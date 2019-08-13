8/9-11 廣州華藝國際2019春拍 迎來25周年紀念

「廣州華藝國際拍賣」於5月底舉行首次香港春拍，帶來逾5.4億港元的成交總額，重點拍品包括9676萬港元成交的張大千《驚才絕艷》。緊接著8月9至11日將於廣州南豐國際會展中心舉行廣州春拍，帶來「中國書畫」、「瓷器．玉器．工藝品」、「現當代藝術」、「珠寶鐘錶」、「名釀．養生．金工雅器」五大版塊，呈現超過2600件精彩拍品，盛大迎接廣州華藝國際拍賣成立25周年。

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此次拍賣，中國書畫版塊從逾700件佳作中精心打造六大專場：彙聚傅抱石紅色經典題材佳作《韶山詩意》，及齊白石、潘天壽、徐悲鴻等巨匠佳構的「近現代書畫」專場；呈獻鄭板橋晚年巨制《竹石圖》、清《石渠寶笈》著錄珍品周興岱《臨米芾五帖》等歷代佳作的「物外──古代書畫及文人書房」專場；著力推出張大千、溥儒不同時期不同題材精品的「南張北溥」專場；可管窺江南吳氏世家一脈中吳大澂、吳湖帆等藝事逸聞的「吾吳守正」專場；彙集胡適等近代名人紙墨風華的「百年開化」專場；呈現廣東籍畫家在各個時期革新風貌的「廣東美術百年」專場。

古董器物板塊，「物外──古代書畫及文人書房」專場將推出龔心釗、吳湖帆、坂本五郎等舊藏；「靜觀──歷代造像及宗教藝術品」專場將呈獻漢地歷代精品造像，兼部分喜馬拉雅地區造像與佛畫，並設有大悲法師遺珍專題，所呈拍品跨越千年歷史；「餘香集專場」帶來一批古月堂珍藏，還有歷代雕漆、掐絲琺瑯器、宮廷瓷器、玉器，千文萬華，盡在其中；「古董珍玩」專場既展現器物之美，亦傳承賞玩之妙，藏家在其中盡享淘珍之樂。