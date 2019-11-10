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11/24香港區議會選舉 反送中示威又將給拍賣週帶來不確定壓力

2019-11-10 09:47CANS藝術新聞

回顧10月香港拍賣週，儘管在拍賣前，市場不斷出現對於現在香港社會情勢感到擔憂的聲音，但最終拍賣成果證明了「亂世見實力」，市場缺的不是資本，而是精品；只要拍賣公司策略得當，依然可以在環境困頓下獲得藏家青睞，創下佳績。

11月下旬，由佳士得領航的另一個香港拍賣週又將來到，此時正逢11月24日舉行的香港區議會選舉，反送中示威浪潮或又將給拍賣週帶來不方便及不可預測的壓力；不過，即將在香港舉槌的幾家拍賣公司似乎也都有備而來。

香港佳士得除祭出估價高達2.5億港元的常玉《五裸女》外，對於骨董界而言，最大亮點無疑是「雲中玉筵－重要亞洲私人古玉珍藏」。這場專拍來自「雲中居」主人張偉華先生私人收藏，回顧古玉市場，近年幾個重要專拍都與他脫不了關係。例如2016年香港邦瀚斯「思源堂藏中國玉器」斬獲1.78億港元，引爆沉寂20餘年的古玉市場，古玉瞬間翻紅成為最熱門骨董標的；接下來2017、2018年兩度在香港佳士得舉行的「養德堂珍藏中國古玉器」共創下2.16億港元成交總額，這些成功專拍皆有張偉華在幕後參與策劃。這次張偉華將於香港佳士得推出「雲中玉筵」專拍，按玉器史分新石器時代、夏商周、春秋戰國、秦代兩漢共四篇，一年一場拍賣，並在2023年呈獻單一件精品重器，想必將為這波古玉熱再添柴火！本期「精采人物」專訪到這位傳奇人物，且聽張偉華笑談上世紀末以降的古玉市場發展及圈內趣事。

再來看看其他拍賣公司的祕密武器！在香港上市滿一週年的東京中央拍賣，此次徵得一件重器──日本山中商會舊藏《清雍正 御製瓷胎洋彩過枝六桃五蝠圖盌》。華藝國際繼今春香港首拍取得5.4億港元成交總額佳績，本季再推多件書畫精品，包括首次亮相市場的清代董誥《金陵十景圖冊》。邦瀚斯將呈獻「馬克及彼得戴尼利藏佛教藝術品」，這批收藏最早可追溯到美國亨利·哈里遜·蓋蒂舊藏，包括一尊精彩的大威德金剛像。蘇富比小拍則以「利國偉爵士珍藏（第三部分）」吸引藏家，除上拍明清雅瓷，還有精品玉雕數件。而普洱茶圈的翹楚仕宏拍賣，則推出《宋聘號·紅標》及《同興號·向質卿》等重磅級拍品。相信這些精品都將引來藏家熱烈競奪。

本期還有一篇展覽報導，即大阪市立美術館的【佛像：中國、日本】特展。上期雜誌已有預覽介紹，但就在10月我前往大阪「關西美術秋拍」、「KEIBAY和器競賣」期間，特地參觀這檔佛像展，大大驚訝該展的全面性，更佩服大阪市立美術館的號召力與策展巧思。尤其館方大規模借展來自京都、大阪、東京、奈良等地區共24間展覽機構及寺院之藏品，更精心將年代相仿的中日佛教藝術品並置展出，使民眾得以一窺二者風格的脈絡傳承與變化，讓人嘆為觀止。本次展出的20餘件木雕作品是最大亮點，足見日本國內所藏木雕的質量與稀罕程度之高，從現存唯一來自隋代的木雕菩薩立像，再到極度雍容華貴的宋木雕楊貴妃觀音像，都讓展覽具備高度的可看性，因此本期以「現場目擊」欄目再度予以報導。

2019年11月號 期數：No.262
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《CANS藝術新聞》創刊於1997年，是以古美術為定調的專業藝術月刊，嘗試用新聞速度的節奏、深入淺出的文字來剖析藝術產業種種現況，豐富多元的資訊；廣闊的視角，充份、及時地提供給世界各地關心華人藝術的每位讀者。

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