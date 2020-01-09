親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MUZIK閱聽古典樂
聯合文學
亞洲藝術新聞
CANS藝術新聞
PAR表演藝術
寶瓶文化

藍營凱道造勢號召力震撼！韓國瑜合體李佳芬宣布破100萬人

韓國瑜和李佳芬、張善政和夫人同台合體！凱道造勢破90萬人

1/19 藝珍藝術第六回拍賣會 重磅登場

2020-01-09 15:17CANS藝術新聞

分享

第五回拍賣會 成交三甲

藝珍藝術第五回拍賣會於12月14日圓滿落幕，本次拍賣會以「質」取勝，共推出一百五十餘件作品，量少質精，總成交率高達九成，成交金額斬獲近八千萬台幣，在不溫不火的市場中成績斐然。拍場成交最高價為Lot 1713《14世紀早期銅鎏金丹薩替寺監造人直貢巴大師像》，此尊造像是目前市場可見完整且體量最大的丹薩替寺風格直貢巴造像，精細的工藝，鉅細靡遺的表現手法，不難推測出此像應為直貢巴大師在世時，雕塑大師就真人仿造雕鑄而成，開拍旋即引發熱烈競標，最後由北京買家以NTD35,400,000元競得。Lot 1751《17世紀外蒙古銅鎏金(局部為銀)上師像》及Lot 1710《五代 銅鎏金文殊、普賢菩薩 （一對）》分別以NTD4,720,000元和NTD4,130,000元與Lot 1713《14世紀早期銅鎏金丹薩替寺監造人直貢巴大師像》成為本次拍賣成交三甲。

歲末迎春 佛教藝術再推精品

佛教藝術中最為人推崇的經典品項當屬「永樂造像」，永樂佛像動人心魄的完美與輝煌吸引著無數藏家投入、追捧。本次拍賣會的重要焦點即是Lot1922《明永樂銅鎏金釋迦牟尼佛像》，將永樂一朝佛教造像的金光燦爛、精湛工藝淋漓顯現，蓮花座前緣刻有漢字銘款「大明永樂年施」，明確表示這件佛像造於永樂年間。寧靜安詳的面貌、細膩皺褶的衣紋處理皆展現出貴為後世典範的皇家氣派。完美的佛陀之像，有一種人類精神為之折服的神奇魔力。Lot1879《16世紀銅鎏金帝洛巴成就者像》題材相當少見，造型寫實細緻，蓮座規整精美，蓮瓣纖細飽滿，完全模仿永樂宮廷造像的台座。整體工藝精湛，金水閃亮，與國家博物館中所藏的《16世紀銅鎏金蓮花生大師像》為同時代所出的精品，實為難得的大成就者像作品。再如Lot1847《17世紀銅鎏金大成就者毗瓦巴》不同於毗瓦巴源自其“飲酒定日”典故的常見形象，而是以雙手施轉法輪印的坐像作為上師形象為題材，相當少見。毗瓦巴頭戴花冠，花冠上鑲嵌各色寶石，披覆在肩上的肩披以花蔓為飾，花蔓的裝飾，同樣鑲崁滿滿寶石，通身裝飾繁複的瓔珞，搭配色澤繽紛的寶石更顯華麗。造像面部表情的刻畫生動細膩，十分傳神。整像以黃銅鑄造，通體鎏金，工藝精湛考究。

分享

除此之外，玉雕精品也是第六回拍賣會不可少的重點之一，Lot1845《清早期玉雕靈芝花插》、Lot1860《清代白玉獸面紋雙獸耳賞瓶》等等都是以上好玉材細雕而成，將清代玉雕精湛工藝盡數呈現。在這歲末迎春之際，藝珍藝術不負藏家所期待，推出近兩百件拍品，精彩可期，邀請各位藏家朋友蒞臨鑑賞。

2020年1月號 No.264
2020年1月號 No.264
分享

延伸閱讀

許魏洲拎FENDI全新Peekaboo男款 ...

影／秘克琳神父培育繪畫藝術種子 聖音童畫展也...

命理大師鐵口直斷 今年桃花運最強生肖結果出爐

人間國寶 歌仔戲小咪、王金櫻入列

CANS藝術新聞

《CANS藝術新聞》創刊於1997年，是以古美術為定調的專業藝術月刊，嘗試用新聞速度的節奏、深入淺出的文字來剖析藝術產業種種現況，豐富多元的資訊；廣闊的視角，充份、及時地提供給世界各地關心華人藝術的每位讀者。

相關新聞

2020年 是充滿危機與轉機的一年

2020-01-09 15:24

2019/12/21-2020/3/15 蘇州博物館【須靜觀止－清代蘇州潘氏的收藏】

2020-01-09 15:24

2019/12/7-2020/2/23 上海博物館【金石簣簹－金西厓竹刻藝術特展】

2020-01-09 15:23

回顧拍賣人生及面對2020年新機遇的趙旭

2020-01-09 15:21

2019/12/02 北京保利夜場

2020-01-09 15:18

舊金山亞洲藝術博物館【張大千：得心應手】特展

2020-01-09 15:16

台北宇珍2019秋拍締造佳績 拍賣教父張宗憲親臨現場

2019-12-16 14:21

藝道長青—石魯百年藝術展

2019-12-16 14:20

11/26-2020/4/6 舊金山亞洲藝術博物館【張大千：得心應手】特展

2019-12-16 14:19

又一間中國私人美術館「和美術館」將於2020年3月開幕

2019-12-16 14:17

香港拍賣將向「國際接軌」和「世代交替」二條大路走去

2019-12-16 14:06

特別企劃 「歷年清代碧玉拍賣成交排行榜」專輯

2019-12-16 13:58

台北專屬的古董週 熱鬧登場

2019-12-10 13:09

什麼樣的文房 讓現代人想重新踏入書房？

2019-12-04 14:49

張大千誕辰一百二十週年 彙集全球重要私人收藏近六十幀代表作

2019-11-12 15:19

華藝香港2019秋拍書畫專場 張大千傅抱石任伯年雅品精覽

2019-11-12 15:17

11/3-20 大阪蝸廬美術館 將推出王魯湘書道藝術展【逸興橫襟】

2019-11-10 09:50

金秋日本拍賣後 中國人在日本拍賣立足的下一步

2019-11-10 09:49

11/24香港區議會選舉 反送中示威又將給拍賣週帶來不確定壓力

2019-11-10 09:47

8/31中華文物學會 交接新禧

2019-10-09 08:44

精、巧、簡、雅 十面靈璧山居、玫茵堂 再現保利2019秋拍

2019-10-09 08:42

這次香港秋拍去不去？

2019-10-09 08:41

10/12-11/9 香港蘇富比藝術空間【無象之象：張大千精品展】

2019-10-09 08:40

不畏反送中 香港秋拍如期登場

2019-10-09 08:39

上海博物館【萊溪華寶－翁氏家族舊藏繪畫展】

2019-09-16 15:22

首屆台北典亞藝博 將於2020年4月登場華山文創園區

2019-09-16 15:21

收藏 買的是未來

2019-09-16 15:20

10/22-28 鄭在東首次日本畫展 將在京都東福寺一華院舉行

2019-09-16 15:19

撥雲見日 期待香港拍賣季的到來！

2019-09-16 15:18

北京故宮推出史上規模最大雙文物展： 龍泉青瓷、良渚玉器

2019-08-13 15:32

7/15 澳門城市大學首設「劉光啟獎學金」

2019-08-13 15:31

8/9-11 廣州華藝國際2019春拍 迎來25周年紀念

2019-08-13 15:30

讓人擔心的秋拍

2019-08-13 15:30

10/4-7 典亞藝博 水墨藝博 同期重歸藝術旺季

2019-08-13 15:17

中國骨董市場的搓合困境 該如何走出？

2019-08-13 15:16

劉欣青銅器物繪畫發表會【器象—大克鼎】青銅系列預告

2019-08-05 14:46

王魯湘 × 上明先生 對談 中日文化交流的橋梁作用

2019-07-24 12:33

首屆「蝸廬集萃」精品拍賣 7/30 在大阪SoWAs拍賣中心舉槌

2019-07-24 12:29

簡約與華美：18至20世紀中國家具展

2019-07-24 12:26
看更多

熱門文章

這些事有利蔡英文選情 中國對台灣「出這招」卻帶來反效果

2020-01-06 09:07

華人女神白嘉莉為愛走他鄉 驀然回首：蠻可怕的！

2020-01-06 15:05

義美都做不到！自責黑心油毀家業 她要從倒下的地方站起

2020-01-03 09:00

27年奪75命！黑鷹直升機國內外重大事故一表看懂

2020-01-03 11:05

吳念真大病後人生態度大轉彎 「時間到了就該離開 別麻煩那麼多人」

2020-01-08 12:52

立委候選人財產大比拚 藍綠雙帥吳怡農、蔣萬安怎麼理財？

2020-01-08 13:01

謝金河：台灣高價股 為什麼愈來愈多？

2020-01-02 12:44

遠百信義A13登場 徐雪芳：這是血淋淋戰局

2020-01-02 13:32

選戰熱區》陳柏惟PK顏寬恒 空降「地痞」尬台中「最大尾」

2020-01-03 09:06

美國禁令發威！華為「求生存」砍人砍單 哪些供應商受創最深？

2020-01-07 09:20

若韓國瑜在總統大選中勝出？美國學者分析：北京恐有2種舉動

2020-01-08 09:51

39歲年收4億竹科尾牙王！他憑什麼收服台積電、聯發科的心？

2020-01-02 13:24

別再對溝通兩字有幻想 蔡康永：上班 是不斷談判的過程

2020-01-03 08:55

新光集團大公主為何跨界從政？「反送中」成關鍵因素？吳欣盈這樣說...

2020-01-02 13:27

一個矽谷兩種世界 舊金山數千人以車為家

2020-01-07 10:00

有錢人跟你想的不一樣 千萬富翁堅持不買的4樣東西

2019-12-30 14:41

30歲揹債3700萬！她花4年靠2張表翻身：負債人生不是谷底

2020-01-07 09:09

台灣人發深夜文想回台工作

2020-01-09 09:33

雙帥對決 國會模範生蔣萬安如何打贏最艱困的一戰？

2020-01-07 14:17

張國煒如何衝出航空界的一道光？看著他長大的前董座揭內幕

2019-12-25 12:42

今年冠軍換人做？油電雙雄激戰500億市場 Gogoro聯盟首度賣贏光陽！

2020-01-08 12:58

吳敏求做對三件事 旺宏重返榮耀

2020-01-02 13:32

插旗信義A13！遠百徐雪芳16年磨一劍 連蘋果CEO都找上門

2020-01-08 12:53

5G狂潮襲來 幾家歡樂幾家愁

2020-01-06 15:05

國巨發行GDR、股本膨脹有不得已的苦衷？一文全解讀

2020-01-09 10:07

咖啡館密度全球第一、超商每秒賣13杯！直擊台灣年產值800億的「黑金」傳奇

2020-01-02 13:29

被動元件景氣回升來真的?!

2020-01-09 13:06

房價居高不下 催生英國另類「水居族」

2020-01-07 09:59

成人學鋼琴十大重點

2019-12-30 13:04

亞馬遜選股法 台股Top 40績優股出列！

2020-01-03 10:54

總統大選後台灣的命運？范疇：過了這個路口就沒回頭路了

2019-12-30 09:02

20年數據揭密：台灣10好10壞有那些？

2020-01-08 13:01

憂鬱症後最大的體悟 曾之喬：人不可以一個人孤獨的活著

2020-01-06 13:16

跨年煙火秀誰發明的？一場「新居落成派對」竟變成年底最受期待大戲

2020-01-02 09:48

年輕人夢想成為電競選手 CNN：不成名便迷失

2020-01-06 11:14

休息＝耍廢？休息有時是對自我的負責行為

2020-01-06 09:18

投資台灣熱 真能喚醒睡美人？

2020-01-02 13:32

柯P、賴清德皆醫師從政 精神科醫生鄧惠文也跳進來 她想改變什麼？

2020-01-08 12:57

大基金賣股好時機 台灣IC設計 DRAM趁機加碼

2020-01-03 10:54

延年益壽的「藍區」好食物

2020-01-08 16:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top