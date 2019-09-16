撥雲見日 期待香港拍賣季的到來！

今年9月1日起，自任一地點進口至美國的中國藝術品和古董文物，將增收10%關稅；而中國對美國藝術商品，則將從12月15日起施行5%至10%不等的關稅加收。

雖然中美新關稅政策對藝術市場將造成何種程度的影響尚未可知，但9月的紐約「亞洲藝術周」各大拍賣行都卯足全力，推出多個重要專場。例如紐約蘇富比的歐雲伉儷贈大都會博物館藏、瓊肯三世高古器收藏、鴻禧美術館舊藏佛像、芝加哥藝術博物館藏高古瓷；再到紐約佳士得釋出的芝加哥藝術博物館藏中國瓷器及工藝精品、Kempe舊藏中國古代金銀器、Klingenstein珍藏青銅器及唐三彩、Mayer的明清瓷收藏等。相信今秋紐約各大拍賣所釋出的大批西方博物館藏，對藏家而言是個極為難得的購藏機會。

論及海內外市場，本期精采人物訪問到邦瀚斯中國書畫部國際高級顧問兼主管苗亞杰，分享其對中國書畫市場的觀察。苗亞杰認為：相對於近現代書畫的大幅調整，古代書畫這十年來不僅穩定且有攀高勢頭，其稀缺性是最關鍵因素，這在國內外市場並無不同，藏家在紐約拍場想買的東西，和在香港或北京是一樣的，不外乎名頭、作品質量和來源幾個方面。紐約拍場近年釋出好幾個重要的私人收藏，大多是7、80年代甚至更早購自紐約、日本和港台拍場，這幾個收藏雖由西方人建立，但對中國書畫的理解與喜愛完全不輸華人。

而近年中國藏家的中國書畫品味可從本期「盤點2019上半年中國近現代書畫拍賣TOP 30」專輯窺探一二。總結今年上半年，超過千萬人民幣的近現代書畫作品為59件，其中僅2件逾1億元成交，這樣的成交量證明了市場仍在低點盤旋。藝術家名單依舊是大名家的天下，又以今年適逢誕辰120周年的張大千表現最為亮眼，其各時期、各風格的作品在香港、北京、英國等地區皆有成交，共16件逾千萬人民幣成交拍品，是十足硬通貨。

展望下半年首輪秋拍，除了紐約拍場琳瑯滿目的博物館及私人收藏，香港方面有蘇富比帶來的樂從堂珍藏〈乾隆料胎畫琺瑯包袱瓶〉領銜本季拍賣，香港保利則是再度呈獻十面靈璧山居舊藏拍賣，可見拍賣公司為了提振買氣，反而接連祭出重要精品，這何嘗不是買家入手購藏心儀之物的絕佳時機？

2019年9月號,No.260 分享 facebook