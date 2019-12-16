特別企劃 「歷年清代碧玉拍賣成交排行榜」專輯

本期《CANS藝術新聞》攜手《拍賣年鑑》，探討二十年來的清代碧玉拍賣行情。雖然過去碧玉在玉器市場表現沒有白玉那麼受重視，但近幾年在中國藏家關切下，碧玉表現並不弱勢，尤其在耆老收藏家張宗憲先生的購藏加持下，今秋碧玉市場表現格外亮眼，因此特別規劃「歷年清代碧玉拍賣成交排行榜」專輯。本專輯所收錄的高價拍品，張先生便佔三件，更稱為「雲海閣所藏乾隆碧玉三寶」，可見張先生對碧玉的情有獨鍾。

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張先生不僅活躍於拍場，更勤於走看博物館展覽，本期「跟著張宗憲看展覽」來到台北故宮【小時代的日常－一個十七世紀的生活提案】，此展以明代文震亨《長物志》歸類而出的書畫和器具作為策展基礎，從古人的生活態度反思當代人與物的關係。至於與文震亨同為蘇州人的張宗憲先生，對於這個展覽有什麼看法？請見本期專欄！

今秋10月，日本京都東福寺一華院迎來近千年來首個中國文人藝術家鄭在東【永結無情遊】個展。此展由日本大阪蝸廬藝術空間和台北亞洲藝術新聞聯合主辦，並由衣淑凡擔任總策展人，營造藝術家對於東方陰翳美學的追求。鄭在東為本展創作的禪畫作品佈置在莊嚴的寺內空間，但不影響日常法事，還特別繪製四張巨幅作品及二套十二扇金碧輝煌的屏風畫，體現了中日兩國千年來文化交流從古代、近代到當代的源遠流長。

經過四年多閉館整修的「香港藝術館」甫於11月30日重新開放。本期專訪到今年7月才正式上任的香港藝術館總館長莫家詠博士，請她談談接下總館長一職的新任務和新想法。

年近尾聲，就在日本、香港、北京等地陸續結束秋拍之際，12月又來到「2019台北藝術週」的季節。迎來第三屆的台北藝術週，今年集結拍賣公司及古董商共22家，這些古董商都在各家店裡空間辦展，呈現出台灣古董市場多元豐富的面貌，來台灣走走逛逛古董展，絕對是全球古董圈人歲末輕鬆歡慶的一大樂事！