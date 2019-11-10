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11/3-20 大阪蝸廬美術館 將推出王魯湘書道藝術展【逸興橫襟】

2019-11-10 09:50CANS藝術新聞

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以匯聚中日文化並促進交流為己任的大阪蝸廬美術館，將在11月3日「日本文化日」當天推出一檔王魯湘先生的書法藝術展【逸興橫襟】，共展出109件作品，以期讓觀眾從全新視角了解王魯湘先生人，除電視節目主持人、美術評論家、演講人、學者等身份之外，更兼具對書法藝術的高深造詣。

展至11月20日止。

開幕當日下午還有一場精采的「中日書道的交流與發展」主題講座，與會貴賓除了中國國家畫院研究員王魯湘先生，還邀請到日本篆刻家協會理事長井谷五雲先生、中國國家畫院研究員李庚先生、社團法人京都中國書畫院執行院長傅巍先生以及蝸廬藝術空間總裁上明先生，一同進行對談。

2019年11月號 期數：No.262
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《CANS藝術新聞》創刊於1997年，是以古美術為定調的專業藝術月刊，嘗試用新聞速度的節奏、深入淺出的文字來剖析藝術產業種種現況，豐富多元的資訊；廣闊的視角，充份、及時地提供給世界各地關心華人藝術的每位讀者。

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