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10/4-7 典亞藝博 水墨藝博 同期重歸藝術旺季

2019-08-13 15:17CANS藝術新聞

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第十五屆典亞藝博（Fine Art Asia 2019）將於10月4至7日假香港會議展覽中心隆重舉行。今年，水墨藝博（Ink Asia 2019）亦將再度與典亞藝博同期於同一會場舉行。

7月25日在上海媒體發佈會上，典亞藝博創辦人及總監黑國強（Andy Hei）表示，「我之所以認同博覽會這種平台，是因為它體現文物討論的實際功能是最強的，還可以產生後續交流。年輕一代行家已和我們父輩時的作法不一樣，我們懂得、也非常願意分享經驗和故事，這種開放的態度對古董界來說是另一個黃金時代的開始。此外，我觀察到一個現象：很多年輕藏家在追求一些有傳承文化的事物。我希望透過在不同城市舉辦發布會或各式活動，包括這次首度來到上海，還有之前在台北、香港，吸引更多不同地方的年輕觀眾進入我們的平台。」

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自2014年起，典亞藝博與嘉德藝術中心合作舉辦「嘉德典亞藝術周」（Guardian Fine Art Asia，簡稱GFAA），整合雙方藏家資源與品牌影響力，獲參展機構及藏家好評。

今年，典亞藝博再與倫敦巨匠臻藏博覽會（Masterpiece London）結盟。上個月，典亞藝博已前往倫敦巨匠臻藏博覽會呈現【永恆的中國文人精神】特展，而即將開幕的香港典亞藝博中，也將帶來20餘家畫廊呈獻的巨匠臻藏展館（The Masterpiece Pavilion）。黑國強說道，「我本身是個坐不住的人，所以每兩到三年會嘗試加入新元素。

今年最明顯的就是跟巨匠臻藏合作的單元，並藉此展開長期合作。我希望通過有效的方式，把質和量兼備的西方藝術品帶到香港，特別是亞洲市場，並推廣東西方的文化交流。」

2019年8月號 ,No.259
2019年8月號 ,No.259
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《CANS藝術新聞》創刊於1997年，是以古美術為定調的專業藝術月刊，嘗試用新聞速度的節奏、深入淺出的文字來剖析藝術產業種種現況，豐富多元的資訊；廣闊的視角，充份、及時地提供給世界各地關心華人藝術的每位讀者。

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