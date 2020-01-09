1/19 藝珍藝術第六回拍賣會 重磅登場

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第五回拍賣會 成交三甲

藝珍藝術第五回拍賣會於12月14日圓滿落幕，本次拍賣會以「質」取勝，共推出一百五十餘件作品，量少質精，總成交率高達九成，成交金額斬獲近八千萬台幣，在不溫不火的市場中成績斐然。拍場成交最高價為Lot 1713《14世紀早期銅鎏金丹薩替寺監造人直貢巴大師像》，此尊造像是目前市場可見完整且體量最大的丹薩替寺風格直貢巴造像，精細的工藝，鉅細靡遺的表現手法，不難推測出此像應為直貢巴大師在世時，雕塑大師就真人仿造雕鑄而成，開拍旋即引發熱烈競標，最後由北京買家以NTD35,400,000元競得。Lot 1751《17世紀外蒙古銅鎏金(局部為銀)上師像》及Lot 1710《五代 銅鎏金文殊、普賢菩薩 （一對）》分別以NTD4,720,000元和NTD4,130,000元與Lot 1713《14世紀早期銅鎏金丹薩替寺監造人直貢巴大師像》成為本次拍賣成交三甲。

歲末迎春 佛教藝術再推精品

佛教藝術中最為人推崇的經典品項當屬「永樂造像」，永樂佛像動人心魄的完美與輝煌吸引著無數藏家投入、追捧。本次拍賣會的重要焦點即是Lot1922《明永樂銅鎏金釋迦牟尼佛像》，將永樂一朝佛教造像的金光燦爛、精湛工藝淋漓顯現，蓮花座前緣刻有漢字銘款「大明永樂年施」，明確表示這件佛像造於永樂年間。寧靜安詳的面貌、細膩皺褶的衣紋處理皆展現出貴為後世典範的皇家氣派。完美的佛陀之像，有一種人類精神為之折服的神奇魔力。Lot1879《16世紀銅鎏金帝洛巴成就者像》題材相當少見，造型寫實細緻，蓮座規整精美，蓮瓣纖細飽滿，完全模仿永樂宮廷造像的台座。整體工藝精湛，金水閃亮，與國家博物館中所藏的《16世紀銅鎏金蓮花生大師像》為同時代所出的精品，實為難得的大成就者像作品。再如Lot1847《17世紀銅鎏金大成就者毗瓦巴》不同於毗瓦巴源自其“飲酒定日”典故的常見形象，而是以雙手施轉法輪印的坐像作為上師形象為題材，相當少見。毗瓦巴頭戴花冠，花冠上鑲嵌各色寶石，披覆在肩上的肩披以花蔓為飾，花蔓的裝飾，同樣鑲崁滿滿寶石，通身裝飾繁複的瓔珞，搭配色澤繽紛的寶石更顯華麗。造像面部表情的刻畫生動細膩，十分傳神。整像以黃銅鑄造，通體鎏金，工藝精湛考究。

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除此之外，玉雕精品也是第六回拍賣會不可少的重點之一，Lot1845《清早期玉雕靈芝花插》、Lot1860《清代白玉獸面紋雙獸耳賞瓶》等等都是以上好玉材細雕而成，將清代玉雕精湛工藝盡數呈現。在這歲末迎春之際，藝珍藝術不負藏家所期待，推出近兩百件拍品，精彩可期，邀請各位藏家朋友蒞臨鑑賞。