這次香港秋拍去不去？

10月初的香港秋季拍賣即將到來，今次會有蘇富比、保利、嘉德、邦瀚斯等拍賣公司大拍項目舉行，其他拍賣公司小拍活動也有不少。在面對香港反送中的動亂下，這個被喻為亞洲藝術品拍賣最集中的交易週，雖然各家拍賣還是如期登場，但結果會如何，也是歷年香港拍賣最玄的一季。尤其許多藏家現在都還在猶豫，到底這次香港拍賣去還是不去？

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上週末，蘇富比、保利來台北舉辦為期三天的預展，此前蘇富比也在上海、北京舉辦預展，現場看展人潮比往年還多，群眾對藝術品拍賣參與的熱情一年盛於一年，這是事實也是對今秋香港拍賣最好的回應。

有香港拍賣龍頭之譽的蘇富比

今次秋拍可說是有備而來、精品備齊。除有幾個老藏家的專場外，更有包括〈清乾隆 料胎黃地畫琺瑯鳳舞牡丹包袱瓶〉、〈金 木雕加彩釋迦牟尼佛坐像〉等非凡且難得的精品；除此，書畫、西畫更徵集到美術館級的一等一拍品，可說是蘇富比香港歷年來拍品陣容最堅強的一次。

反送中

並不會對香港拍賣週造成影響

反送中示威行動必然對今次香港拍賣週帶來衝擊，但個人認為並不會影響到拍賣預展及拍賣的執行。首先，香港拍賣週最早預展是蘇富比的10月3日，而香港反送中示威最有可能生事的時間是10月1日國慶。據了解，香港會議展覽中心所有佈展只能在國慶日後進行，並不會受到波及；而且截至目前為止，所有的反送中示威活動，還未曾集中在香港會議展覽中心過，相對而言香港會議展覽中心會場是安全的。其他幾家拍賣公司都在大飯店內舉辦，屬有門衛的空間有所管制，應更加安全才是。

其實，香港拍賣週最大的擔憂還是在交通。例如香港機場是否安全起降、機場快捷是否運行、前往幾家拍賣場地的交通是否順暢，這些才是牽引拍賣運行的最大關鍵。不過，有個好消息是，香港的飯店住宿都大降價了！有些甚至下調到過去一半的價位，這回在飯店住宿方面可能是歷年最節省的一次。

中美貿易戰對經濟的衝擊 應是香港拍賣最大的擔憂

藝術市場的動力來自於經濟面的支持，尤其是現階段藏家手上有沒有多餘的錢可以用來購藏藝術品，這才是關鍵。現今全球經濟走向都聚焦在中美貿易戰的鬥爭，而現今兩方都還在劍拔弩張的對峙，短期間不見和緩的氣氛，因此藏家不敢放膽的把手上多餘的錢，全押在不易變現的藝術品上。

當然，幾家拍賣公司都清楚明白目前經濟環境和藏家的心理，以致今秋各家拍賣公司專家都已有所準備。首先徵集到的拍品不乏精品，且精品質量都優於往年；再來估價都往下調了許多，有些甚至下調到過去一半的價位，這些調整相信更能吸引眾多買家的進場。

回顧過去香港歷年拍賣運行也承受過不少事件衝擊。例如波灣戰爭、亞洲金融危機、紐約911事件的飛安問題、SARS期間的恐慌、甚至好幾次颱風的擾局，不過這些大大小小的危機事件，都未能影響到香港拍賣的進行；甚至有幾次被看作是拍賣的負面障礙，最後卻意外的拍出好成績。這就是許多老藏家說的：拍賣比的是「拍品」，只要「拍品」夠精夠好，再不好的環境也能拍出好價錢，這才是藝術品真正的價值。

其實，個人對於這次香港拍賣並不悲觀，相反的，我是樂觀的。尤其對於那些盡心準備不少精品的拍賣公司專家們感到佩服；正因為他們對藝術品市場的信心，才能在詭譎多變的大環境下，不斷的創造出奇蹟，不斷為藝術市場增添值得流傳千古的佳話。因此我期待下週的香港拍賣，能再次見證他們為藝術市場創下奇蹟的那一刻。