億時，剩下電話委託與趙旭手上的8593號牌，最終，8593號牌以落槌價1.8億人民幣拍得這件〈萬水千山圖〉，現場掌聲雷動！加上傭金，成交價2.07億人民幣，創下近8年來李可染作品拍賣最高價格，僅次於北京保利2012年春拍2.9325億人民幣的〈萬山紅遍〉。不僅是2019年秋拍保利最貴的一件拍品，也是2019年中國藝術品全球排行Top 3、中國書畫排行Top 2、中國近現代書畫排行Top 1拍品。

拍賣結束後，成交紀錄在微信朋友圈瘋狂刷屏，恭賀買家劉益謙。隨後，劉益謙即在微信發文：「各位，不是我買的，是趙旭先生買的，趙旭表示保利15年對他的人生價值觀提升起了質的幫助，今天他懷對著一顆對保利感恩的心，同時也為了自己這些保利各位同仁對他的關愛，用自己的綿薄之力作份貢獻。」而這件作品，究竟花落誰家，仍有待查證。

在SARS非典之後中國藝術市場高歌凱奏行情大噴發，拍賣公司相繼成立，北京保利拍賣也是在2005年成立與首拍。煮酒論英雄還看今朝，當年許多優秀的行家們都踩在時代的浪頭上，轉戰這新興的拍賣業，趙旭也是其中之佼佼者。15年過去了，趙旭帶領的這只團隊曾兩次將年度總成交額突破百億人民币，創造無數紀錄和傳奇，保利文化已於香港上市，他又和保利文化共同發展出6家拍賣公司和一家藝術金融公司。2019年度保利拍賣系共成交86億人民幣。在這十五年萬里長征的過程中，素有工作狂之稱，敢拚敢搏的趙旭著實是功不可沒。有趙旭在的場面一定熱鬧，對於營造拍賣氛圍，與拍賣節奏掌握他是箇中高手，掌握的恰如其分。

此次與劉益謙共同競投〈萬水千山圖〉具體花落誰家並不重要，重在帶動整個拍場氣氛，更為近現代書畫市場大大加溫。聽說保利集團已經同意了趙旭減持拍賣股比的請求，那麼接下來他要做什麼呢？相信外界和我們一樣的好奇。