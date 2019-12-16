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台北宇珍2019秋拍締造佳績 拍賣教父張宗憲親臨現場

2019-12-16 14:21CANS藝術新聞

清乾隆〈白玉芝仙祝壽雙靈芝活環耳八棱蓋瓶〉17,550,000台幣成交

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「法國皮耶重要文物珍藏II」喜迎白手套

宇珍國際藝術2019年秋季拍賣會在各界藏家支持下於11月17日圓滿收官，本次三場專場皆交出亮眼成績。在延續春拍時各界藏家對「法國皮耶伉儷重要文物珍藏」的熱情，此次秋拍再次隆重推出的「法國皮耶伉儷重要文物珍藏 II」，全場8件宮廷珍寶，在現場熱絡氣氛下全部拍出，迎來白手套佳績！

拍賣當天下午開拍時間一到，現場人聲鼎沸，迎來多位重量級藏家遠道而來，在國際拍場上備受尊崇的香港著名收藏家張宗憲先生更是親臨現場，造成全場轟動。隨著拍賣官舉槌，電話競標台全部滿線，競標的聲音此起彼落，氣氛熱烈。拍賣前最受矚目的清乾隆〈碧玉饕餮紋雙獸活環耳壺〉，來源為1965年倫敦蘇富比封面裡作品，來源清晰、傳承有序，饕餮紋樣莊嚴神祕，精湛雕琢技藝更彰顯皇家的豪奢氣息。一開始以2,500,000台幣起拍即獲得多方喊價，在現場及多方電話委託下，價格一路上升至5,500,000萬。此時，坐在第一排的張宗憲先生手持001牌號加入競拍，現場買家頓時停手，並由電話委託藏家與張先生相互競標，最後以超出預估價三倍的價格8,024,000台幣成交，由張宗憲先生投得。

緊接著白玉亮點拍品，清乾隆〈白玉芝仙祝壽雙靈芝活環耳八棱蓋瓶〉，玉料碩大飽滿，雕琢「芝仙祝壽」喜慶祥瑞的賀壽仙境圖，乃乾隆時期仿古創新精品。在現場及電話、書面委託等多位知名藏家的激烈角逐中，也由張宗憲先生投得，以高出預估高價之17,550,000台幣成交。

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「重要中國瓷雜工藝精品」成績亮眼

「重要中國瓷雜工藝精品」專場經過長時間醞釀與準備，匯聚中國玉器、瓷器、佛像、雜項、壽山石、翡翠、書畫等2百餘件佳品，訂價宜人，現場氣氛熱絡，亦締造亮眼佳績。

延續皮耶伉儷專場的活絡氣氛，本場一開始的16件壽山石拍品全數成交，為拍賣拉開最熱情的序幕。緊接著的玉器、瓷器等品項也廣受好評，獲得極佳的成交率，到封面作品清乾隆〈翠玉饕餮紋雙活環耳蓋爐暨宮廷原木座〉更引起一陣瘋狂競逐。翠玉爐光澤明麗，饕餮紋飾傳摩古韻，更體現清宮仿古玉雕特徵。來自現場與電話競投的藏家爭先出價，價格從1,500,000台幣起拍價不斷向上攀升，經過約數分鐘的激烈廝殺，最終以高出預估價五倍的價格8,024,000台幣由現場藏家奪得頭彩；封底作品十八世紀〈竹根雕八仙過海泛槎暨海濤烏木座〉亦是本專場一大亮點，拍賣官尚未舉槌，藏家已紛紛高舉牌號應價，經過數分鐘攻防，最終在一片屏息聲中，突然張宗憲先生以電話競投出價，以高出預估價五倍的價格3,540,000台幣成交；清乾隆〈紫檀嵌漢玉璧御題詩插屏〉，不僅傳承有序，且極富宮廷氣韻，經過數十次應價，以4,248,000台幣成交。

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「驚豔の競演－重要亞洲私人日本藝術珍藏」引領風潮

本次首推亞洲重要藏家的日本藝術珍藏，匯聚漆藝、雕刻、金工、茶道具、陶瓷、七寶、織繡等各種藝術類型，更有多件作品曾展覽於東京藝術大學美術館、細見美術館、川越市立美術館「驚きの明治工藝」展及「2011 亞太傳統藝術節特展–日本明治美術」展，另著錄於國立臺灣師範大學文物保存維護研究發展中心出版之《明治之美》一書中，這些作品獲得藏家們熱烈響應，全數成交。明治時代帝室技藝員諏訪蘇山〈青瓷紅魚盂〉，碗內呈現魚群及水草動態感，並展露青瓷最雅緻溫潤釉色，彷若中國宋代文人極簡極雅的優美氣韻，實為難得佳品，以高出預估價826,000台幣成交。此次首場日本藝術專拍，在藏家們的支持下獲得不俗成績，引領大眾對不同的藝術類型有更多、更深入的認識，期待未來繼續推出另眾人驚豔的日本藝術專場。

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台北宇珍一直在穩健中成長，在不斷提升品質的同時，更以合理的價格為各界藏家提供最優質的拍賣平台。

本次2019秋季拍賣會，在海內外藏家的大力支持下圓滿落幕，熱情的氛圍為台灣古董藝術拍賣市場注入一股暖流，讓宇珍有信心準備更多、更精采的拍賣，期待明年春拍與藏家們再度相會。

2019年12月號 期數：No.263
2019年12月號 期數：No.263
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《CANS藝術新聞》創刊於1997年，是以古美術為定調的專業藝術月刊，嘗試用新聞速度的節奏、深入淺出的文字來剖析藝術產業種種現況，豐富多元的資訊；廣闊的視角，充份、及時地提供給世界各地關心華人藝術的每位讀者。

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