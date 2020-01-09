2019/12/02 北京保利夜場
李可染史詩級巨作〈萬水千山圖〉 以2.07億人民幣成交再創紀錄
2019年12月2日北京保利近現代夜拍
最引人注目的一件拍品莫過於李可染史詩級巨作〈萬水千山圖〉
這張題識為「萬水千山圖。紅軍不怕遠征難，萬水千山只等閒。五嶺逶迤騰細浪，烏蒙磅礡走泥丸。金沙水拍雲崖暖，大渡橋橫鐵索寒。更喜岷山千里雪，三軍過後儘開顏。一九六四年寫毛主席長征詩意，可染。」的大型作品，記載著1935年9月18日，紅軍翻過了常年積雪不化的天險岷山，進入了甘肅省南部小鎮哈達鋪。至此中央紅軍甩開了國民黨幾十萬大軍的圍追堵截，走出了雪山草地，因此全軍上下充滿了勝利的喜悅之情。李可染的紅色山水風貌獨運，在美術史上有了獨特的成就和地位。李小可說：「我父親在1962-1964年大量創作，不僅僅是紅色題材。在創作中不單是包含了情感和思想，實際上是對中國水墨語言新的可能性探索，怎麼把『萬山千山』的意境表現出來。〈萬水千山〉和〈萬山紅遍〉兩幅作品同樣創作於1964年，同樣取材於毛主席的詩詞，也同樣在嘗試中國山水畫中紅色的大面積使用，是同等重要的，都是博物館級的殿堂之作。」李小可首次自寫此作感受：「〈萬水千山〉更可稱是李氏『李家山水』、『紅色經典』中的的代表之作，是李可染先生生前最想追回的作品。」多年來致力於研究李家山水的王魯湘先生認為，「李可染先生的〈萬水千山〉，是李可染山水畫革新終成正果的一個表達，他所走過的山水疊加了紅軍長征的萬水千山，兩個意境加在一起，某種意義上既是畫紅軍長征，也是畫自己。」
當進行到李可染〈萬水千山圖〉拍賣時，劉益謙笑著拉起趙旭的手臂高舉8593號牌，趙旭則直接叫價1億人民幣，加入了競拍行列。拍賣進行緊張而緩慢，每加一口都很謹慎，這件北京保利秋拍最重要的一件拍品，究竟能締造何種光輝紀錄？當時委託席上共有3支牌競逐，在1.5億時，剩下電話委託與趙旭手上的8593號牌，最終，8593號牌以落槌價1.8億人民幣拍得這件〈萬水千山圖〉，現場掌聲雷動！加上傭金，成交價2.07億人民幣，創下近8年來李可染作品拍賣最高價格，僅次於北京保利2012年春拍2.9325億人民幣的〈萬山紅遍〉。不僅是2019年秋拍保利最貴的一件拍品，也是2019年中國藝術品全球排行Top 3、中國書畫排行Top 2、中國近現代書畫排行Top 1拍品。
拍賣結束後，成交紀錄在微信朋友圈瘋狂刷屏，恭賀買家劉益謙。隨後，劉益謙即在微信發文：「各位，不是我買的，是趙旭先生買的，趙旭表示保利15年對他的人生價值觀提升起了質的幫助，今天他懷對著一顆對保利感恩的心，同時也為了自己這些保利各位同仁對他的關愛，用自己的綿薄之力作份貢獻。」而這件作品，究竟花落誰家，仍有待查證。
在SARS非典之後中國藝術市場高歌凱奏行情大噴發，拍賣公司相繼成立，北京保利拍賣也是在2005年成立與首拍。煮酒論英雄還看今朝，當年許多優秀的行家們都踩在時代的浪頭上，轉戰這新興的拍賣業，趙旭也是其中之佼佼者。15年過去了，趙旭帶領的這只團隊曾兩次將年度總成交額突破百億人民币，創造無數紀錄和傳奇，保利文化已於香港上市，他又和保利文化共同發展出6家拍賣公司和一家藝術金融公司。2019年度保利拍賣系共成交86億人民幣。在這十五年萬里長征的過程中，素有工作狂之稱，敢拚敢搏的趙旭著實是功不可沒。有趙旭在的場面一定熱鬧，對於營造拍賣氛圍，與拍賣節奏掌握他是箇中高手，掌握的恰如其分。
此次與劉益謙共同競投〈萬水千山圖〉具體花落誰家並不重要，重在帶動整個拍場氣氛，更為近現代書畫市場大大加溫。聽說保利集團已經同意了趙旭減持拍賣股比的請求，那麼接下來他要做什麼呢？相信外界和我們一樣的好奇。
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