親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MUZIK閱聽古典樂
聯合文學
亞洲藝術新聞
CANS藝術新聞
PAR表演藝術
寶瓶文化

SexForGrades 身體換學分的非州性醜聞

這次香港秋拍去不去？

2019-10-09 08:41CANS藝術新聞

10月初的香港秋季拍賣即將到來，今次會有蘇富比、保利、嘉德、邦瀚斯等拍賣公司大拍項目舉行，其他拍賣公司小拍活動也有不少。在面對香港反送中的動亂下，這個被喻為亞洲藝術品拍賣最集中的交易週，雖然各家拍賣還是如期登場，但結果會如何，也是歷年香港拍賣最玄的一季。尤其許多藏家現在都還在猶豫，到底這次香港拍賣去還是不去？

分享

上週末，蘇富比、保利來台北舉辦為期三天的預展，此前蘇富比也在上海、北京舉辦預展，現場看展人潮比往年還多，群眾對藝術品拍賣參與的熱情一年盛於一年，這是事實也是對今秋香港拍賣最好的回應。

有香港拍賣龍頭之譽的蘇富比

今次秋拍可說是有備而來、精品備齊。除有幾個老藏家的專場外，更有包括〈清乾隆 料胎黃地畫琺瑯鳳舞牡丹包袱瓶〉、〈金 木雕加彩釋迦牟尼佛坐像〉等非凡且難得的精品；除此，書畫、西畫更徵集到美術館級的一等一拍品，可說是蘇富比香港歷年來拍品陣容最堅強的一次。

反送中

並不會對香港拍賣週造成影響

反送中示威行動必然對今次香港拍賣週帶來衝擊，但個人認為並不會影響到拍賣預展及拍賣的執行。首先，香港拍賣週最早預展是蘇富比的10月3日，而香港反送中示威最有可能生事的時間是10月1日國慶。據了解，香港會議展覽中心所有佈展只能在國慶日後進行，並不會受到波及；而且截至目前為止，所有的反送中示威活動，還未曾集中在香港會議展覽中心過，相對而言香港會議展覽中心會場是安全的。其他幾家拍賣公司都在大飯店內舉辦，屬有門衛的空間有所管制，應更加安全才是。

其實，香港拍賣週最大的擔憂還是在交通。例如香港機場是否安全起降、機場快捷是否運行、前往幾家拍賣場地的交通是否順暢，這些才是牽引拍賣運行的最大關鍵。不過，有個好消息是，香港的飯店住宿都大降價了！有些甚至下調到過去一半的價位，這回在飯店住宿方面可能是歷年最節省的一次。

中美貿易戰對經濟的衝擊 應是香港拍賣最大的擔憂

藝術市場的動力來自於經濟面的支持，尤其是現階段藏家手上有沒有多餘的錢可以用來購藏藝術品，這才是關鍵。現今全球經濟走向都聚焦在中美貿易戰的鬥爭，而現今兩方都還在劍拔弩張的對峙，短期間不見和緩的氣氛，因此藏家不敢放膽的把手上多餘的錢，全押在不易變現的藝術品上。

當然，幾家拍賣公司都清楚明白目前經濟環境和藏家的心理，以致今秋各家拍賣公司專家都已有所準備。首先徵集到的拍品不乏精品，且精品質量都優於往年；再來估價都往下調了許多，有些甚至下調到過去一半的價位，這些調整相信更能吸引眾多買家的進場。

回顧過去香港歷年拍賣運行也承受過不少事件衝擊。例如波灣戰爭、亞洲金融危機、紐約911事件的飛安問題、SARS期間的恐慌、甚至好幾次颱風的擾局，不過這些大大小小的危機事件，都未能影響到香港拍賣的進行；甚至有幾次被看作是拍賣的負面障礙，最後卻意外的拍出好成績。這就是許多老藏家說的：拍賣比的是「拍品」，只要「拍品」夠精夠好，再不好的環境也能拍出好價錢，這才是藝術品真正的價值。

其實，個人對於這次香港拍賣並不悲觀，相反的，我是樂觀的。尤其對於那些盡心準備不少精品的拍賣公司專家們感到佩服；正因為他們對藝術品市場的信心，才能在詭譎多變的大環境下，不斷的創造出奇蹟，不斷為藝術市場增添值得流傳千古的佳話。因此我期待下週的香港拍賣，能再次見證他們為藝術市場創下奇蹟的那一刻。

2019年10月號.No.177
2019年10月號.No.177
分享

CANS藝術新聞

《CANS藝術新聞》創刊於1997年，是以古美術為定調的專業藝術月刊，嘗試用新聞速度的節奏、深入淺出的文字來剖析藝術產業種種現況，豐富多元的資訊；廣闊的視角，充份、及時地提供給世界各地關心華人藝術的每位讀者。
【橘世代全新上線】不管幾歲都要美！微笑 + 自信 + 閱讀 方季惟的美麗心法

相關新聞

8/31中華文物學會 交接新禧

2019-10-09 08:44

精、巧、簡、雅 十面靈璧山居、玫茵堂 再現保利2019秋拍

2019-10-09 08:42

10/12-11/9 香港蘇富比藝術空間【無象之象：張大千精品展】

2019-10-09 08:40

不畏反送中 香港秋拍如期登場

2019-10-09 08:39

上海博物館【萊溪華寶－翁氏家族舊藏繪畫展】

2019-09-16 15:22

首屆台北典亞藝博 將於2020年4月登場華山文創園區

2019-09-16 15:21

收藏 買的是未來

2019-09-16 15:20

10/22-28 鄭在東首次日本畫展 將在京都東福寺一華院舉行

2019-09-16 15:19

撥雲見日 期待香港拍賣季的到來！

2019-09-16 15:18

北京故宮推出史上規模最大雙文物展： 龍泉青瓷、良渚玉器

2019-08-13 15:32

7/15 澳門城市大學首設「劉光啟獎學金」

2019-08-13 15:31

8/9-11 廣州華藝國際2019春拍 迎來25周年紀念

2019-08-13 15:30

讓人擔心的秋拍

2019-08-13 15:30

10/4-7 典亞藝博 水墨藝博 同期重歸藝術旺季

2019-08-13 15:17

中國骨董市場的搓合困境 該如何走出？

2019-08-13 15:16

劉欣青銅器物繪畫發表會【器象—大克鼎】青銅系列預告

2019-08-05 14:46

王魯湘 × 上明先生 對談 中日文化交流的橋梁作用

2019-07-24 12:33

首屆「蝸廬集萃」精品拍賣 7/30 在大阪SoWAs拍賣中心舉槌

2019-07-24 12:29

簡約與華美：18至20世紀中國家具展

2019-07-24 12:26

7/9-9/16 東京國立博物館【三國志】特別展

2019-07-24 12:23

盤點 2019上半年 「減量提質」已是眾家拍賣公司運營趨勢

2019-07-24 12:22

廣受讀者喜愛的「跟著張宗憲 Robert Chang 看展覽」回來了！

2019-07-24 12:18

日本正倉院寶物 法隆寺獻納寶物 今秋亮相東京國立博物館 最全攻略

2019-07-02 09:11

別古藏 可以眺望 台北101大樓的茶室

2019-07-01 09:12

當年玄奘赴印的目的之一 《瑜伽師地開釋分門記》

2019-07-01 09:09

周紹良先生藏 《金剛經》跋

2019-06-12 08:54

永窯驪珠 驚世絕品 明永樂青花飛鳴宿食圖大罐

2019-06-12 08:51

中國價值 還能繼續嗎

2019-06-12 08:50

5/28-9/1 上海博物館 灼爍重現：十五世紀中期景德鎮瓷器大展

2019-06-12 08:48

藝術價值 才是穩固市場價格的核心

2019-06-12 08:37

香港仕宏 遷址銅鑼灣首拍圓滿結束

2019-05-28 08:56

中華文物學會 器物聯誼會講座

2019-05-20 15:25

知名台灣玉器收藏家葉博文 於4月1日病逝

2019-05-20 15:22

香港書畫「冷」、當代藝術「熱」 將會是往後市場的常態

2019-05-20 15:15

百花齊放的春拍季和香港古玩展 即將到來！

2019-05-20 15:13

玉德謙謙 依舊草堂2019年度玉器特展

2019-04-17 15:35

台灣著名收藏家【清翫雅集】第六屆理事長許作鈿辭世 享年68歲

2019-04-17 15:11

「天民樓」藏品釋出 將蘊釀出新的一波元明青花熱

2019-04-17 15:06

大英博物館將於今年10月展出〈女史箴圖〉

2019-04-17 15:03
看更多

熱門文章

我的錢該怎麼辦？香港富豪哽咽告白：一覺醒來覺得自己變難民

2019-10-02 13:23

顏清標已經不夠看？韓國瑜的貴人是她哥哥 專訪雲林縣長張麗善

2019-10-07 10:00

從路人甲到連藍委都說「還不錯」 顧立雄憑什麼變最受好評金管會主委？

2019-10-04 11:10

桃園中壢／清新台是老派住宅裡傳頌地道法式麵包香

2019-10-03 15:59

2020大選致勝關鍵在哪？總統選舉數據地圖全揭露

2019-10-02 15:35

「等紅燈那60秒 我才能吃飯…」他當外送員月入8萬付出這3個代價

2019-10-02 11:20

明年勞動事件法將上路 幾家歡樂幾家愁

2019-10-04 12:49

周錫瑋是韓國瑜副手大黑馬？

2019-10-02 16:24

當大學生不再瘋讀碩士 讀研究所能得到什麼？

2019-09-29 08:24

12年1000%報酬率 大戶親授小散戶最想問的問題

2019-10-02 13:14

戒可樂讓她17天瘦9公斤 還催生這家年營收31億的果汁水公司

2019-10-04 09:50

謝金河：今年台股最大黑馬是「它」市值成長逾60％

2019-10-03 11:34

太陽花女戰神賴品妤渾身是戲 一出場就吸睛

2019-10-03 14:59

那些年 台灣人有聽沒有懂的「中共語言」

2019-10-07 09:26

「不打算比現在更努力」 全球爆反升遷浪潮 僅9％員工想晉升！

2019-10-04 10:22

台灣人最愛旅遊國家出爐 猜猜看誰奪冠？

2019-10-02 15:38

波頓去職 軍售生變？

2019-10-07 09:26

格陵蘭島大規模融冰 地球變「水球」倒數計時中

2019-10-04 12:47

港人遊行抗議「禁蒙面法」 黎智英：若我們不反抗將失去一切

2019-10-07 10:12

「想跟顏家正面對決？我早就被輾死了」 陳柏惟將以森林大火戰術挑戰顏寬恒

2019-10-08 13:02

股市重挫5300點竟逆勢狂升80％「海底撈」股價漲不停 原因是...

2019-10-08 10:31

全台86萬空屋房價卻降不下來 65%年輕人為買房不惜晚婚或不生小孩

2019-10-08 13:02

謝金河：父親感慨一生...錯失內湖南港買地機會 結拜兄弟身價百億

2019-10-01 10:14

台積電創高引爆4大亮點

2019-10-03 13:32

特斯拉的心痛？

2019-10-08 13:10

習大閱兵秀肌肉 東風-41二十分鐘射到美國東岸

2019-10-02 16:23

一邊餵奶一邊支援學運 辣媽工程師棄高薪參選為下一代而戰

2019-10-02 13:25

研究所18大學群 碩士起薪首度大揭密

2019-09-29 08:25

謝金河：台股背後增加的新動能

2019-10-08 13:08

讓父母去住安養院是「不孝」？于美人：觀念不改 是要逼死小孩嗎

2019-09-25 14:01

張晉源：我的辦公室被永豐金上了封條

2019-10-03 14:53

擦亮百年招牌 中華郵政轉型長照、數位金融力拚「不老策略」

2019-10-02 13:15

南山系統出包...尹衍樑：承認錯誤 我們會全力追求完善

2019-09-27 13:56

IC設計集團股蓄勢待發

2019-10-03 10:40

今年台青赴中國留學潮為何退燒

2019-10-02 16:26

謝金河：利空測試的底部才會紮實

2019-10-03 13:32

機車比照超跑課稅有沒有道理？

2019-10-08 09:18

噓馬後遺症 馬英九以後不再幫韓國瑜站台

2019-09-26 08:36

大選年的兩岸關係：台灣的風險與蔡英文的機遇

2019-10-07 09:23

美國管控華爾街 要與中國公司劃清界線

2019-10-03 14:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top