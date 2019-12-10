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台北專屬的古董週 熱鬧登場

2019-12-10 13:09CANS藝術新聞

2019下半年的台北古董圈特別熱鬧！香港東京中央與台北沐春堂合併後於今年8月舉辦聯合首拍，今年新成立的京騰龍拍賣、允臧齋拍賣皆在首拍推出不少吸睛的精品，來自香港的典亞藝博宣佈將於明年春季帶來首屆「台北典亞藝博」，而「台北藝術週」也正式迎來第三屆。

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本屆「台北藝術週」延續整合古董商和拍賣公司資源的精神，由東京中央沐春堂拍賣、隱於室（土豆居）、叠璧山房、居意古美術、罐子茶書館共同發起，集結了再次參展的藝珍藝術有限公司、大行拍賣／大京市集、鈺林閣、集寶藝術空間、吉林堂（齊鳴閣）、漱玉樓、翰苑古美術、約茶不夜、觀喜堂、恒順堂、德浩堂，以及新加入的京騰龍國際拍賣股份有限公司、允臧齋藝術股份有限公司、台北富博斯國際藝術拍賣公司、雅軒、存德堂、依舊草堂，共22家參展商在12月7日至15日藝術週期間，在各自店家呈現各式主題展覽與拍賣會，為歲末時節再增添一股活力。

與往屆不同的是，今年藝術週期間拍賣會數量與質量的提升，非常值得期待。

沐春堂拍賣將於12月15日於華山文創園區，再度與東京中央以雙品牌形式攜手舉槌，帶來更加多元豐富的拍品。沐春堂今年自四月開闢現當代及潮流藝術的新領域，首次徵集到林風眠作品，得自畫家親友馮紀忠收藏，八月拍賣時由同一藏家提供的〈圓圓滿滿繡球花〉以1800萬台幣成交，創下林風眠近二十年在台灣市場的最高價紀錄。本次再由同一藏家提供林風眠重要巨作〈寶蓮燈之仙女群像〉，此為「寶蓮燈」系列畫作，描繪一群仙女圍繞者畫面中央的寶蓮燈翩翩起舞，既延續了畫家樣式化的仕女風格表現，也具有圖案性的裝飾趣味。

今年7月的京騰龍首拍一鳴驚人，知名收藏家張宗憲以5608萬台幣買下一件乾隆〈碧玉雕西園雅集四方委角筆筒〉，大大振奮了碧玉市場。京騰龍將於12月15日在富邦國際會議中心舉行，分兩大專場呈現：「宮廷珍玩（二）」精選16件拍品，「骨董藝術」專場則推出137件精美拍品。其中，宮廷專場的封面拍品清乾隆〈八吉祥碧玉瓶〉，源自早期美國紐約收藏家Edward R. Bacon，全件呈苔綠色、器身修長，細工雕八吉祥、蝙蝠、纏枝花卉、靈芝等紋飾，瓶身開光處刻有篆書「喜」字，充分展現喜福長壽的吉祥寓意。

藝珍藝術將於12月14日推出第五回拍賣會，本次拍賣會選在剛遷新址到建國北路的藝珍藝術空間舉行，共推出150餘件作品，量少質精。扛鼎之作為Lot 1713〈14世紀早期銅鎏金丹薩替寺監造人直貢巴大師像〉，是目前市場可見完整且體量最大的丹薩替寺風格直貢巴造像，精細的工藝，鉅細靡遺的表現手法，不難推測出此像應為直貢巴大師在世時，雕塑大師就真人仿造雕鑄而成，珍貴價值不言而喻。除了佛教藝術拍品，此次亦有一系列來自台灣資深藏家的高古作品。

允臧齋藝術這次推出「樂只金石－早期中國暨文人藝術」、「中國古董珍玩」、「法像諦觀－佛教藝術」三大專場，將於12月14日在香織度舉辦拍賣會。「樂只金石」專場呈現數件重要的東周銅器與文人賞石。「中國古董珍玩」專場則包含了高古玉器、明清銅爐銅器、明清官窯、紫砂等各式雜玩。「法相諦觀」專場則帶來不同地域、年代，關於佛教藝術的各種面貌，亮點拍品為一尊帶「大明永樂年施」款的〈銅鎏金無量壽佛〉，完美呈現永宣時期的藝術風格。

成立於2011年的富博斯，今年的歲末拍賣將於12月28日在富邦國際會議中心舉槌，彙集了曉芳窯、鼻煙壺、玉器、青銅器、佳釀及文房雜項共218件精品。亮點包括：Louis Vuitton為慶祝台北101旗艦店開幕所委託曉芳窯訂燒聯名茶具組，全球限量100組；古董拍品則有〈唐代金胎嵌寶石梟首盒〉、〈清雍正青花花卉紋葵口瓶〉、〈宋代白玉螭龍璧〉等精品；佳釀專場提供麥卡倫、日本威士忌、高粱等多樣酒款。

面對台灣拍賣公司的崛起

古董商如何應變？

與香港典亞藝博合作舉辦「台北典亞藝博」的居意古美術負責人張富荃表示：「我們樂見台灣陸續出現一些新的拍賣公司品牌，而且都非常具有競爭力和背景，並帶來一些較高單價的拍品，的確吸引了不少香港和大陸買家進場。而首屆台北典亞藝博即將在明年到來，舉辦目的也是為了讓台灣的藝術市場又更活絡。」

張富荃進一步解釋，「在過去，大部分古董商習慣單打獨鬥，擁有自己的一片天地，因為市場生態能夠允許這樣的作法，但這幾年受到大陸及台灣藝術拍賣市場的衝擊，不可否認對許多單一業者來說，必須換一個不同的因應策略，台北典亞藝博就是在這樣的條件和考量之下誕生。」

「未來的藝術市場必須以群體戰的模式應對」，張富荃鼓勵古董業者之間攜手，每個人奉獻各自專長和收藏實力，在博覽會這個平台上於同一時間、地點呈現比較完整的展覽，讓收藏家一次性找到心儀之物，無形間也會讓收藏家對古董商的藝術品更有信心。

「現在的台灣藝術市場需要給予刺激，台北典亞藝博將延續香港典亞藝博『古今中外』的特色，引進超過20家的海外參展商，囊括中國古董商、歐洲古董藝術商及海外知名畫廊，有別於之前台北舉辦過的古董展或當代藝術展。此外，因為藝博會是一年一次，其實對古董商來說也是一個挑戰，如何在現場表達出個人品味與收藏心得，如何在此期間和來自世界各地的收藏家進行良好溝通，並鞭策反思自身的資源掌握和策略經營。我想，這些都是台北典亞藝博能夠帶給台灣藝術市場另一個新氣象的可能性。」

除了博覽會，藝術週也是一個非常好的同業群起促進市場提升的形式，在紐約、倫敦等城市行之有年。

今年是台北藝術週第三年，各商家紛紛推出精采的主題展覽。「罐子茶書館」特別帶來知名台日陶藝家的夢幻組合【界境－安藤雅信／吳偉丞 雙人展】，透過本展欣賞到安藤雅信在2019年與藝術家村上隆在日本發表「工藝與日本當代藝術」為主題的對談，而掀起話題的雕塑創作；並與吳偉丞以「無界」為名，結合多媒材的現代茶具創作、型塑作品相呼應。

去年推出古代香盒與當代攝影展的「約茶不夜」，令人耳目一新，今年也並置呈現古董與當代作品，【茶酒論古今】將展出不同朝代及當代名家的茶酒器，材質涵蓋銅器、金銀器、漆器與陶瓷。

「鈺林閣」此次特別推出兩檔展覽【微妙山房－煙壺集珍展】、【喜樂相逢－迎春玉器展】。

三間新加入的古董展商「雅軒」將帶來精美的【古玉暨漆器特展】，「存德堂」和「依舊草堂」則將推出各自的珍藏展。

在各家古董商與拍賣公司的帶動下，共同呈現了台北古董圈多元豐富的面貌，也再次顯示了未來同業合作的重要性。這樣的藝術週策略聯盟，可以好好地照顧收藏家的興趣，也能持續開發新的潛在買家，更同時呈現了台北業者的實力與同行默契，使得每年一次的台北藝術週更具意義。

2019 第三屆 台北藝術週 參展商

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2019年12月號 No.263
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