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張大千誕辰一百二十週年 彙集全球重要私人收藏近六十幀代表作

2019-11-12 15:19CANS藝術新聞

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為慶祝張大千120週年誕辰，由香港蘇富比主辦、臺北羲之堂協辦之【無象之象：張大千精品展】，於10月12日在蘇富比藝術空間盛大開幕，並持續展至11月9日止。本展彙集張大千不同時期代表作近60幀，由畫家家屬、本港及海外收藏家提供，部份曾亮相於重要展覽，亦有從未公開展出之作。

亮點展品包括一幅1965年作的抽象潑墨作品《潑墨山水》。本幅以大潑墨法寫於羅紋紙，高五呎，潑墨技巧自如。畫上鈐「五四1965」紀年印，具阿拉伯數字，乃畫家特別設計，以蓋於進軍國際藝壇之作品上；另具「無象之象」鈐印，尤為稀見，取道家「大象無形」之意，描述潑墨抽象之「無形」境界，兩印鈐於一畫，無乃畫家對此創作之最佳說明。還有一件寫於日本製金箋屏風之潑彩荷花作品《花開十丈影參差》，作於1973年，亦相當引人注目。本幅寫於日本製雙摺金屏風，高寬六呎，畫上以水墨、礦物顏料大塊面潑灑，大片荷葉上覆下蓋，配以粉色嫩荷，花瓣素淨，水氣濔漫之荷塘景象畢現。全畫張力滿盈，足見畫家駕馭巨製時得心應手，亦顯其豪爽磊落之個性。而潑墨潑彩作品《雲靄山家》則是1967年夏，張大千在美國加州訪友敘舊期間所作之畫。畫面以半抽象手法處理，遠方山巒參差錯落，紅葉遍野，房舍點綴其中，前方則勾出懸崖輪廓及山居古松。全畫以大片石青、石綠礦物顏料為主調，點景施用赭石、朱紅，畫面豐富熱鬧。

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1949後 張大千的海外遊蹤

展覽期間還有一系列豐富的相關活動，包括開幕同時推出的馮幼衡教授新書《從古典到現代－張大千的藝術1950-1983》發布會，馮教授並於當天（10/12）主持講座。此外，於10月26日由台北羲之堂總經理陳筱君主講的「張大千的海外遊蹤」，也為觀眾帶來深入了解張大千藝術的良機。陳筱君在此場講座細述張大千的遊歷及其作品風格的形成與變化，她聚焦探討1949年之後的海外時期，從印度香港時期（1950-1952）、南美阿根廷巴西時期（1952-1969）、北美加州時期（1969-1976），再到最後的台灣時期（1976-1983），列舉大千在不同地區所創作的題材與風格手法比較。

例如大千租屋暫居印度大吉嶺時，是其書多詩多畫多的時期。其中一件剛於今春香港蘇富比以1500萬港元拍出的《寂鄉舞》（1950），畫中舞者雖身穿印度傳統紗麗，跳著印度傳統舞蹈，但從造型、膚色、臉部五官輪廓來看，仍舊充滿中國仕女韻味，這也是大千筆下常見的印度仕女畫法。不論是人物造型、飄揚的披巾、手相指節等描寫，以至無背景以凸顯主體的處理，處處可見敦煌壁畫之影響。

「南美阿根廷巴西時期，可說是大千第一次找到全新藝術生命的居住地。」陳筱君進一步說明，在大千剛移居南美時，離開了原本的中國市場，他一直在尋求西方畫壇的表現手法，期間因為遊訪紐約、波士頓兩地，接觸到了抽象表現主義，雖不能完全將大千的潑墨潑彩風格歸因於此，但可以肯定的是，大千是極盡可能汲取各種創作風格、最後集大成於一身的畫家。

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「巴西的八德園則是大千在地上畫的最大幅立體畫，有山水樹木，還有鳥蟲人物，一草一木都是他特地從日本及不同地區帶入的風景。」這座八德園花了張大千三年時間建造，最後於1956年正式入住，很多重要作品都是在此處畫室完成的，包括早期潑彩《觀泉圖》（1963）、為了巴黎東方美術館特地繪製的大尺幅《潑墨荷花通景屏》（1960）、梅潔樓藏《春雲曉靄》（1968）、在中國嘉德創下破億紀錄的《愛痕湖》（1968）等。

儘管50年代的張大千希望進軍西方藝壇，但他極有策略性地選擇日本作為躍上國際舞台的前哨站，包括在東京壺中居辦展，拓展人脈圈。到了1956年，巴黎的兩場大千近作展大獲成功，同一年他憑著過人膽識前往拜訪畢卡索，促成了一場東西畫壇大師的世紀會面，雙方更互相贈畫，傳為佳話。陳筱君表示，大千在西方畫壇如此蓬勃發展，也仰賴其藝術知音郭有守居中斡旋，使歐洲巡展得以成形，讓畫家名聲不斷疊高。

「後來大千移居美國加州Carmel，當地風景所帶給他的觸動，都可以從作品中大量使用的硃砂、白粉、青綠看到，例如剛在今春香港蘇富比以1.6億港元成交的《伊吾閭瑞雪圖》（1960）便是此時期作品，可看到畫中白粉的運用渾然天成，畫面構圖的自由度具體顯現。」而在他旅居歐美、晚年遷至台灣定居之前，仍不斷在港台及東南亞國家舉辦巡迴展覽。

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陳筱君總結道：「大千先生四處旅遊，勇於嘗試不同媒材、不同風格，具備濃厚的實驗精神，在每段時間都有不同變化，像是60年代在西方進行大量的純抽象創作，晚期作品則有更多的墨彩兼施，例如2016年在香港蘇富比春拍以2.7億港元拍出、至今還是大千最貴畫作的《桃源圖》（1982），這件作品既有傳統筆法，潑彩部分也比60年代的表現有了質的提升。」

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「大千的融會貫通之妙，藝術成就之高，在於將興變視為目標，摹古只是過程。此外，這豐富的潑彩世界，非大千以一己之力達到的，而是一路上得到眾多知交扶助之下完成的，這也看出了大千處世之道乃重情重義，所能得到的深厚友誼。」

2019年11月號 期數：No.262
2019年11月號 期數：No.262
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CANS藝術新聞

《CANS藝術新聞》創刊於1997年，是以古美術為定調的專業藝術月刊，嘗試用新聞速度的節奏、深入淺出的文字來剖析藝術產業種種現況，豐富多元的資訊；廣闊的視角，充份、及時地提供給世界各地關心華人藝術的每位讀者。

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