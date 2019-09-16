10/22-28 鄭在東首次日本畫展 將在京都東福寺一華院舉行

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籌備經年的京都鄭在東個展，已確定在今秋10月22至28日於京都臨濟宗大本山東福寺一華院舉行。這是藝術家鄭在東首次在日本舉辦的畫展，展名【永結無情遊】引自李白〈月下獨酌〉當中的詩句「永結無情遊，相期邈雲漢」。

鄭在東本次的京都個展，是由日本大阪蝸廬藝術空間和台北c@ns project聯合主辦，衣淑凡擔任總策展人，訴求營造藝術家多年來對於「東方陰翳美學」的追求，展覽畫冊並將攜手知名設計師陳瑞憲設計。

本展在富有悠久歷史的臨濟宗大本山東福寺一華院舉行，鄭在東為此特別創作的禪畫作品將佈置在莊嚴的寺內空間，且不影響寺裡日常法事運行；而藝術家特別繪製的四張巨幅作品及二套十二扇金碧輝煌的屏風畫，也將一一呈現在這次展覽。

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有鑑於本展的「陰翳美學」定調，策展團隊特將開幕時間選在10月22日白晝與黑夜交替傍晚之際，藉由孱弱燭火般的光線觀賞每幅畫作，將映照出更深層的陰影，使觀者在靜謐氛圍中享受感官與自然融合，體會一場以文人品味鋪展、感官靜慢的極致美學饗宴。

開幕當天，一華院住持永井秀嶺法師，將親自陪同貴賓登東福寺三門、觀法場（相傳是13世紀仿宋代的古建築）、經長橋（通天橋），再迎入一華院展廳。展室戶外並設有茶會接待，委請上海著名茶人山下主人陳佳雯主持，以彰顯本次活動的難得及中日文化交流一期一會的當代意義。