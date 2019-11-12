華藝香港2019秋拍書畫專場 張大千傅抱石任伯年雅品精覽

華藝國際的中國書畫板塊，在行業內向來是享譽盛名的。在《CANS藝術新聞》2019年上半年盤點中國近現代書畫的TOP30天價重點拍品當中，在前二十名榜單中就有三個席位屬於華藝國際。其中，大師張大千在1953年所作的《驚才絕艷》，作為「大千世界——紀念張大千誕辰120週年作品集珍」專場的領銜拍品，以9676萬港幣成交，成為榜單第三名，令人矚目。

繼首次春拍完美落幕後，此次秋拍華藝國際(香港)書畫板塊再度於全球尋珍，囊括多位名家的書畫巨作, 包括畫壇巨匠張大千致好友簡經綸的《白茶花》、傅抱石《唐人行樂圖》、穆清邈齋舊藏任伯年的《人物四屏》等，更有張大千弟子應懿凝及丈夫沈怡珍藏等私人收藏專題。華藝國際(香港)2019年秋拍即將在11月22日至24日於香港君悅酒店舉槌，在開拍之前讓我們搶先一睹精彩拍品的風采。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

分享 facebook

張大千致簡經綸《白茶花》

一九四八年底，大千先生抽身暫離內地的紛亂戰火，訪友作畫，年初寄寓於港島纜車徑一號簡經綸「在山樓」，蓋窗明几淨，花木扶疏，稍得恬靜，安心作畫，遂留下不少佳跡，如「梅雲堂」舊藏《湖光山色》。故「在山樓」所出，多愜意自悅者，本幅即寫於是時，留置賞玩數月，自感滿意，復加題轉贈老友。

四十年代後期，正畫家工筆技法大盛之時，無論富貴如牡丹、清麗如梨花，用筆勾劃皆細膩精準，設色或濃或淡，狀物傳神，俱攝「物情、物態、物理」之妙。本幅取截枝茶花兩株入畫，高低錯落，前後配置，無背景陪襯，構圖簡潔，益見清幽寡淡。瓣片輕敷白粉，重點成蕊；含苞者，瓣端薄染嫩紅，掩映於綠葉交疊遮護間，諸色隱然互襯，雅淡中自生相映之效。其佈局、設色以至選用紙張，與五一年之《梨花》類近。如斯作品，在畫家輕描細寫中，皆顯下筆時心情之愉悅。簡氏辭世後，本幅傳與六女文舒，畫上具其署款。其藏品不加題跋，多署己名，或鈐名章，此即其習慣也。

分享 facebook

傅抱石《唐人行樂圖》

在傅抱石筆下，早期於《琵琶行》歷史題材創作中，多見一撫琴弄樂之仕女形象，而後在反覆的錘煉推敲中，又取法唐人宮樂圖意象，逐漸獨立出一系列「左彈右擘弄清音，手撚輕蕉口自吟」的仕女行樂圖。傅抱石所作仕女形象或是有靈有性的上古神女，或是有氣有節的烈女仁婦，此畫題則是心摹古作，為情雅格高、藝學雙絕的才女所動。

此次所見《唐人行樂圖》作於1945年，此時傅抱石錘煉上古衣冠、仕女清音之題材，早已爐火純青。「傅氏作品，玄妙清幽，如讀《聊齋》」，此語證於此幀頗為貼切。畫中兩仕女席地對坐，左女子擘阮或兼吟唱，雙眸抒神凝望若有所想。右女子埋首撫琴，仿佛沉浸樂中不聞身外之事，正所謂「阮咸撥罷意低迷，獨坐瑤階有所思。」畫中的清幽與淒冷，仿佛訴說著那個時代，現實的磨難與理想的曙光中夾雜著的華夏文明難以言明的淒美。二女身著古服，裙擺堆疊，衣帶飄擺。敷色雅淡處似平易超然，落墨沉著者如古質凝結。顧愷之云：「人咸知美其形而不知飾其性」由此幀則足見傅抱石藝術理想之「求性」。

此作面世後，又歷經著名愛國華僑、收藏家霍宗傑先生遞藏，更有著名篆刻大師、書畫鑒藏家陳風子先生親筆題簽。正是物以人貴，畫以人傳。此次有緣亮相華藝國際香港秋拍，值得廣大雅好書畫之人士關注。

分享 facebook

任伯年 《人物四屏》

「海上三任」之一的任伯年是中國美術史上的曠世奇才，於畫可謂無所不能，其中尤以人物、花鳥畫成就最高。值得一提的是，任伯年有著極為深厚的肖像畫功底，其人物畫既具備西方寫實的造型能力與形象概括力，又富有中國用綫的形式意趣和誇張、變形等東方意味，貫通中西，令人耳目一新。

19世紀80年代是任伯年藝術的鼎盛時期，其人物畫已經形成了獨特的格局，藝術手法更加純熟、大膽、概括，已至爐火純青之境，從這四屏人物畫中頗可見之。任伯年的繪畫非常注重引導觀者的視覺秩序，他善於運用不同的藝術手法來吸引觀者的視線從畫面的視覺中心擴散至其它次要物象，從而讓人有不同層次的視覺張力享受。構圖上注重空間的透視效果，虛實結合，得畫外境。

任伯年的繪畫作品，在當時即受到愛好者的追捧，應接不暇，《海上墨林》載：「年未及壯，已名重大江南北。」穆清邈齋主人陸佑申先生便是其中一位任伯年作品的重要收藏家。此《人物四屏》系其舊藏任伯年精品之一，每軸附有「穆清貌齋藏」簽條，為上海博物館退賠作品。統觀此作，每軸皆獨具手眼，所作若鑄鼎鏤金，絲毫無懈筆，惟妙惟肖，為晚清人物畫一新範，真實體現了任氏人物畫創作頂峰的風格精髓，實屬彌足珍貴。