讓人擔心的秋拍

對中國藝術品拍賣行業而言，嚴熱的8月，除日本、廈門、廣洲、台灣幾家拍賣公司有零星的拍賣會外，香港及內地幾家大型拍賣公司都正在暑期放假中。但據了解，面對即將到來的秋拍，幾家拍賣公司徵件情況都不太理想，甚至徵不到幾件上千萬人民幣的大貨，面對不到二個月便將到來的秋拍，從業人員無不感到緊張，認為這是中國藝術品拍賣行業興起以來，最感到恐慌的ㄧ季。

經歷25年成長的中國藝術品拍賣行業 已來到高原期

中國藝術品拍賣行業的興起，源於1993年5月嘉德成立，隔年（1994年3月27日）舉行第一場拍賣會，該場成交額僅1423萬人民幣，但卻被視為「中國拍賣業進入現代拍賣市場的標誌」，因為中國改革開放後的藝術品交易開始學習西方，透過拍賣公平公開的喊價交易藝術品，這對傳統中國藝術品交易是一大突破。去年嘉德迎來25週年慶，如今的嘉德除在北京設有總部及嘉德大樓外，更設有上海、天津、香港、台灣、日本辦事處及北美辦事處。

2005年7月1日北京保利拍賣公司正式成立，此為中國拍賣行業第二批興起的佼佼者。隸屬保利集團這一國有企業下的保利文化集團，保利文化並在香港上市。保利拍賣近幾年陸續在山東、廈門、香港、澳門、上海四地舉辦拍賣，迅速成為中國拍賣行業的「巨頭」之一。保利和嘉德二家中國拍賣公司現今已發展成類似西方蘇富比、佳士得，成為以經營中國文物藝術品為主的綜合性拍賣公司，並具有國際競爭力。

回顧當年中國拍賣行業的興起，向外界發出了一個信號，中國藝術品交易已走向市場化，所有藝術品都可以透過拍賣交易，當然拍賣這個行業，更把博物館、美術館、媒體、鑒定家、收藏家、買家、賣家、經紀人、評論家緊密的結合在一起，成為觀察藝術市場隆興的重要櫥窗。但是以急行軍式迅猛成長的中國藝術品拍賣行業，今年卻走到了高原期；步履維艱已是中國拍賣公司現階段的困境。

秋拍難 難在市場沒有更高的預期和激情

中國藝術品拍賣行業經過25年的運作，藝術品價格越墊越高，破億拍品年年都有不少，個別藝術品市場價格都來到了歷史高點，往上空間有限，這也讓買家對拍品產生觀望，追價意願不高。再來，拍賣公司成立門檻不高，以致雨後春筍般成立的拍賣公司讓市場真假拍品浮濫，嚴重侵蝕到市場根基。除此中美貿易戰嚴重影響經濟大環境，此現實讓所有的一切都陷入困境；縱然徵集到好作品，但市場沒錢、藏家不出手也是枉然，這便影響到從業人員奮進的心理。再說，大環境惡化牽動著賣方是否願意在此時讓貨，因此在賣方期待高、買方不願追價下，作為仲介一方的拍賣公司實在有難以作為的尷尬。

在如此大環境下，今秋藝術品拍賣從業人員的確很難有所作為，但再過二個月秋拍就要來到，這實在是讓人揪心且擔心的一季。