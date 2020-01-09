舊金山亞洲藝術博物館【張大千：得心應手】特展

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策展人張帆：張大千如何從「師古」和「師自然」的階段發展，最後在加州達到「師心」的藝術高峰？

2019年適逢張大千誕辰120周年，美國舊金山亞洲藝術博物館於2019年11月26日至2020年4月26日推出【張大千：得心應手】特展，帶領觀眾再一次領略張大千的風采，重新認識這位20世紀最為迷人、多產和才華橫溢的藝術家之一，並紀念20世紀這位最傑出的水墨畫家。

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亞洲藝術博物館將展出張大千的傳奇畫作，張大千是近百年來最具影響力的中國畫家之一，此次展覽將探索其與加州的聯系。

「張大千卓越的畫作之所以能和我們產生共鳴，是因為它們巧妙地融合了傳統與創新，」亞洲藝術博物館館長兼首席執行官許傑博士說：「這個展覽向我們展示了，即使是當今最傑出的藝術家，也能從過去找到豐富的靈感源泉。此外，我們非常高興地看到，我們三藩市當地的風景是如何推動張大千不斷拓展藝術邊界的。」

本次展覽展出的作品中，有18件來自亞洲藝術博物館館藏，16件借展自私人收藏和其他博物館。展覽展現了張大千早期在仿古技巧上的天賦，以及後來他在拓展傳統水墨可能性中所達到的成就。20世紀六七十年代之間，張大千居住在北加州，逐漸形成了自己獨特的原創風格。正是在這一段時期，他的作品將其對自然界的敏銳觀察和對中國古典傳承的深刻理解合二為一、融合貫通。

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「雖然張大千以中國傳統藝術大家的身份舉世聞名，但他生氣勃勃的潑彩山水畫還是受到了現代文化和藝術的影響──特別是在他廣泛游歷於美國加州期間，」亞洲藝術博物館的中國藝術策展人張帆博士說：「張大千的藝術神奇地融合了傳統與現代，東方與西方，精妙地展現了大千世界的無盡變化。無論觀眾來自世界何地，只需一瞥，內心就會被他的畫作所深深吸引，引起共鳴。他的成功也讓無數當代中國畫家看到了東方傳統文化的魅力和水墨藝術的未來。」

亞洲藝術博物館長期以來一直與張大千關系密切。亞博前館長勒內─伊馮．達京賽（Rene-Yvon d’Argence）不僅幫助張大千於1956年在巴黎首次舉辦了他的個人畫展，還於1972年在三藩市組織了他的首個回顧展。張大千的回顧展也是亞洲藝術博物館第一次為在世藝術家舉辦的展覽，那時候張大千正好住在附近的圓石灘（Pebble Beach）。20世紀60年代，亞博的創始人艾弗裡．布倫戴奇（Avery Brundage）將其收藏的張大千作品捐給了亞博，其中三幅作品將在此次展覽中展出。

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可以說，張大千定居加州的十年，是他在海外最有影響力、潑墨潑彩意境最為成熟的時期。事實上，這次展覽的題目，就是選自他六十年代末七十年代初，在加州作畫時最喜愛的印章之一──「得心應手」。張帆進一步說明：「按照大千的解釋，繪畫本無中西之分，最重要的是表達自我胸襟。一個成功的畫家，可以俯拾萬物，融會貫通，進而下筆自然，一氣呵成。因此大千努力地追求融彙古法，再造心境，同時師法自然，萬像羅胸。最後他真正達到了意在筆先，從心所欲，隨時可以靈活地將生動氣韻轉寫於畫紙之上。」

張帆分析：「大千的藝術生涯和繪畫風格，經歷了師古、師自然、師心三個主要階段。如果說大千在中國的前半生追求融彙古意和模仿自然，那麼在後半生中，他主要是探索創新求變和自我升華。大千在每個階段都是出類拔萃的，尤其是後半生，對中國水墨畫的發展和推廣而言，他的貢獻是最為重要的。他創造性地發展了潑墨、潑彩等技法，將東方繪畫用新的面貌介紹給西方觀眾，使水墨畫在世界藝術史中占據一席之地。不過由於張大千後半生遠居海外，過去很多展覽對他在海外的這段生活和創作經歷強調不多。因此，亞博這次大千展便是在前人研究的基礎上，用加州所藏的珍貴資料來探討張大千如何從『師古』和『師自然』的階段發展嬗變，最後在加州達到『師心』的藝術高峰。」

從本展所呈現的三大主題單元亦可見此脈絡：「擬古溯源」、「師從自然」、「從心所欲」。展出的重點作品包括：《疊嶂飛瀑圖》（1951），畫作以細密的筆觸來回應宋元大師的風格，畫上的題詞也展現了藝術家在1949年後旅居海外的故事和心情；《白蓮花》（1948），畫中對全然盛開的蓮花的特寫描繪，將其靈性呼之欲出，而張大千在畫跋也埋著情趣：他將蓮花的艷麗顏色比喻為女人的紅妝；《潑墨雲山圖》（1970）是張大千藝術生涯中最抽像的作品之一，表現了雲山浩蕩、氣韻生動的萬千景像，題跋中寫到：「老夫夜半清興發，驚起妻兒睡夢間。翻倒墨池收不住，夏雲湧出一天山。」 雖為戲言，卻也反映了其抽像寫意山水源自靈感、變幻無窮的意境。

此外，【張大千：得心應手】特展聯合了三藩市州立大學的馬克．迪恩．約翰（Mark Dean Johnson）教授共同組織，以紀念張大千誕辰120周年。2020年3月5日，三藩市亞洲藝術博物館將放映由張偉民導演制作的有關張大千的最新電影。2020年3月6日，相關研討會將在三藩市亞洲藝術博物館展開。專家們集聚一堂，將從中國繪畫鑒賞討論到灣區與20世紀60年代中國先鋒藝術之間的關系。