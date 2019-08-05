劉欣青銅器物繪畫發表會【器象—大克鼎】青銅系列預告

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台北異雲書屋 兩日高質量快閃

李玥瑱／台北報導

台北異雲書屋於今、明（8月3、4日）兩日，首度發表劉欣以〈大克鼎〉為主題的青銅器物繪畫展覽【器象－大克鼎 劉欣青銅器物繪畫發表會】。

當前收藏於上海博物館的〈大克鼎〉，與現藏於中國國家博物館的〈大盂鼎〉，以及台北故宮博物院之〈毛公鼎〉並列為「海內青銅器三寶」。

於器物繪畫領域深造近十年的劉欣，從中國傳統承襲散點透視的文人審美，並融入西方寫實繪畫和攝影的光感，將器物之美透過形神兼備的提煉，將器物繪畫昇華至與天人宇宙和鳴的精神表現。

而劉欣選擇青銅禮器乃因作爲禮樂文化代表的青銅器，在古時為集合了政治、宗教、財富之意義，係為至高無上的王權而服務，為物質與精神文化的極致展現。此外，青銅作為禮器，更蘊含著人對自然的敬畏和崇敬。

此次發表會為劉欣的青銅系列預告，他以〈大克鼎〉做為首件作品預示接下來他將選粹全球重要美術館館藏，開展其器物繪畫造像系列。

《罐 新聞》特別訪問劉欣，請他為我們分享通過器物繪畫以及繪製〈大克鼎〉如何凝煉其個人宇宙觀，以及青銅器之於現代所彰顯的意義。

水墨畫家劉欣為青銅重器大克鼎寫真造像。圖片提供／異雲書屋 分享 facebook

劉欣從傳統中承襲散點透視的文人審美，繼而融入西方寫實繪畫和攝影的光感，呈現器物之美。圖片提供／異雲書屋 分享 facebook

《罐 新聞》：您曾談到參考《宣德彝器圖譜》上的器物變形，借鑒了清廷畫師和郎世寧對器物的處理方式，並融入西方攝影的光影效果呈現出西方寫實繪畫的表現力。請問您的繪畫造像在中西技法並用之下，於當代觀點的美學內涵為何？

劉欣:

從美學的觀點而言，現在要以整體的世界觀來談，早期因疆域的限制，因此只能局限於文人的審美觀。

當今因網路打破地域限制，所以在畫面美學表現上更能站在一個廣闊的視野上，我將器物轉換為繪畫造像之間的美學內涵為橫貫中西文化：既有中國的傳統，又具備讓西方接受的元素。

古代畫師繪畫器物是盡量將光影的效果降低，但如此一來表面的質感就不強烈。因此我雖然還是應用中國書法的工筆與渲染，但這個工筆卻又比傳統中國工筆更細緻、更寫實；再者，我將光影加重，從多種光源與多點透視來更加強調青銅表面的質感與整體造型。

藝術家劉欣與發表會現場。圖片提供／異雲書屋 分享 facebook

《罐 新聞》：從替〈大克鼎〉做繪畫造像的過程中，您怎麼反映出自身的哲學觀?

劉欣:

替〈大克鼎〉做繪畫造像對我而言更代表著一種精神上對話。從青銅器製作過程與其功能所蘊含的意義，讓我們能了解到古代人對天地宇宙的觀點跟是當今是很不同的。

因為當時的青銅器是為政治與宗教服務，而非當今「為藝術而藝術」、「為人生而藝術」，因此我在想，現代人跟古人觀察事物的方式完全不一樣。

在古代，青銅器是人與天地溝通的一個載體，也是祭祀祖先與祭祀神靈的工具，現代人受到時空限制所看的觀點較侷限，但古人通過祭天，比如巫，讓自已的意識狀態脫離於身體之外，這時候他就可以穿梭到過去、也去到未來，所以透過觀照青銅器也得以內視心中的小周天，並連接到更大的宇宙，彷彿能透過青銅器穿梭古今。

台北異雲書屋【器象－大克鼎 劉欣青銅器物繪畫發表會】現場。圖片提供／異雲書屋 分享 facebook

《罐 新聞》：2012 年至 2015 年您受收藏家陳維駿先生委託，為其挑選的十六件宣德爐繪製寫真冊頁，作品隨後發表在 2016 年年底出版的大型銅爐專業著作《異雲》一書。您認為從繪製宣德爐到替〈大克鼎〉造像，兩者間的差異為何?

劉欣:

我認為主要是有一個「時間感」的差異在裡面。青銅器大約有兩千八百年的歷史，而宣德爐大約六百年，青銅器自身通過時間的歷練後，從原本的黃銅變成現在銅斑綠鏽，顏色完全是由時間催化而成。

我在畫宣德爐時，就認為一定要畫到青銅，因為所有的器型都是從青銅器演變而來，因此我希望回到最本源，去了解青銅器的鑄造、紋樣與紋飾為什麼是如此呈現？「追本溯源」也是我畫青銅器的初心。

台北異雲書屋【器象－大克鼎 劉欣青銅器物繪畫發表會】現場。《罐 新聞》攝影 分享 facebook

《罐 新聞》：您在怎樣的機緣下，繪製現藏於上海博物館的〈大克鼎〉? 為何選擇它做器物造像？

劉欣:

當時在上海博物館看到〈大克鼎〉後，出於自發性的喜歡就決定替它做器物造像。主要覺得它體量非常大，再來相較起〈大盂鼎〉和〈毛公鼎〉，〈大克鼎〉的銘文多，其紋飾也複雜許多，器身主要紋飾是三組對稱的變體夔龍獸面紋和龍紋演化的波曲紋，線條十分雄渾流暢，所以從繪畫表現上來講，雖然三件青銅器都是重器，但是〈大克鼎〉最具有挑戰性。

另外特別之處在於，它並非陪葬品，而是窖藏出土，在編制上為七個鼎的其中之一，而禮制上七個鼎代表諸侯，也因此〈大克鼎〉的級別非常高，代表了政治的道統，也是為什麼我選擇繪製〈大克鼎〉作為青銅系列首件作品的原因之一。

台北異雲書屋【器象－大克鼎 劉欣青銅器物繪畫發表會】現場。圖片提供／異雲書屋 分享 facebook