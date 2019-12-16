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香港拍賣將向「國際接軌」和「世代交替」二條大路走去

2019-12-16 14:06CANS藝術新聞

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在反送中群眾聚集壓力下，香港各家拍賣公司都如期完成其拍賣活動，雖然成績不能盡如人意，但總算是妥當的把秋拍任務完成了。

華藝國際（香港）負責人李亦非（秋波）拍賣結束在微信朋友圈表示：這個冬天不是想熬就熬得過去的！ 讓我們祈禱春天快快降臨。感恩所有陪我們過冬的朋友！從事藝術品行業看起來高大上，其實跟農民差不多！我們是征集、研究、宣傳、拍賣！農民是選種、育苗、扡秧、收割！這世界不要再標榜自己偉大！你付出多少便可以得到多少！

可以想像今秋拍賣在香港反送中不確定形勢下，拍賣負責人及從業人員所承受的壓力。

香港各家拍賣公司

要走出只作中國藝術品交易中心的認知侷限

其實，這次反送中群眾示威只是香港短暫的外部形勢壓力；如今在區議會選舉民主派過半下，未來香港的爭議，戰場將從街頭鬧事轉戰議事廳上，而各家拍賣公司所要面對的是未來香港拍賣走向的改變，尤其是只作中國藝術品交易中心的認知侷限。事實上，今秋拍賣的結果已清楚傳達：香港拍賣將朝「國際接軌」和「世代交替」二條大路的市場走向。

中國書畫、骨董版塊 明顯受到西畫板塊的擠壓

香港佳士得中國書畫板塊共三個專場收獲3.4億港元，只有5件超過千萬港元成交。其中中國古代書畫成交額169,876,250港元；中國近現代畫收獲155,237,500港元。

骨董瓷器雜項五大專場收獲3.7億港元。其中台灣著名古董商張偉華「雲中玉筵」專場反應熱烈，58件上拍，成交率達95%，總成交額達65,752,500港元。

中國書畫板塊3.4億港元+骨董板塊3.7億港元=7.1億港元。這便是香港佳士得秋拍「古美術」成績。

反觀「二十世紀及當代藝術」板塊五場則狂攬12.43億港元，佔佳士得這次秋拍總額的半壁江山；常玉〈五裸女〉3.0398億港元成交，更是今秋所有拍賣之冠。除此還誕生2件過億港元和17件千萬級別拍品，「二十世紀當代藝術」板塊前4名亦是佳士得香港2019秋拍前4名。西畫板塊成交12.43億港元，古美術板塊成交7.1億港元，兩者相差近一倍的總成交額，「古美術」的中國書畫、骨董版塊成交額，明顯受到西畫板塊的擠壓，這就是前面所提到的香港拍賣只作為中國藝術品交易中心的認知侷限，而此侷限已從拍賣成交數據清楚告知。所以未來香港各家拍賣公司將思考更多的是如何與世界與國際接軌，不僅僅是侷限在中國藝術品市場的交易。

「世代交替」品味喜好的改變 讓「古美術」推動猶如一座大山

根據香港佳士得所公佈的買家資料，「千禧一代」買家佔了20％以上，今秋藏家年齡層的下調，買家群更有年輕化趨勢，說明藏家群正進入「世代交替」的階段。而這波藏家年輕化的趨勢正衝擊著中國書畫、骨董所謂的「古美術」市場。因為「古美術」存在著知識門檻高、真偽認證難及容易踩踏進陷井的進場難關，所以年輕藏家進場多有顧慮。再來，年輕藏家群的品味與上一代藏家群也有所差異，年輕藏家只選擇即特殊且獨特的古美術品，而不再追隨上一代系統性的收藏，因此「古美術」拍賣市場的徵集與銷售變得更難掌握。正因爲「世代交替」品味喜好的改變，讓「古美術」推動猶如一座大山的艱難，未來拍賣公司都得摸索各家的對應之路。

2019年12月號 期數：No.263
2019年12月號 期數：No.263
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《CANS藝術新聞》創刊於1997年，是以古美術為定調的專業藝術月刊，嘗試用新聞速度的節奏、深入淺出的文字來剖析藝術產業種種現況，豐富多元的資訊；廣闊的視角，充份、及時地提供給世界各地關心華人藝術的每位讀者。

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