收藏 買的是未來

現今市場對「創新派」、「海歸派」藝術家的認同

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本期《CANS藝術新聞》呈現「中國近現代書畫篇-TOP30」專輯。就2019上半年中國近現代書畫拍賣市場做出總結，並篩選出拍賣成交最高價的30件拍品。

從《拍賣年鑑》所提供的數據顯示，中國近現代書畫TOP30排行：僅有2件過億人民幣拍品，57件超過千萬級別成交，明顯不如以往，說明市場仍處深層調整階段；就目前為止，還未見有從泥沼中走出的的跡象。

面對現今中國近現代書畫市場的熊市，短時間要回到過去全面勁揚的牛市已不可能，現階段只能體察困境找到未來能屹立不搖藝術家作品。例如，從中國近現代書畫TOP30排行來看，張大千畫作受到收藏家追逐絕非偶然，尤其是晚年開天闢地的潑彩畫作，更是二十世紀風起雲湧大時代的最佳顯影。

從中國近現代書畫拍賣TOP30排行榜來看：張大千有9件、吳冠中有4件、齊白石有4件、潘天壽有4件、傅抱石有3件、吳湖帆有2件、李可染有2件、黃賓虹有2件、徐悲鴻有1件、謝稚柳有1件。其中獨領風騷的張大千，在上半年拍賣成交TOP10排行榜，並分別排名TOP 1、3、5、6、9、10共6件，佔據十大排行榜ㄧ大半席次。在目前市場低迷之際，更見張大千在近現代書畫板塊的領頭羊地位。

2019上半年 唯二件過億拍品 張大千〈伊吾閭瑞雪圖〉、吳冠中〈獅子林〉

除張大千〈伊吾閭瑞雪圖〉，以162,665,000港元成交，不負眾望成為2019上半年TOP1外。

上半年唯二破億拍品是吳冠中以1.43億人民幣成交的〈獅子林〉。

此外，值得注意的是2019上半年李可染有2件入榜，超過2000萬人民幣成交的唯一李可染作品〈清灕風光圖〉，卻來自大阪關西美術拍賣。此作2800萬日圓起拍，在熱烈爭奪下最終以3.08億日元成交，成為至今日本中國近現代書畫拍賣成交最高價拍品，說明了日本在中國近現代書畫板塊的市場潛力無限。

「當退潮時，便能看出誰在裸泳」這是巴菲特最有名投資哲理的一句話。同樣的，如今在藝術市場退潮之際，正可以看出那些藝術家作品市場行情是虛胖的，但也可以明確那些藝術家作品市場的未來性，畢竟「收藏，買的是未來」。

市場對「創新派」、「海歸派」藝術家的認同

很明顯的2019上半年中國近現代書畫拍賣TOP30，有張大千、吳冠中、齊白石、潘天壽、傅抱石、吳湖帆、李可染、黃賓虹、徐悲鴻、謝稚柳入榜。這些在市場退潮之際還能堅挺的「創新派」藝術家群，在收藏家眼裡絕對是代表未來的真愛，不是僅僅只為了投資，當然他們所代表的中國二十世紀近現代書畫史的發展，更是那個大時代風起雲湧的篇章。尤其二十世紀正是中西文化碰撞最激盪的年代，而那些曾經留學西方，挟西學想進化中學的前輩藝術家，他們以「中學為體、西學為用」的創新理念，正逐漸被現今收藏家接受，並展現其市場爆發力，如吳冠中、林風眠、關良的作品市場行情都是不跌反漲，這更反應出現今市場對所謂「海歸派」藝術家的認同。