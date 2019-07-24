首屆「蝸廬集萃」精品拍賣 7/30 在大阪SoWAs拍賣中心舉槌

「蝸廬藝術空間」本著背靠中華、立足日本、面向亞洲、放眼世界的發展理念，著力發掘日本資源。2019「蝸廬集萃」首拍，將呈現近現代、古代書畫、現當代藝術、青銅器、漢玉、明清瓷及明治金工等多個門類，共計272件藝術精品。

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近現代書畫

代表李可染經典「門板式」構圖的〈千壑爭流、隸書四言聯〉、〈雨後青山夕陽微〉都集中反映了可染先生對中國山水畫創作探索的結晶，將一種極難表現的景象通過高超的筆墨語言，描繪得淋漓盡致，可謂其晚年最傑出的作品。吳昌碩〈珠爛漫〉由細川家族「永青文庫」舊藏，〈錦荔枝〉為高島屋美術店舊藏、長尾甲題盒並註有多個1920年代出版紀錄，都是吳昌碩盛年、氣勢磅礡的大寫意花卉代表作品。齊白石〈富貴喜堅固〉、〈鳶尾堅石〉，將民間美術裡吉祥圖案的寓意引入畫中，表達著白石老人對受畫者非常高的祝福。林風眠〈秋景〉、〈蘆雁〉強調精神的表達與心靈的自然流露，運用回憶、想像和虛構，在畫面上創造出畫家的精神取向、趣味格調和心靈嚮往。吳冠中〈山東漁村〉通過飽滿繁密的構圖、剛勁靈動的用筆，描繪了一幅體現人與自然關係的彩墨風景。溥儒〈歲朝瓶枝〉運用極精細的用筆，惟妙惟肖表現景致，堪稱詩、書、畫的精妙典範。張大千〈事事如意〉、〈荷花〉以其細膩的觀察與熟練技法，描繪柿子形體，顯得極其自然。徐悲鴻〈黃嶽風雨〉用非常簡率的筆墨表現出黃嶽風雨的獨特之處，畫面大氣，意蘊清靜，墨氣淋灕，乃悲鴻山水畫之佳構，此作為徐氏畫贈予近代體育創始人之一的吳蘊瑞先生，是一段「危難之際」的友誼見證，極其難得。黃賓虹〈灕江紀游〉代表著其藝術走向渾厚華滋、蔚然大家的時期。另外謝稚柳〈雙清〉、陸儼少〈層巒疊秀〉、賴少其〈秋谷幽泉〉都是難得的精品佳構。

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古代書畫

一山一寧贊〈牧牛圖〉曾為京都國立博物館舊藏。（傳）張即之〈行楷五言句〉尺幅大，保存完整，是榜書行楷精品。曾著錄於《石渠寶笈》初編卷的宋徽宗〈玉鷹紅葉圖〉更是一件流傳有序的極難得精品。明代吳偉〈漁樵耕讀圖〉曾收錄於1930年代出版的《唐宋元明清大觀》、《支那名畫寶鑒》、《域外所藏中國古畫集》等多個權威畫冊，為東京篠崎都香佐氏舊藏，來源清晰、權威可靠。明代陳獻章〈行楷唐詩〉有江戶時期的裝幀考究，三重盒使得作品雖歷經幾百年，但品相俱佳。清代汪承霈〈薔薇紫藤〉用墨濃淡相宜，設色俏麗鮮艷，雅妍相兼，極具清逸雅淡之氣。

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精品輩出、品項多元的蝸廬集萃

岡本太郎是日本藝術界少有的前衛藝術家，他根據民族學和人類學創作了許多具衝擊力的作品，此次有幸徵集到其巨幅〈飛鳥〉作品，堪稱其藝術創作的精品之作。

在青銅器、漢玉、漆器、田黃印紐、明清瓷器及明治金工方面，亦有數件精品亮相。〈西周早期 饕餮紋盉酒器〉，高23.7公分，曾著錄於1989年出版的《出光美術館藏品圖錄》，極具收藏價值。一組漢代玉珮及雕件刻畫細膩，鬼斧神工，體現了漢代藝術風格中強調的曲線表現和動感運用，是漢代玉雕技術和藝術造型的至高水準，具很高的歷史和藝術價值。〈元 張成 剔紅梔子雲雀紋大盤〉、〈清 田黃瑞獸鈕方印〉、藤田美術館舊藏〈蒔繪銀製吊香爐〉等拍品亦極具收藏價值。此外，〈清乾隆 唐英繪 粉彩四方山水瓶〉設色典雅，畫工精細，紋飾動感，富有疏朗簡淡的文人畫意境，流露出富麗堂皇的尊貴氣息。

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明治初期由日本政府訂製打造，並作為國禮贈送給普魯士（德國）法律學家默塞博士的一對〈明治金工大花瓶〉，經歷了近一個世紀的風雨後，重新回到日本保存至今並現身「蝸廬集萃」，期待藏家一睹明治金工的頂級打造工藝。