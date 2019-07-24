王魯湘 × 上明先生 對談 中日文化交流的橋梁作用

王魯湘 × 上明先生 對談

起到中日文化交流的橋梁作用

是蝸廬藝術空間的終極目標

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日前，中國著名文化學者、美術評論家、香港鳳凰衛視高級策劃、主持人王魯湘先生，與蝸廬藝術空間總裁上明先生進行了一場對談，從兩年前創辦蝸廬藝術空間以來的經營理念，談到日本獨有的收藏文化，並分享了未來蝸廬藝術空間的發展願景與戰略。以下為摘錄：

上明先生：歡迎王老師！兩年前，您到蝸廬藝術空間來參加開幕式好像是兩天以前，今天又見面感覺非常親切。您當時談及「蝸牛精神」乃是「慢慢的一步一腳印，默默探索。不求登大雅之堂，但求上下求索」，而這兩年來我們一直按這「蝸牛精神」行事。現在蝸廬藝術空間有三大板塊：拍賣中心、美術展覽活動、出版。

王魯湘先生：那我們就先談談拍賣吧！這兩年我常從微信圈裡看到你們的拍賣捷報，這兩年舉行了哪幾場比較重要的拍賣？有哪些拍品讓你印象深刻？

上明先生：目前為止蝸廬藝術空間共辦了十場拍賣。其中，「関西美術競賣」在春秋兩季舉行大拍，到今春為止共五場。另外，我們在去年一月成立了一個旨在培養年輕人的拍賣創業板塊「搜挖會」，直到今年三月共舉行了五場小拍。

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王魯湘先生：「搜挖」這兩個字很特別，請問是日文的專用詞，還是你自創的一個詞？

上明先生：這詞也是偶然來的靈感。蝸廬藝術空間是漢語，英語是The Space of Wolu Art，我取每個字的首個字母

S, O, W, A，正好形成漢語拼音「搜挖」。

王魯湘先生：就把漢語的兩個動詞組織在一起：「搜」，搜盡奇峰打草稿；「挖」，深挖、深掘。

上明先生：一個是平面的、四面八方的「搜」，還有一個是立體的、往地下「挖」。中國和日本的交流從隋唐起至今已有一千多年，沉澱得很深，我們要給它挖出來。能為中日文化交流起到橋梁作用，我也非常榮幸。通過邀請中國專家來到日本，比如中央美院副教授；再加上日本方面，比如研究須磨藏齊白石作品的重要學者西上實先生，聚集這些資深專家並舉辦研討會，以我們的拍品為中心，既剖視日中文化交流，亦探討作品的藝術性。做這些事還是很有意思的！

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王魯湘先生：說到「搜」和「挖」，你不僅在近現代板塊進行中日文化的藝術交流，還搜挖到更古的東西，像去年拍的一批宋元書畫，引起中國藏家的高度關注，我的一個朋友就以很高的價格競得其中一幅宋代佛畫。對於這類在古代中國流傳到日本的文物，還有其他潛藏得更深的美術品，你們如何深挖？

上明先生：去年有兩件非常了不起的南宋繪畫，佚名〈雲中釋迦圖〉和（傳）馬麟〈柳堤牧童圖〉。這兩件作品來自一名日本古董商的親屬委託，他們非常信賴関西美術競賣，最終兩件都拍得很好，皆以1.1億日圓成交。事後我們也在想何以取得這樣的成績？除了作品魅力、市場行情外，很重要的還有作品隱含的文化意義。在當時舉辦的研討會上談「宋元餘韻」，追究的就是深藏在拍品背後的文化交流史，一種內涵的體現。這也是我們有別於其他拍賣公司的特點。

王魯湘先生：你也關注現當代藝術，包括從歐美進入日本的一些現當代作品，比如著名後印象派畫家羅特列克、美國抽象畫先鋒波洛克等藝術家，也進入了你們的視野。據了解，這些畫同樣徵集自日本藏家。你怎麼看日本藏家的西畫收藏？

上明先生：近年香港在當代藝術板塊表現非常好，但其實那些貨源大多是從日本過去的。

王魯湘先生：日本在這方面確實也是一個富礦。一百多年來，日本人不斷從歐美往日本搬入西方藝術品，累積了很大的量，夠你搜挖！我們再來談談蝸廬藝術空間另外兩大板塊，據悉這兩年你們累積了10餘本出版品，而空間位置極佳，位處大阪核心地區，又在十字路口上，且是獨棟的十層樓，內有相當多的空間。請問除了拍賣，你怎麼利用這些空間進行展示及美術交流活動？

上明先生：年輕時我有個「搞藝術」的志向，現在偏了一點，是「搞藝術品」的志向！蝸廬作為展示中國藝術品的平台，是屬於古代、近現代、當代中國藝術品的場所。中國收藏家要尋回國寶是很自然的事，自古以來，文化循環、藝術品遷移的現象，是誰也不能抗拒的潮流，而我們的事業定位就是幫助中國藝術品回流。至於，作為一間立足日本的拍賣公司，我們能給日本人留下什麼，則是商業的矛盾所在。那麼這個矛盾又該如何解決？一，我們要對日本社會有所貢獻，通過藝術交流，讓他們看到好的中國作品；二，把這些作品經由實體畫冊、數據記錄等不同途徑留傳後世，作為一段「日本曾經擁有」的記憶。如今隨著中國經濟發展帶來共振效應，最終體現在藝術品拍賣行業，也在價格上給日本人提高了這麼多倍。

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王魯湘先生：這是很好的互惠。當年日本人用100元買中國藝術品，我們覺得這100元換走一張紙，而我們得到很大的經濟支援。現在，我們用10萬、甚至100萬元買回來，乍看是吃虧，其實不然，這種梯度增值的現象在世界歷史發展中，是再正常不過的規律。

上明先生：這是一點，另外從精神角度來講，藏家願意用物質上的金錢換取精神滿足，是非常值得讚美的行為。藝術品不能吃、穿、用，只能欣賞。

王魯湘先生：這就是一種價值認同，是通過雙方不斷交錯、擁有，然後共同提升藝術品的價值認同。

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上明先生：對，首先是價值的再發現、再認同，然後是價值回歸。回歸有兩種意義，一是物理上從日本回到中國，還有就是價值的換取，也就是中國文人過去以來在精神上的追求。可以說，中國人又回到了從前如元明清的經濟鼎盛時期，收藏家安居樂業並追求精神享受的階段。

王魯湘先生：那麼你看日本收藏文化，和中國、歐美相比具有什麼特點？相對來說，日本人比較保守，體現在收藏上會呈現什麼現象？我們知道，日本基本就是「盒子文化」社會，他們會製作各式漆盒來收納所有東西，再把盒子陳列起來，一藏可能就是幾代人。當這種特點遇上當今文化、文物、藝術品的大規模轉移遷徙，會發生什麼變化？你們又怎麼進入日本收藏圈，和他們打交道？

上明先生：日本其實有很多古美術商，我們在徵集、進貨時也經常碰到。那麼既然日本這麼富有，為何沒什麼人收藏？主要是因為日本古美術商大多沿襲了傳統美術俱樂部的作法，他們的祖父、曾祖父，也就是四、五代以前，在一百多年前建立了帶有匠人性質的美術俱樂部，奉行封閉型、傳代式的制度。當所有古美術商都在這個範圍內交換美術品，就形成了一種自給自足的商業模式，大多數商家都能生存得不錯，甚至可以達到富裕的狀態，所以就不斷在圈內循環。此外，在知識結構方面，日本古美術商首重追求美術品、骨董本身的認識與鑒定，較不關心與產業相關的知識，或者說是美術俱樂部的制度使他們難以接觸到那種知識。現在他們依然以學徒制培養新人，日本人稱「修業」。舉例來說，京都的美術商若要培養自己的子女成為嚴密的美術商，會安排他們去某間東京美術商進行修業。反過來，東京美術商也會將子女送至京都或大阪。也正因為日本美術商習慣了這種形式，反而給了我們在日本創造文化事業的機會。這個機會不是過去式，而是將來式。

王魯湘先生：這樣內循環的美術俱樂部，代代傳承的結構，其實對日本自身的藝術創新也是很大的制約。現在不少中國當代藝術家活得很好，因為市場相對開放，也有足夠資金支撐他們創新。

上明先生：相較之下，日本當代藝術家處境真的比較可憐，像是井上有一的作品在中國藏家開始買之前幾乎沒有市場可言，具體派創始人吉原治良也是差不多狀況。日本缺乏推動當代藝術家的畫商，也因此日本收藏家很少去找所謂的日本美術商，加上日本缺乏與之經濟地位相稱的好的拍賣公司，這也是前面提到為何日本藏家都將作品送香港拍。打開日本拍賣市場，也是蝸廬藝術空間的使命之一。

我們定位很清楚：一，背靠中國，沒有中國，就沒有今天的我們；二，立足大阪，經營蝸廬藝術空間；三，面向亞洲，整合21世紀亞洲市場；四，放眼世界，時刻保有全球觀念。再從這些理念推動我們的三大支柱：拍賣會、美術館展覽、出版品。穩步且紮實地慢行，不斷進行中日文化交流，甚至是亞洲文化、乃至世界文化的交流，起到橋梁作用是蝸廬藝術空間的最終目的。

王魯湘先生：希望上明先生在這個大機遇面前，能夠狠狠抓住歷史的喉嚨，繼續深挖日本的本土藝術資源並推向亞洲、推向全球，然後從蝸廬這隻爬行的小小「蝸牛」，變成李可染先生筆下氣宇軒昂的一頭「壯牛」！

上明先生：今年是兩周年，希望蝸廬五周年時還有機會與您再來場對談，相信彼時的我又會有更深的感觸。謝謝王老師百忙之中前來交流！