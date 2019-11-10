親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MUZIK閱聽古典樂
聯合文學
亞洲藝術新聞
CANS藝術新聞
PAR表演藝術
寶瓶文化

ITF旅展雙11懶人包 飯店餐券1元起、泰國跨年11,111元

金秋日本拍賣後 中國人在日本拍賣立足的下一步

2019-11-10 09:49CANS藝術新聞

從10月24日起一連四天的日本橫濱八周年紀念秋季拍賣會已圓滿收官，這次有7000多件上拍品，應該是日本拍賣史上，拍賣件數最多的一次拍賣會。橫濱拍賣一直是在橫濱市郊金沢區幸浦廠房裡進行，這個由張樹墩先生等幾位中國行家發起的橫濱國際拍賣會，一晃眼就八週年，他們真的把日本的橫濱拍賣做的是風生水起。

10月21日由藤文浩先生創建的美協拍賣也迎來八週年慶，並在東京臺場希爾頓酒店舉辦慶典。邀請到古董行業老大哥易蘇昊先生，香港著名收藏家企業家陳永杰先生，吳昌碩傳人著名書法家吳超先生，日本自民黨財務金融部長松下議員，日本茶道大口流宗師大口樵翁，著名舞蹈家日本深圳商會會長黃實先生，和在日華人文化推廣旗手、國際旗袍協會會長卓瑪女士等貴賓共同為「薈萃之夜」迎賓宴開幕。

三天拍賣結束，藤先生在微信發佈拍賣感言：憑良心講整個古玩行業的大行情處於一個非常尷尬的冰河時期，這種形勢下的八週年慶典壓力山大的。所以美協團隊的每一員都使出120％的努力，逆勢奮進，每一件事每一個細節都做的非常精致。所以在此先要感謝美協團隊的每一位成員，你們的努力造就了薈萃之夜的璀燦。當然更要感謝8年間關心支持鼓勵我們的每一位貴人，每一位與會者，您們是「薈萃之夜」的群星。

分享

同樣在金秋十月

還有大阪的和器競賣和關西拍賣

10月17日由雷運波先生發起的「和器競賣KEIBAY」正迎來第二屆拍賣會。「和器競賣KEIBAY」主打日本茶花香道具拍賣，今次拍賣物件不是太多且有不少精品，因此拍賣成績不凡，許多拍品成交都高於預估價許多。從大阪出發的「和器競賣KEIBAY」雖然只拍過二回，但逐漸的在拍賣同業間豎立起日本茶花香道具拍賣的專業品牌。

作為大阪最為資深的拍賣公司關西秋拍也於10月19日圓滿落幕。今次李可染盛年創作的〈灕江天下景〉以1.38億日元（約900萬人民幣）成交，拔得金秋日本各家拍賣成交最高價的頭籌，說明上明先生創建的關西拍賣在中國書畫領域的專業與領導地位。拍賣結束後他在微信發文感謝大家的共襄盛舉，並有感而發的表示：本季拍賣會的拍賣結果令人難忘，我們感受到市場環境變化在不斷的刺激著這個行業的調整。如何以變（自己）針對變（市場），將會成為今後生死存亡的關鍵性課題。客人對來源可靠、流傳清晰的作品或「生貨」仍表現出極高競買欲，現場許多這樣的作品均以高價成交，為市場注入了信心；感謝大家的大力支持和鼓勵，下次春拍再會。

中國人在日本做拍賣 將面臨危急存亡的挑戰

除了感恩大家的支持外，美協拍賣的藤文浩先生、關西拍賣的上明先生都表達他們對目前市場處於冰河期的擔心。就如同上明先生所說的如何以變（自己）針對變（市場），將會成為今後生死存亡的關鍵性課題。

回顧過去中國人在日本做拍賣，主要是抓住中日兩國藝術市場的價值落差，而買家來日本拍賣更是帶著撿漏的心理而來，因此來者多是行家，缺乏主力收藏家群支持。未來在日本做拍賣如要更上一層樓，一定要開始經營真正的收藏群；當然，這也不一定要放棄原有來日本撿漏的行家群，這點日本東京中央拍賣早已有所準備，二年前便把大小拍集中開拍，並強化夜場高價拍品，以真正吸引收藏家群。

當然，金秋拍賣更顯日本貨源枯竭的嚴重，而且能否再以低於市場預估價吸引買家參與更是必需面對的現實；或許「減量、高價值化」是有意在日本樹立品牌、持續營運的中國人經營拍賣公司2.0進階的必經之路，尤其是在面對拍賣市場急凍處於冰河期的尷尬，金秋後更是無所逃避。

2019年11月號 期數：No.262
2019年11月號 期數：No.262
分享

CANS藝術新聞

《CANS藝術新聞》創刊於1997年，是以古美術為定調的專業藝術月刊，嘗試用新聞速度的節奏、深入淺出的文字來剖析藝術產業種種現況，豐富多元的資訊；廣闊的視角，充份、及時地提供給世界各地關心華人藝術的每位讀者。

相關新聞

11/3-20 大阪蝸廬美術館 將推出王魯湘書道藝術展【逸興橫襟】

2019-11-10 09:50

11/24香港區議會選舉 反送中示威又將給拍賣週帶來不確定壓力

2019-11-10 09:47

8/31中華文物學會 交接新禧

2019-10-09 08:44

精、巧、簡、雅 十面靈璧山居、玫茵堂 再現保利2019秋拍

2019-10-09 08:42

這次香港秋拍去不去？

2019-10-09 08:41

10/12-11/9 香港蘇富比藝術空間【無象之象：張大千精品展】

2019-10-09 08:40

不畏反送中 香港秋拍如期登場

2019-10-09 08:39

上海博物館【萊溪華寶－翁氏家族舊藏繪畫展】

2019-09-16 15:22

首屆台北典亞藝博 將於2020年4月登場華山文創園區

2019-09-16 15:21

收藏 買的是未來

2019-09-16 15:20

10/22-28 鄭在東首次日本畫展 將在京都東福寺一華院舉行

2019-09-16 15:19

撥雲見日 期待香港拍賣季的到來！

2019-09-16 15:18

北京故宮推出史上規模最大雙文物展： 龍泉青瓷、良渚玉器

2019-08-13 15:32

7/15 澳門城市大學首設「劉光啟獎學金」

2019-08-13 15:31

8/9-11 廣州華藝國際2019春拍 迎來25周年紀念

2019-08-13 15:30

讓人擔心的秋拍

2019-08-13 15:30

10/4-7 典亞藝博 水墨藝博 同期重歸藝術旺季

2019-08-13 15:17

中國骨董市場的搓合困境 該如何走出？

2019-08-13 15:16

劉欣青銅器物繪畫發表會【器象—大克鼎】青銅系列預告

2019-08-05 14:46

王魯湘 × 上明先生 對談 中日文化交流的橋梁作用

2019-07-24 12:33

首屆「蝸廬集萃」精品拍賣 7/30 在大阪SoWAs拍賣中心舉槌

2019-07-24 12:29

簡約與華美：18至20世紀中國家具展

2019-07-24 12:26

7/9-9/16 東京國立博物館【三國志】特別展

2019-07-24 12:23

盤點 2019上半年 「減量提質」已是眾家拍賣公司運營趨勢

2019-07-24 12:22

廣受讀者喜愛的「跟著張宗憲 Robert Chang 看展覽」回來了！

2019-07-24 12:18

日本正倉院寶物 法隆寺獻納寶物 今秋亮相東京國立博物館 最全攻略

2019-07-02 09:11

別古藏 可以眺望 台北101大樓的茶室

2019-07-01 09:12

當年玄奘赴印的目的之一 《瑜伽師地開釋分門記》

2019-07-01 09:09

周紹良先生藏 《金剛經》跋

2019-06-12 08:54

永窯驪珠 驚世絕品 明永樂青花飛鳴宿食圖大罐

2019-06-12 08:51

中國價值 還能繼續嗎

2019-06-12 08:50

5/28-9/1 上海博物館 灼爍重現：十五世紀中期景德鎮瓷器大展

2019-06-12 08:48

藝術價值 才是穩固市場價格的核心

2019-06-12 08:37

香港仕宏 遷址銅鑼灣首拍圓滿結束

2019-05-28 08:56

中華文物學會 器物聯誼會講座

2019-05-20 15:25

知名台灣玉器收藏家葉博文 於4月1日病逝

2019-05-20 15:22

香港書畫「冷」、當代藝術「熱」 將會是往後市場的常態

2019-05-20 15:15

百花齊放的春拍季和香港古玩展 即將到來！

2019-05-20 15:13
看更多

熱門文章

勞保會破產嗎？5張圖告訴你退休金可以領多少

2019-11-04 08:04

從三大指標看高教崩壞 40所大學明年恐退場？

2019-11-07 11:45

明年1月11日總統大選勝負已定？

2019-11-08 08:51

台股29年新高還搶進？這9檔「本益比合理績優股」安心買

2019-11-06 13:35

JR東日本租下六福皇宮 密談1年險破局內幕！

2019-11-08 09:38

台積電要不要去美國設廠？張忠謀一句話 藏著劉德音「不能說的煩惱」

2019-11-06 13:40

光靠勞保、勞退還不夠！30歲學好這4個習慣 3萬月薪也能滾出千萬退休金

2019-11-05 10:18

高一家長看過來！關於學習歷程 這些點你還沒搞懂

2019-11-04 08:45

退休留台教書七年 司徒文：台灣是現代奇蹟

2019-11-07 11:46

新價值股誕生 專家嚴選！19檔安枕而臥股

2019-11-08 12:53

星宇航空未開航就吸粉無數 張國煒獨買1千8百億飛機後的難關是？

2019-10-30 12:59

「別讓美國政府不高興」 台積電最大設備商暫緩出貨給中國

2019-11-08 14:00

厲害的不只珍奶！這款台灣味熱銷日本11年 居酒屋沒它就別混了

2019-11-07 14:01

全球百大CEO評比 台灣企業家首度「從缺」為什麼？

2019-11-04 08:52

定存族怕台灣跟進Fed降息讓荷包縮水？央行葫蘆裡賣的可能是「這4個字」

2019-11-04 11:36

杜書伍砸50億蓋新總部 管最多的為何是一面窗簾？

2019-11-01 09:08

達人評比航空公司飛機餐！這間的「紅酒燉牛肉佐馬鈴薯泥」最讚

2019-11-01 09:47

解放軍亮劍 台灣如何應付兩岸軍事風險

2019-11-04 08:49

「懷念胡錦濤」現象解讀

2019-11-04 08:49

業餘爺奶私廚 為何讓年輕客一窩蜂搶訂？

2019-11-08 09:41

成交1600萬實價登錄卻是3200萬？ 房仲揭「不能說的作價秘密」

2019-11-06 11:09

拒絕亡國 中華民國應主動提出「台灣方案」

2019-11-01 14:44

30年黃金新機會來了？

2019-11-07 11:46

謝金河：注意台股 本益拉高效應

2019-11-07 11:49

老台北、舊建築、新韻味

2019-11-07 11:46

大戶回來了！ 33檔潛力股 搭主力順風車

2019-11-08 12:53

我的冰箱收納管理術

2019-11-07 09:28

獨家直擊》那一天 蘋果龍潭廠五座吊工如火如荼趕工

2019-10-31 11:33

不只軍公教 勞保更快倒！政府憑什麼要年輕人繼續繳保費？

2019-10-30 13:02

零股怎麼買？怎麼賣？ 一次搞懂交易攻略

2019-11-08 12:53

賣《天氣之子》《解憂雜貨店》賺翻 他要讓角川成為「內容版迪士尼」

2019-11-06 13:39

集團好股站出來！ 輕鬆搶賺年底作帳行情

2019-11-04 08:37

地緣策略家必爭之地 台積電在「美中貿戰」刀光劍影中 能否擋住政治施壓？

2019-11-06 10:53

成立不到一年 這家新創明年營收有望破億

2019-11-08 08:51

Apple TV+佛心價上市 迪士尼、Netflix誰比較剉？

2019-11-08 09:36

台積電大軍精銳盡出

2019-10-31 13:10

悠遊草山 沉浸山泉水和湯泉的溫柔膚觸

2019-11-04 15:28

紅黴素已然失效 國人七成已產生抗藥性

2019-11-08 08:51

攻陷日本的甜蜜台灣味

2019-11-05 13:28

大船入港 台股超有感上漲

2019-11-07 11:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top