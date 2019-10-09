精、巧、簡、雅 十面靈璧山居、玫茵堂 再現保利2019秋拍

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【崇青・鏤影】青，生也。象物之生時色也。古人所說之青色，為物始之色，命意新生。青色，涵蓋了現代光譜原理中之綠、青、藍乃至黑等諸色；古人不懂得光譜理論，但在種種美學實踐中培養了豐富的審美直覺，將這些連續而且彼此過渡並不明顯的顏色，皆統一納入了青色的延展，恰與基於現代科技的色彩理論相合。從而使青色成為古時帝王，文人最為鍾愛之色，因此也有了千變萬化的吉祥指代和稱謂。此次北京保利2019年秋季拍賣，隆重呈現北美「十面靈璧山居」收藏之〈清乾隆 粉青釉鏤空雕牡丹蕉葉如意紋長頸套瓶〉，〈清雍正 粉青釉弦紋荸薺瓶〉即為雍正及乾隆早期，唐英摹製仿古青瓷工藝巔峰之作，顯赫了千年的粉青之色，從徽宗延續至乾隆皇帝，皆仰望著帝都天空，手捧著心中日月。

〈清乾隆 粉青釉鏤空雕牡丹蕉葉如意紋長頸套瓶〉此瓶頸直而修長，器腹飽滿且秀逸，以鏤空工藝手法裝飾。「纏枝牡丹」環繞瓶體，尺幅充盈令人瞠目結舌。牡丹花頭立體感明顯，花瓣層次繁密，前後掩映各具姿態。數朵牡丹仰俯向背亦呈天然之韻，其間穿枝過梗，枝繁葉茂充滿生機。鏤空密佈，層次錯落，仍無零亂之感，反而有種秩序感深藏其中。刀法藏鋒近乎圓雕，可與木器中「過橋玲瓏」相媲美。

此種鏤空套瓶並非乾隆朝所創，早在南宋時期官窯就已經燒製，其歷史可謂久矣。從出土的南宋官窯器物觀察，瓶體內有中空立柱與瓶頸相接，以防燒製時出現劇烈變形。元代時期龍泉窯也燒造同類器物，瓶內立柱已不在設置，可見燒造技術完全嫻熟。清宮藏有元代龍泉窯鏤空膽瓶，乾隆皇帝可能因為這只原件，遂而才有摹製之作問世。此瓶內部仍用瓶膽支撐，這並非工藝退步，而是朝著有內畫裝飾且能轉動套瓶的進發之舉。乾隆八年四月二十一日，唐英在《恭進奉發及新擬瓷器折》中：「今自三月初二日開工之後，奴才在廠攢造得奉發各色錦地四團山水膳碗、杯盤並六方青龍花瓶等件外，奴才又新擬得夾層玲瓏、交泰等瓶共九種，謹恭折送京呈進。其新擬各種系奴才愚昧之見，自行創造，恐未合適，且工料不無過費，故未敢多造。伏祈皇上教導改正，以便欽遵，再行成對燒造」。通過文獻可以看出在乾隆八年方才有數種套瓶解運進京，在此之前應有相當漫長的研製過程，其開端之作應該在乾隆稍早時期完成。審視瓶底款識的整體書寫手法，為典型乾隆早期官窯風格。

〈清雍正 粉青釉弦紋荸薺瓶〉此粉青釉弦紋瓶，束頸、垂肩、廣腹、斂足，線條比例和諧，令人有不能妄加增減一分一毫之感。此式瓶臨摹自上古銅器，器形雋雅高貴，釉面素潔溫潤，腹部飾單弦紋一道，於穆穆之中透出一股尊貴典雅之氣。設計甚得天然意趣，線條舒展柔美，富有韻律感，與粉青一色結合宛如天成。工藝精湛細緻而無造作之痕，為雍正時期內府花器的上品。此瓶矮圓腹，重心極低，需要高超的手拉坯技巧；窯燒時火候需控制準確，以防瓶身塌陷，故成功率極低。

〈清康熙 豇豆紅釉蘋果尊、萊菔尊、菊瓣瓶、柳葉瓶、太白尊、印盒、鏜鑼洗（七件套組）〉據共私典藏查閱，豇豆紅器有九種器形，是次拍賣之玫茵堂典藏囊括七種，著錄明確，並為各名家雅蓄及遞藏，其中鐋鑼洗為徐展堂先生舊藏、Yale Kneeland夫人舊藏；太白尊為仇焱之先生舊藏；蘋果尊為詹姆士 W. 阿爾斯多夫伉儷舊藏、並為紐約蔡特藝廊舊藏，於1963-64年於東方陶瓷學會展覽。臺北國立故宮博物館院藏五種豇豆紅器形，見於《清康雍乾名瓷特展》，臺北，1986年，編號10－14；北京故宮博物院有六，與玫茵堂藏豇豆紅蘋果尊同展於《盛世華章》，英國皇家藝術學院，倫敦，2005－6年，編號142－8。紐約大都會博物館藏品中，有豇豆紅器形八種，但分別源自四個例典藏。徐展堂先生藏品中，亦有豇豆紅器形八種，著錄於《徐氏藝術館》；日內瓦鮑氏典藏中有七器。因個別器形格外稀有，能齊集各瓶、尊成套者，已鳳毛麟角，極為罕有。

自十九世紀，豇豆紅器受西方垂青。尤以萊菔尊、蘋果尊最為稀有難得。豇豆紅釉在西方被暱稱為「桃花釉 - Peachbloom」，她首次在西方收藏界掀起轟動，緣於一件在1886年紐約摩根氏（ Mary Jane Sexton Morgan d.1885 )珍藏拍賣會上以驚人的18000美元成交的康熙豇豆紅釉萊菔尊。紐約大都會舊藏一例，於紐約佳士得2016年以2,045,000美元成交。而傳世所見康熙豇豆紅蘋果尊更為罕有，其天藍釉者亦可見寥寥數例，豇豆紅者更是未見。是次拍賣之蘋果尊最早可追溯至宣統皇帝舊藏，後為運通公司售至美國，並於1932年即首現紐約拍場，極有可能為清室溥儀抵押至銀行之清宮舊藏，來源出眾；後於1964年東方陶瓷學會展覽，2005-6年於英國皇家藝術學院展覽，後為埃斯肯納齊（Eskenazi）雅蓄。自此，所有西方主流中國瓷器收藏都以豇豆紅器為不可或缺之品。

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繼18年秋拍【逍遙座——十面靈璧山居甄藏重要明清傢俱】以白手套悉數成交取得驕人成績後，19年春拍的【逍遙座——十面靈璧山居甄選重要明式傢俱】專場後又蟬聯「白手套」，3件拍品過千萬，專場總成交額7000余萬人民幣。今秋北京保利又將集中呈現十面靈璧山居鑒藏的十數件多元品類的明清傢俱翹楚。

〈明末清初 黃花梨福字紋四出頭官帽椅（一對）〉搭腦兩端及扶手圍鱔魚頭式，圓潤柔婉。靠背板三攢，上方附橫棖與搭腦相接，過渡自然。靠背上部落膛，上有壼門式開光，沿邊起線，內透雕變體「福」字紋；中部平鑲素板，是明式傢俱中常見的以木紋為飾的手法；下部裝壼門式亮腳開光。在椅子靠背板豎棖外側，裝通長的牙條，為連壼門式花牙，這種做法在四出頭官帽椅中甚為少見。扶手曲線柔婉，聯幫棍樣式亦頗高古，為寶瓶竹節式。鵝脖退後安裝，其上亦設通長牙條。軟屜座面，邊框上下起線，中為素混面。座面下牙板三面壼門，豎牙條上翻出花葉，此種樣式的壼門宋代亦有，明晚期始在硬木傢俱中流行。腿間裝前後低趕棖，前方和兩側棖下還附有直牙條，牙頭處挖為花葉狀，尚有早期漆傢俱造型特徵。

〈清乾隆 紫檀雕夔龍紋五屏式羅漢床〉尺寸碩大，氣勢雄偉，工料皆精，是典型乾隆宮廷佳器。五屏式，背面橫列三屏，攢框鑲板，邊框素直，看面隱起泥鰍背，轉角處做委角，形成柔和自然的效果。內鏟地浮雕夔龍紋，中間圍子為雙夔龍相對式，兩邊各為相向的單夔龍。夔龍身軀扁闊，看面打窪，轉折處翻翅狀花牙與卷珠紋，並衍化出苕茛紋，顯示了清康熙始宮廷傢俱吸收西洋紋飾的特徵。雕刻工整細膩，夔龍紋樣式富麗堂皇，頗富裝飾性，其造型非常規矩的橫豎彎折，形成端莊、古典的效果，這種摹自古時鼎彝的紋飾，使羅漢床更具儀式性，富於威嚴。

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〈清紫檀 拐子紋條案〉，案面攢框裝心，冰盤沿下方斂入甚多，呈大碗口線般造型，一般這種做法多見於廣作傢俱。案面下為外貼式牙條，巧妙的將牙條與腿足融為一體，牙條鏤空為拐子紋，玲瓏剔透，如同小案圍了一圈花邊狀。矩形腿足，末端為內翻回紋馬蹄，側面上下各有一棖相連，下方棖下設變體如意紋牙板。如此一來，整體造型似案，但腿足結合方式，更近桌，北方多將這種造型的桌案稱為「琴桌」，並不一定為彈琴專用，言其狹窄小巧。此案頗富裝飾性，擱置室內，小巧可愛，增空間之變化，特殊的樣式令人回味。

〈清乾隆 紫檀勾雲紋五足圓香几〉造型飽滿，雕刻精湛，紋飾繁而不亂，兼以紫檀黝黑堅硬的質感，宛若石雕，氣勢宏偉。几面以六塊彎材攢框鑲板，側面浮雕回紋，其下為高束腰，上下有垛邊和托腮，高浮雕仰俯蓮紋，即造辦處檔案中所謂的「巴達馬」紋，在宮廷石刻、木雕的須彌座造型中應用甚廣。仰蓮紋下又設托腮一層，更增層次變化。此几造型尚為明式，但裝飾卻是典型的「乾隆工」，繁而不亂，秩序感強，是乾隆時期宮廷傢俱中的上等佳作，應是擱置鼎彝等重器所用。故宮博物院亦藏有一件與本例相近的香几，然以造型、雕工而言，本例略勝一籌。

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〈清早期 黃花梨團螭花卉紋六柱架子床〉甚為華麗。上設一周楣板，透雕花卉紋，有玉蘭、牡丹、山茶、石榴、葡萄等，既有裝飾效果，又含玉堂富貴、多子多福等寓意。床圍板上下兩層，上層裝團螭紋卡子花，下層攢為柿蒂紋，花朵正中亦為團螭紋。團螭口銜靈芝，中間為正龍，兩側為側龍，造型夭矯靈動。床座高束腰式，冰盤沿，腿足露明處和矮佬雕為竹節狀，中鑲絛環板，其上鏟地浮雕雜寶紋，三件一組，中間多為瓶花，兩側為系飄帶的雜寶，唯床座正面兩側絛環板上浮雕相對的螭龍紋，呈呼應之勢。三彎腿足，甚為粗壯，肩部有如意雲紋披肩花，腿足末端內卷，衍生出卷雲紋。高束腰三彎腿造型的六柱架子床是黃花梨架子床中的經典樣式，此床細節變化豐富，紋飾點綴尚保持樸拙風格，頗耐品味，與常見者貌似而神離，實為其中之佼佼者，應是製作年代較早，尚遺留古樸特徵者。

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