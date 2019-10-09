不畏反送中 香港秋拍如期登場

從本季香港秋拍時程表來看，即使全球經濟低迷、政治局勢緊張、市場資金保守，但各大拍賣公司仍端出高水準的專場及精品，只待藏家光臨。

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蘇富比推出的《樂從堂珍藏乾隆料胎畫琺瑯包袱瓶》自然是重中之重，此外還有「利國偉爵士」的中國藝術品珍藏專場、西方藏家「吉利翁·庫維男爵夫人」的中國當代藝術珍藏專場等；香港保利則再推「北美十面靈璧山居」、「瑞士玫茵堂」等頂級西方私人收藏，並首度舉行「普洱茶及茶道具」專場，足見現今普洱茶的市場熱度；而主打中端精品市場的香港嘉德，此次除「洪氏藏明清家具」，更以隋唐白釉獅鎮、一整座明代園林賞石等獨特罕見的拍品來吸引藏家；至於定位精而美的邦瀚斯則有「慈悲道佛像」、「費立哲神父」珍藏中國書畫專場；佳士得小拍亦呈現「新加坡藏家郭克禮珍藏」。

以上總總，我們可以看到：「沒有不景氣，只有不爭氣」，拍賣專業人員不畏環境惡劣、兢兢業業的一面。

本期「精彩人物」，專訪到資深媒體人亦是藝術拍賣官的戴忠仁先生，經歷豐富、角色多變的他，深信事在人為，小至一個人、一間公司、一場博覽會，大至一整個國家，首先要認識自己的能量何在，再以正確的心態來釋放能量，拚盡全力去做，才有可能成功。本期還有一篇「人物專訪」是今年適逢創立八周年的日本美協拍賣負責人藤文浩先生，他熱情地分享這8年來對中日兩國藝術品行業的深刻見解，以及華人在日創立拍賣公司的艱辛。

所謂「事在人為、成事在天」，雖然至今香港反送中示威還未停歇，但我們卻看到那麼多充滿理想的拍賣人，繼續在越來越艱難的環境奮進，在此我們更期待即將到來的今秋香港拍賣，能為低迷的中國藝術品市場帶來振奮的好成績！