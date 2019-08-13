中國骨董市場的搓合困境 該如何走出？

2019上半年全球局勢不甚明朗，藝術市場的買氣依然趨向保守。自今年1月1日統計至7月26日截稿前為止，中國古董及工藝品市場共2件過億人民幣拍品，72件千萬級別拍品（其中僅2件超過5千萬人民幣），反映了2011年市場峰值過後的調整期還在繼續，即便是名家精品也多在估價內成交，甚或以高價遺憾流拍。

本期《CANS藝術新聞》攜手《拍賣年鑑》資料庫，製作「2019上半年中國骨董拍賣卅大天價」專輯，分類收錄了陶瓷、高古陶瓷、高古玉、明清玉、銅器、佛像、西藏文物、古典家具、印璽、竹木牙角等十個品項之重點成交拍品，帶領讀者一同回顧中國古董的高端市場。

儘管整體經濟環境低迷，北京保利在古董拍賣板塊實現了高達10.8億人民幣的成交總額，是其古董珍玩部門創立以來的最好成績，而神祕至極的「十面靈璧山居收藏」可謂創下此佳績的最大助力，本次專輯TOP 30成交拍品中就有10件來自十面靈璧山居舊藏。本期「精彩人物」專訪到北京保利拍賣古董珍玩部總經理李移舟，他詳細解讀十面靈璧山居的超級專場，並對中國古董拍賣的模式加以闡述。

緊接著首先啟動亞洲地區秋拍的是一系列日本拍賣會。東京中央拍賣自2010年由安藤湘桂社長於日本成立以來，以中國書畫古董、日本和中國茶具為主要業務，並一直致力拓展亞洲與國際市場，在2018年10月香港掛牌上市之後不到半年，便宣布收購台灣沐春堂股份，足見其進一步深耕台灣市場的雄心。本期「封面故事」將有秋拍精品介紹。此外，「精彩人物」也專訪到沐春堂拍賣創辦人邱欣俊董事長，探討東京中央沐春堂攜手合作後，將如何佈局深耕台灣市場？

展望2019下半年，藏家惜售、拍賣公司徵件困難、買方出價保守，這樣的循環還將持續下去。在市場難以搓合的情況下，重要私人收藏專場便成為高成交率的保證。目前已知佳士得將推出芝加哥博物館藏、雲中居收藏等專拍，保利也將繼續釋出十面靈璧山居收藏品，相信除了私人收藏委託，拓展新穎板塊，也將是各家拍賣公司角力競爭的重點方向。

2019年8月號 ,No.259 分享 facebook