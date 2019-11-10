金秋日本拍賣後 中國人在日本拍賣立足的下一步

從10月24日起一連四天的日本橫濱八周年紀念秋季拍賣會已圓滿收官，這次有7000多件上拍品，應該是日本拍賣史上，拍賣件數最多的一次拍賣會。橫濱拍賣一直是在橫濱市郊金沢區幸浦廠房裡進行，這個由張樹墩先生等幾位中國行家發起的橫濱國際拍賣會，一晃眼就八週年，他們真的把日本的橫濱拍賣做的是風生水起。

10月21日由藤文浩先生創建的美協拍賣也迎來八週年慶，並在東京臺場希爾頓酒店舉辦慶典。邀請到古董行業老大哥易蘇昊先生，香港著名收藏家企業家陳永杰先生，吳昌碩傳人著名書法家吳超先生，日本自民黨財務金融部長松下議員，日本茶道大口流宗師大口樵翁，著名舞蹈家日本深圳商會會長黃實先生，和在日華人文化推廣旗手、國際旗袍協會會長卓瑪女士等貴賓共同為「薈萃之夜」迎賓宴開幕。

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三天拍賣結束，藤先生在微信發佈拍賣感言：憑良心講整個古玩行業的大行情處於一個非常尷尬的冰河時期，這種形勢下的八週年慶典壓力山大的。所以美協團隊的每一員都使出120％的努力，逆勢奮進，每一件事每一個細節都做的非常精致。所以在此先要感謝美協團隊的每一位成員，你們的努力造就了薈萃之夜的璀燦。當然更要感謝8年間關心支持鼓勵我們的每一位貴人，每一位與會者，您們是「薈萃之夜」的群星。

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同樣在金秋十月

還有大阪的和器競賣和關西拍賣

10月17日由雷運波先生發起的「和器競賣KEIBAY」正迎來第二屆拍賣會。「和器競賣KEIBAY」主打日本茶花香道具拍賣，今次拍賣物件不是太多且有不少精品，因此拍賣成績不凡，許多拍品成交都高於預估價許多。從大阪出發的「和器競賣KEIBAY」雖然只拍過二回，但逐漸的在拍賣同業間豎立起日本茶花香道具拍賣的專業品牌。

作為大阪最為資深的拍賣公司關西秋拍也於10月19日圓滿落幕。今次李可染盛年創作的〈灕江天下景〉以1.38億日元（約900萬人民幣）成交，拔得金秋日本各家拍賣成交最高價的頭籌，說明上明先生創建的關西拍賣在中國書畫領域的專業與領導地位。拍賣結束後他在微信發文感謝大家的共襄盛舉，並有感而發的表示：本季拍賣會的拍賣結果令人難忘，我們感受到市場環境變化在不斷的刺激著這個行業的調整。如何以變（自己）針對變（市場），將會成為今後生死存亡的關鍵性課題。客人對來源可靠、流傳清晰的作品或「生貨」仍表現出極高競買欲，現場許多這樣的作品均以高價成交，為市場注入了信心；感謝大家的大力支持和鼓勵，下次春拍再會。

中國人在日本做拍賣 將面臨危急存亡的挑戰

除了感恩大家的支持外，美協拍賣的藤文浩先生、關西拍賣的上明先生都表達他們對目前市場處於冰河期的擔心。就如同上明先生所說的如何以變（自己）針對變（市場），將會成為今後生死存亡的關鍵性課題。

回顧過去中國人在日本做拍賣，主要是抓住中日兩國藝術市場的價值落差，而買家來日本拍賣更是帶著撿漏的心理而來，因此來者多是行家，缺乏主力收藏家群支持。未來在日本做拍賣如要更上一層樓，一定要開始經營真正的收藏群；當然，這也不一定要放棄原有來日本撿漏的行家群，這點日本東京中央拍賣早已有所準備，二年前便把大小拍集中開拍，並強化夜場高價拍品，以真正吸引收藏家群。

當然，金秋拍賣更顯日本貨源枯竭的嚴重，而且能否再以低於市場預估價吸引買家參與更是必需面對的現實；或許「減量、高價值化」是有意在日本樹立品牌、持續營運的中國人經營拍賣公司2.0進階的必經之路，尤其是在面對拍賣市場急凍處於冰河期的尷尬，金秋後更是無所逃避。